اليوبيل الفضي.. "كبر الوعد وزهر حلمنا نوار"

مفلح العدوان*

ما تزال حاضرة في الذاكرة، تلك الصورة التي تابعها الملايين على شاشة التلفاز عام 1999، لملك شاب يؤدي التحية أمام صورة الأب الملك الرمز؛ كان يوماً للوفاء والبيعة، ملك يُسَلِّم الأمانة إلى ملك، لقطة تاريخية فيها أسمى المعاني، وقوفا كانت تحية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين– حفظه الله، للأب الباني المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال– طيب الله ثراه، وكانت ملامح الثقة والإصرار على المضي قدما بالأردن وبهذا الإرث المهيب، وبعزم لا يلين، مع الاحترام لما أنجزه الأب الراحل الذي يُجِلّه الأردنيون، ويحترمه العالم أجمع.

آنذاك كانت بجانبي أمي التي عاصرت عهود الملوك الهاشميين، تدعو بمحبة كُلِّ الأردنيين؛ "يبارك الرحمن، ملك الزمان". توقفت عند الدعاء الذي استَلَّته والدتي من تراب الأردن، بتلقائية قلوب الأمهات، وبكل ما يحمل من حكمة وشمولية وحرص الآباء على الأبناء، كأنها تقول إن لكل زمان ملكه، ولكل ملك زمنه ونهجه ورحمته، وها قد جاء زمن المعزز، زمن فيه الكثير من إرث الحسين، وفيه الكثير من ملامح عبد الله الثاني وشخصيته.

كنت ذاك الوقت في بداية الثلاثينيات من عمري، حيث بداية عهد جديد مع ملك أَسْرَج خيول هِمَّته لبدء كتابة صفحات الازدهار والمنعة والإنجاز، قاد بحكمةٍ وصبرٍ ووعيٍ ورسوخٍ الوطنَ للانتقال الكبير بالأردن إلى فضاءات جديدة، مُعزِّزاً سنوات التأسيس، ومُبَشِّراً بالمستقبل الذي سيقود فيه البلاد إلى الحداثة والاستقرار، مع المحافظة على قيم الأصالة والدولة، لتكون الأردن على خريطة العالم بمقاييس الاعتزاز والإنتاج والمنعة والازدهار.

مُعادلة الأصالة والتجديد

سيمر ربع قرن بين عامي 1999 و2024، وستكون متغيرات كثيرة على الإقليم والعالم بأسره، وسيقود دفة سفينة الأردن الملك عبدالله الثاني وسط تحديات صعبة، ليكون الإبحار نحو التجديد والانفتاح على العالم والتحديث وتحسين نوعية الحياة، مع استمرارية المحافظة على الأصالة والقيم والتقاليد التي تأسس عليها الأردن، ليتحقق "الانتقال الكبير" معماراً لوطن راسخ البنيان، فيه الكثير من الإنجاز والازدهار الذي تحققت من خلاله المنعة والمهابة والقوة والاستقرار للأردن الدولة؛ عرشاً وشعبا ومؤسسات.

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والانتقال الكبير، عنوان مرحلة مهمة في سجل الدولة الأردنية التي كان الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيسها عام 2021، في عهد المعزز عبدالله الثاني ابن الحسين، الذي بنى على كان، وتحقق معه وطن قوي الآن، ورسم معالم رفاه المستقبل للشعب في القادم من الزمان.

وقد فعل خيراً، وأحسن صنعاً، صندوق الملك عبدالله للتنمية باختيار عنوان "الاختيار الكبير"، لكتاب موسوعي عن الأردن في القرن الحادي والعشرين، بمناسبة اليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني، والذي ركز فيه الكتاب على ما شهده الأردن بقيادة الملك المعزز من انتقال كبير، تجسد في مواصلة بناء المؤسسات، وانتقال الأردن نحو الحداثة وتحسين نوعية الحياة، فكانت سنوات الازدهار والبناء، وبعدها سنوات المنعة في مواجهة تحديات صعبة، تلك المنعة التي مكنت الدولة من المحافظة على استمرارية القيم والتقاليد التي تأسست عليها، مع الحرص على التجديد والانفتاح على العالم أجمع.

