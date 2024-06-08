 
السبت 08 حزيران 2024
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اليوبيل الفضي.. مبادرات ملكية تضيء شموع الأمل والعطاء -(انفوغراف)

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني

اليوبيل الفضي.. مبادرات ملكية تضيء شموع الأمل والعطاء 


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