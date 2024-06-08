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الغد الأردني
السبت 08 حزيران 2024
11:09 م
اليوبيل الفضي.. مبادرات ملكية تضيء شموع الأمل والعطاء -(انفوغراف)
جلالة الملك عبدالله الثاني
محمود خطاطبة
اليوبيل الفضي.. مبادرات ملكية تضيء شموع الأمل والعطاء
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