سيناريوهات التحوّل.. رؤى المستقبل

لعل العتبة الأولى لقراءة مرحلة "الانتقال الكبير"، ووعيها، وفهم دلالاتها، والتي وثّق لها الكتاب، هي في معاينة العنوان الملهم، والدال على الحالة الأردنية، مع تماس ذكي مع مصطلح "الانتقال الكبير" عالميا، والذي كانت أول صياغة له عند "كينيث إيفارت بولدينج" حين أصدر كتابه (معنى القرن العشرين- الانتقال الكبير 1964)، الذي وصف فيه التحول من قبل الحداثة إلى ثقافة ما بعد الحداثة، ثم تم استخدام مصطلح "الانتقال الكبير" لوصف سيناريوهات رؤية جديدة لمستقبل عالم عادل ومستدام، في إطار عناصر هذا الانتقال التي تشمل التكافؤ الاجتماعي، والقيم البيئية، والعمل على زيادة الروابط بين البشر، وتحسين جودة الحياة، وجعل الكوكب صحي، فضلا عن غياب الفقر والحروب والدمار البيئي.

على هذه الأسس للرؤية المستقبلية للعالم، تم إطلاق المبادرة الانتقالية الكبرى عام 2003 من قبل شبكة عالمية تضم مئات من المفكرين والعلماء وقادة المجتمع يعملون على تطوير الرؤى والطرق، من أجل انتقال كبير إلى مستقبل يسوده المساواة والإنصاف والاستدامة البيئية، وبعد سنوات أعيد إطلاق المبادرة على شكل جريدة وشبكة مناقشات عام 2014.عُمق الهوية.. المكان والإنسان

وبعد.. فإنه لا تكون قراءة كتاب "الانتقال الكبير" من خلال تقليب صفحاته واستعراض فصوله حسب، فكل أردني عايش سنوات هذا الانتقال، له سرديته وإضافته التي يمكن أن تثري من محتوى الكتاب. هو كتاب الملك والوطن، كتاب مثلما يتحدث عن الحاضر المعيش والمستقبل المأمول، يضرب أيضا عمقا في استحضار مئات السنوات السابقة التي راكمت أحداثا وحكايات ومسارات تاريخية، إلى أن كان الوصول إلى تحقق الدولة الأردنية، وعهد الهاشميين، والانتقال الكبير خلال الربع قرن الأخير، عهد عبدالله الثاني، الذي عايشناه بكل تفاصيله ملكا وشعبا ووطنا.

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الملك خلال متابعته بحضور ولي العهد اجتماعات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي



فالمكان الأردني برغم وعورة جغرافيته، وأصالة إنسانه، وحكمة قيادته، كان منذ الأنباط الأوائل، الذين راكموا حضارتهم على من سبقهم من العمونيين والمؤابيين والأدوميين، يواصل التحدي والإنجاز، أولئك الذين "جابوا الصخر بالواد"، ونحتوا الحجر بعزم الإرادة ليجترحوا البترا أيقونة المدن وعبقرية الأمكنة، ويستحدثوا الحصاد المائي ليرووا زرعهم ويسكتوا عطشهم، هؤلاء هم الذين تحدث عنهم الكتاب في فصل الهوية الوطنية بعمقها التاريخي القديم، واستمرارا لهذا التاريخ والهوية، كان للأردن شرف احتضان المسيحية مسارا مقدسا، وما يزال العالم يتتبع خطوات الحج السنوي للمؤمنين من كل أنحائه على هذا الطريق في المغطس، وجبل نيبو، ومكاور، ومار الياس، وهو المكان ذاته الذي استقبل سرايا الفتح الإسلامي، وكان فيه أول شهداء الإسلام في بلاد الشام، وجبل التحكيم بين علي ومعاوية، ومعركتي مؤتة واليرموك. وكان على ثراه حاضنة تشكل الخلافة العباسية في الحميمة، وعلى امتداد مساحاته مقامات الأنبياء والصحابة والقديسين، ويشهد النهران المهيبان الأردن واليرموك على هوية الوطن العربية الإسلامية، ومعهما تأتلف الجبال والصحراء والرجال الذين انتصروا للحق، وثاروا مع الثورة العربية الكبرى، لتكتمل الهوية الأردنية هاشمية عربية في عهد الهاشميين، وتتعزز راسخة قوية جلية في المملكة الرابعة تحت ظل راية أبي الحسين، عبدالله الثاني ابن الحسين.

