اليابان تسلم معدات طبية إلى جمعية جمزو الخيرية

أقيم حفل تسليم المعدات الطبية يوم الاربعاء 26 حزيران، بحضور السيد أوكوياما جيرو، سفير اليابان لدى المملكة الأردنية الهاشمية والسيد سمير عبد الجواد، رئيس جمعية جمزو الخيرية.

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في ايلول 2023، قدمت حكومة اليابان منحة قدرها اثنان وسبعون ألفاً ومائتان وخمسة وأربعون دولاراً أمريكياً (72,245 دولاراً أمريكياً) لجمعية جمزو الخيرية؛ وذلك لتوفير معدات طبية في إطار برنامج المنح اليابانية لمشاريع الأمن الإنساني على المستوى الشعبي (GGP).



وتهدف هذه المنحة إلى تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة في المركز الطبي في الزرقاء من خلال توفير جهاز الموجات فوق الصوتية وجهاز الأشعة البانورامي للأسنان وجهاز استشعار الأشعة السينية للأسنان.



جمعية جمزو الخيرية، والتي تقدم خدمات طبية وتعليمية ومساعدات نقدية للمحتاجين في المجتمع الأردني وللاجئين، قامت بافتتاح مركز طبي في عام 2011 في الزرقاء. ومنذ ذلك الحين، قدمت الجمعية خدمات طبية للأشخاص المستضعفين بأسعار رمزية أو مجاناً.



وفي الخطاب الذي ألقاه خلال حفل التسليم، أعرب السفير أوكوياما عن تقديره لمساهمة الجمعية في المجتمع وقال: " في الأردن، تلعب المراكز الطبية ذات الأسعار المعقولة دوراً حاسماً للأشخاص المستضعفين والذين يعانون من ارتفاع معدلات البطالة والفقر. وبالأخص في الزرقاء، حيث يُقدر معدل الفقر فيها بأكثر من 30٪، وهو أعلى من المعدل الوطني. وعلاوة على ذلك، لا يقدر العديد من أفراد المجتمع الأقل حظاً من الحصول على الرعاية الطبية لعدم شمولهم بالتأمين الصحي العام. ولذلك، فإن وجود مراكز طبية مثل مركز جمزو أمر لا غنى عنه لتمكين الفئات المستضعفة من السكان من الحصول على الخدمات الطبية المناسبة".



في إطار المنح اليابانية لمشاريع الأمن الإنساني على المستوى الشعبي GGP، قدمت اليابان أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي لـ159 مشروعاً للمنظمات غير الحكومية والمدارس والمستشفيات والبلديات في الأردن منذ عام 1993.









