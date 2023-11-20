الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

انتقال العروة وتأخرها في الأغوار يرفع أسعار الخضراوات والفواكه

خضار
خضار
عمان- أكد خبراء زراعيون، أن ارتفاع بعض أصناف الخضراوات والفواكة الفترة الحالية، يعود لانتقال العروة وتأخرها في مناطق الأغوار الزراعية، كما أن مزارعين عديدين لم يتوسعوا في عمليات الزراعة العام الحالي لتخوفهم من اي خسائر قد تلحق بهم، وإغلاق التصدير حاليا، ما سيؤدي لقلة العرض وارتفاع الطلب.اضافة اعلان
رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام، بين أن ارتفاع بعض أصناف الخضراوات والفواكه حاليا، يعود لانتقال العروة، كما أن موجات الحر في الأشهر الماضية، أثرت على الإنتاج ومرحلة العقد، بالاضافة الى ان كثيرا من المزارعين لم يتوسعوا في زراعتهم العام الحالي بسبب الخسائر التي تعرضوا لها في أعوام ماضية، مبينا ان عمليات التصدير متوقفة بسبب الأوضاع الإقليمية في المنطقة، وانعدام خلق أسواق جديدة.
واضاف خدام، ان مزارعين عديدين تعرضوا لخسائر موسمية جراء  الاضطرابات المناخية التي يشهدها المناخ في العالم، إذ تغير طول موسم الشتاء وكمية الأمطار الهاطلة، مبينا أن المزارعين مرهقون، إذ إنهم عانوا العام الماضي من خسائر كبيرة، جراء الانخفاض الحاد في الأسعار وتراجع التصدير بشكل.
الباحث في المركز الوطني للبحوث الزراعية حسان العسوفي، بين أن كميات الخضراوات والفواكه التي تدخل السوق متذبذبة حاليا، موضحا بأن الموسم الزراعي في الأغوار تأخر نوعا ما هذا العام، وبالتالي هناك فجوه بين العروات الزراعية جراء التغيرات المناخية في العالم. 
وكشف مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران، أن عوامل عديدة أثرت على الإنتاج الزراعي للعام الحالي، أدت لتراجع الكميات الواردة لأسواق الجملة المركزية، ومن هذه العوامل، ارتفاع تكاليف الزراعة بخاصة أجور الأيدي العاملة التي تشكل 60 % في العملية الإنتاجية، وعدم وجود مصادر تمويل للمشاريع، بعد عزوف الوسطاء عن تمويل المزارعين، لعدم وجود مردود مادي للعملية الزراعية، ولتدني أسعار المنتجات، وهذا الأمر أدى لعزوف المزارع عن الاستثمار في الزراعة.
كما أن هناك عاملا خطرا، وهو اشتغال وافدين من جنسيات غير أردنية في استثمار آلاف الدونمات الزراعية، واحتكار الأصناف الزراعية، كالبطاطا. 
ولفت الى أنه قد تجد بأن مزارعا وافدا واحدا يستمثر في الأراضي الزراعية، يزرع اكثر من 5000 دونم وحده من هذه المادة، وفيما يخص وادي الأردن، نجد بأن هناك عزوفا من المزارعين الأردنيين والمستثمرين في القطاع يزيد على 30 %، ناهيك عن ارتفاع اسعار مستلزمات الإنتاج، في ظل الحاجة للاهتمام بالأمن الغذائي، حتى نتمكن من حماية هذا الأمن، في ظل ما يجري في المنطقة من أحداث. 
يشار إلى أنه وبحسب النشرة اليومية للسوق المركزي فقد دخل للسوق امس 3965.541 طن خضراوات والفواكه وورقيات.
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