نتحاور من أجل الأردن

أقرأ "الانتقال الكبير"، متوقفا عند كل صفحة فيه، كقارئ في البدء، وأيضا كوني تشرفت بالعمل في الديوان الملكي الهاشمي لمدة 13 عاما، مكلف بإدارة الملف الثقافي الذي أتاح لي الاشتباك مع بعض التفاصيل التي مرّ عليها الكتاب، بحيث شهد عهد الملك عبدالله الثاني ابن الحسين تأسيس نافذة مهمة للمثقفين الأردنيين، وللشباب المبدعين، وكان لهذا الملف أولوية أتاحت لكثير من الكتاب والمفكرين والمؤرخين والمثقفين لقاء جلالة الملك، وأيضا للشباب الرياديين المبدعين، والحديث بكل شفافية في مختلف القضايا، وكان التكريم لهم، بحيث كانت التوجيهات الملكية التي أنصفت هذا القطاع ورعته، وحاز كثير من المبدعين الأردنيين أرفع الأوسمة على إنجازاتهم على المستوى الوطني والعربي والعالمي.

لقد شهد الديوان الملكي الهاشمي في عهد الملك عبدالله الثاني، انفتاحا ليس فقط على المثقفين والمبدعين المكرسين، بل كانت الرؤية الملكية موجهة لتعزيز دور الشباب من مثقفين ومبدعين ومفكرين، والانفتاح عليهم، ففي عام 2011، بينما الشباب العربي يتظاهرون في الميادين والساحات مطالبين أنظمتهم بالتغيير، كان جلالة الملك عبدالله الثاني يجلس مع الشباب الأردني ومبدعيه في "ملتقى الشباب 14-15 حزيران (يونيو) 2011" تحت عنوان "لنتحاور من أجل الأردن"، الذي اجتمع فيه الملك بـ1340 شابا وشابة، من مختلف أطياف المجتمع الأردني ومشاربه، تحاوروا في مختلف القضايا التي تشكل أولوية شبابية على مستوى الوطن، حوار جاء بهدف الوصول إلى رؤى تعبر عن هموم وطموح شباب الوطن في جو من الحرية والإيجابية، تدعمت بمشاركة الملك عبدالله الثاني للملتقى وحضوره الجلسة الافتتاحية، وتوجيهاته بضرورة أن ينخرط الشباب بالحراك الإصلاحي الوطني، ويتولوا دورا رياديا في العمل السياسي والحزبي وترسيخ ثقافة العمل التطوعي.

في ختام كلمة جلالة الملك للمشاركين الشباب في الملتقى قال: "كونوا متأكدين أن صوتكم مسموع، ورأيكم مهم، ودوركم في بناء الحاضر والمستقبل رئيسي، والوطن بحاجة لهذا الدور. المستقبل لكم أنتم أيها الشباب، لذلك يجب أن تصنعوا هذا المستقبل، ليس بالمشاركة فقط، وإنما بالريادة، وقيادة مسيرة الإصلاح والتغيير، وبناء المستقبل المنشود لوطنكم وللأجيال القادمة. هذه مسؤوليتكم، وكلي ثقة أنكم أهل لهذه المسؤولية".

في وقت كانت تقمع فيه أصوات الشباب في أكثر من مكان بمحيطنا العربي، كان الشباب المبدعون في هذا الملتقى يقدمون مسرحا ناقدا، حضره الملك وتفاعل معهم، وشاهد "ستاند اب" كوميدي، وأغنيات سياسية، ورسومات وتعبيرات تشكيلية سياسية وإبداعات علمية، وكان جلالته يوجه برعاية هذه المواهب، والأخذ بالتوصيات للملتقى، تلك التوصيات التي عبرت عن رؤية الملك لوطن يعلو بجهود شبابه الذين هم مستقبل الأردن الذي يريده الملك، ويحقق طموحات الشعب.

وتَستمر المسيرة

قبل ربع قرن كنت أجلس مع أمي، حين تولى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية ملكا على الأردن، والآن أرى بجانبه سمو الأمير الحسين ابن عبدالله الثاني، ولي عهده الشاب، وبجانبي ابنتي شهد، التي شاهدت الملك عبدالله الثاني وهو وعد الشباب بحياة سياسية حرة وأحزاب ووطن منيع بشعبه، ومستقبل زاهر بشبابه، وها قد تحقق الوعد، فهي عضو مكتب سياسي لحزب أردني الهوى والهوية، تناقش وتحاور، لتستمر المسيرة، ويكون الانتقال الكبير فعلا واقعا، أراده الملك عبدالله الثاني في عهد المملكة الرابعة، وبجانبه ولي عهده الأمين، ومعهما الأردن كله، ليستمر الوطن قويا مهيبا واثقا يطرق أبواب المستقبل بكل ثقة وأمل.

*أديب وكاتب