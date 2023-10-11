الخميس 12 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اليحيى: إطلاق مختبر بحثي ومرجعي يحقق التكامل بين المختبرات الوطنية

جانب من اجتماع في المركز الوطني لمكافحة الأوبئة أمس-(بترا)
جانب من اجتماع في المركز الوطني لمكافحة الأوبئة أمس-(بترا)
عمان – أكد أمين عام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية د. محمد اليحيى، أهمية وجود مختبر بحثي ومرجعي في الأردن، لدعم شبكة المختبرات الوطنية والتنسيق بينها، وتحقيق التكاملية في العمل، وتبادل الخبرات والبيانات، والاستخدام الأمثل للموارد.اضافة اعلان
جاء ذلك في نطاق تصريحاته لـ"الغد" أمس، وقال فيها إن "المركز لم يستأثر بمخصصاته من منحة مبادلة الدين الألمانية، بل خصص جزءا منها لدعم المختبرات التي تعنى بشؤون الصحة العامة والأمراض المشتركة"، بهدف ممارسة دوره في توحيد الجهود، لتغدو المختبرات قصة نجاح، بتعزز قدرتها على رصد الأمراض وما يهدد الصحة العامة في الأردن.
وشدد على أهمية الوصول إلى آلية ممنهجة وعلمية، لتنظيم التعاون بين هذه الجهات في الفحوص المخبرية، بحيث يكون المختبر، مكملا لعمل المختبرات الوطنية، ومرجعا موثوقا لها.
وأعاد التأكيد أن الاستعداد لإطلاق مختبر المركز البحثي، سيكون مع نهاية الشهر الحالي، يأتي بعد أن جرى تزويده بأجهزة حديثة ومتطورة.
وأشار إلى أن المركز سبق وطرح عطاءات تشغيل المختبر وأجهزته منذ العام الماضي، وأنشأ مقرا مخصصا له في منطقة شفا بدران، لبدء تشغيله فعليا.
وأوضح اليحيى أن المركز عقد اجتماعات، لإعداد تصور لخطة عمل المختبر، آخرها الاجتماع مع المختبرات المحلية في المملكة، لافتا الى ان التعاون بين المركز ووزارتي الصحة والزراعة، والخدمات الطبية الملكية، والمختبرات المحلية، لوضعها في صورة البروتوكولات والسياسة التي سيعمل عليها.
وأضاف سيكون تركيز المختبر البحثي المتطور على الأبحاث والدراسات البحثية ودعم الباحثين في الجامعات، مشددا على أن المركز سينتهي قريبا من وضع الأطر القانونية لعمله، وآليات التعاون مع المؤسسات الرسمية.
بدوره، قال مدير مديرية المختبرات في المركز د. محمد المعايطة، إن المختبر سيدعم الخبرات المحلية ويطور قدراتها، وسيكون مكملا لعمل المختبرات الأخرى، مشيرا إلى أنه سيقدم خدمة التعرف على مسببات الأمراض، والتهديدات البيولوجية والكيميائية التي تهدد الصحة العامة.
وأشار المعايطة، إلى أهمية وجود هذا المختبر في الأردن، لافتا الى توافق وجوده مع مهام وزارتي الزراعة والبيئة وسلطة المياه، ويدعم برامج هذه الجهات ومشاريعها.
ويهدف المركز، وفق المعايطة، من لقاءاته مع المختبرات الوطنية، لمناقشة آلية الوصول إلى بيانات عالية الجودة عن الرصد الوبائي والمخبري المتعدد القطاعات، لربطها بنظام الرصد، واستخدامها لتوجيه القرارات والسياسات والممارسات الوطنية وفق اليحيى.
وركز على أهمية دعم شبكة المختبرات، وتنسيق الجهود المخبرية ومراقبتها، لتعزيز القدرة والكفاءة على اكتشاف الأمراض المنتشرة والمستجدة ورصدها وتأكيدها.
وأضاف المعايطة، أن هناك بروتوكولات واضحة لتنظيم عمل الفحوص، يتوجب إعدادها وتنظيمها، فضلا عن ضرورة ربط بيانات المختبرات بنظام الرصد.
ويعمل المختبر وفقا لمهامه التي أكدها اليحيى، على دعم المختبرات بالتعرف على مسببات الأمراض وتأكيدها، ومراقبة السلالات الممرضة، وتطوير البرامج التي ترفع مستوى عاملي هذا القطاع. 
وأوضح أنه جرى مسح وتحليل واقع المختبرات، ما يستدعي أن تكون بيانات صحيحة ودقيقة وتعكس جودة العمل المخبري في جميع مراحله إلى جانب كفاءة العاملين.
ويرجح أن يعمل المركز على إدارة بياناته الصحية، وايجاد آلية لربط المختبرات ببعضها، وتفعيلها محليا، بتوحيد معاييرها، واعتماد المعايير الدولية لبيانات الصحة التي ستعزز التوافق والنقل البيني بين مختلف الجهات.
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