انخفاض التمويل المناخي للأردن إلى 741 مليون دولار في 2019

فرح عطيات

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عمان– كشفت مسودة محلية متخصصة عن "انخفاض التمويل المناخي المحشود للأردن، وبشكل حاد في عامي 2018 و2019، حيث وصل إلى 789 مليون دولار، و741 مليون دولار على التوالي".وجاء التمويل المناخي الذي تم حشده على شكل ديون وأسهم ومنح، حيث كانت أدوات الدين هي السائدة؛ إذ شكلت 68 % من إجمالي التمويل، تليها المنح بنسبة 25 %، مع تخصيص القليل جدًا في شكل أسهم وبحوالي 7 % لمشاريع القطاع الخاص، وفقا لما ورد في مسودة خريطة التمويلات المستجيبة للمُناخ.تاريخيًا، واستنادًا إلى البيانات المتاحة، بلغ متوسط تمويل المناخ المعبأ للأردن 762 مليون دولار سنويًا، وذلك بين الأعوام 2010 و2019، حيث كان أعلى مبلغ مسجل هو 1.44 مليار دولار عام 2017، ما يشير إلى الدعم الكبير المقدم لتمويل المناخ، كما ورد في المسودة التي حصلت "الغد" على نسخة منها.وفي الوقت الحالي، تشكل القروض الخضراء نحو 2 % فقط من محافظ البنوك التجارية الأردنية البالغة 39 مليار دولار، وفق ما جاء في المسودة، التي أعدها المعهد العالمي للنمو الأخضر، بالتعاون مع وزارة البيئة.وتشير تقديرات مؤسسة التمويل الدولية إلى أن ما يقرب من 30 % من الميزانيات العمومية لبنوك الأسواق الناشئة يجب أن تكون خضراء بحلول العام 2030 لتحقيق أهداف المناخ العالمية.وأكدت نتائج المسودة أنه إذا حقق الأردن هدف المحفظة هذا بمساعدة المبادئ التوجيهية الجديدة للسندات الخضراء، فسيتم تغطية إجمالي تكلفة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في الأردن بنسبة 70 %.ويوضح التحليل الحالي للإنفاق العام للفترة 2017-2022 أن حصة الأموال ذات الصلة بالمناخ في الموازنة الوطنية كان أكبر، إذ تتراوح بين 7.9 % و8.5 %، ما يسلط الضوء على أن التمويل العام للمناخ يتماشى مع التزامات الأردن بالمساهمات المحددة وطنيا كما ورد في نص المسودة.وتشير التقديرات إلى أن البلدان النامية تحتاج إلى 2-4 تريليون دولار سنويًا لتجنب الأحداث المناخية الكارثية، وتحسين قدرتها على التكيف مع المناخ.ووفقا لتوزيع النفقات ذات الصلة بالتكيف المناخي حسب القطاع خلال الأعوام 2017 و2022، احتل قطاع الصحة المرتبة الأولى بقيمة تتجاوز 160 ألف دينار، تلاها قطاع المياه بقيمة تقارب 140 ألف دينار، ومن ثم التخطيط العمراني بقيمة تتجاوز 65 ألف دينار.ولا يلزم أن يتم إقراض التمويل المناخي المتاح عبر الوزارات والسلطات الحكومية المحلية مباشرة إلى القطاع الخاص، بل يجب توجيهه إلى الشراكات بين القطاعين كتمويل مشترك، أو من خلال عقود الشراء أو الخدمة للاستثمارات المناخية، كما جاء في مقترحات المسودة.ويمثل التمويل الأخضر حاليًا 3.1 % فقط من محفظة إقراض البنوك في الأردن، و1.2 % من محفظة مؤسسات التمويل الأصغر.ويمثل هذا سوقًا كبيرا غير مستغل مع تزايد الوعي المحلي بتغير المناخ، وطلب المستهلكين على المنتجات المستدامة والصديقة للبيئة.ومن خلال التوسع في المنتجات المصرفية الخضراء، يستطيع القطاع الخاص تلبية الطلب الاستهلاكي في السوق غير المستغلة، والتصدي للتحديات البيئية، وتعزيز التنمية المستدامة.ويشكل التعاون بين المؤسسات المالية وصناع السياسات والمنظمات البيئية أهمية بالغة أيضا لتوسيع المنتجات المصرفية الخضراء، وبالتالي زيادة إتاحة التمويل المناخي للأسر والشركات، ومن خلال العمل معًا، يمكنهم تطوير حلول مالية مبتكرة، ومشاركة أفضل الممارسات، ورفع مستوى الوعي حول أهمية المناخ والتمويل الأخضر.وخطت الحكومة مؤخرًا خطوات واسعة في تحسين الوصول إلى التمويل المناخي من خلال انتهاء البنك المركزي ووزارة البيئة من تطوير إستراتيجية التمويل الأخضر، بحسب المسودة.وتوفر الإستراتيجية إطارا شاملا لتمكين زيادة التمويل "الأخضر"، الذي يتضمن تمويل المناخ إلى 30 % من محفظة الإقراض الوطنية على مدى السنوات الخمس المقبلة.ويتمثل الدور الرئيسي لوزارة البيئة في تنفيذ الإستراتيجية عبر ضمان توفر المستوى المناسب من البيانات البيئية لقطاع الخدمات المصرفية التجارية، ومطوري المشاريع وتنفيذ أدوات مثل نظام الرصد والإبلاغ والتحقق، لتجميع ومراقبة تلك البيانات.ويمكن أن يكون توفر البيانات البيئية الدقيقة، وفي الوقت المناسب، أمرًا محوريًا في زيادة وصول القطاع الخاص إلى التمويل، لا سيما في أسواق الكربون، والأسواق الخضراء.ويمكن للحكومة أيضًا وضع مبادئ توجيهية وبرامج اعتماد تحدد ما يؤهل كمنتج أخضر أو عمل أخضر، ما يضمن قدرة العملاء على اتخاذ خيارات مستنيرة والثقة في التأثير البيئي في قراراتهم المالية.ووفقًا للصندوق الأخضر للمناخ، يدير القطاع الخاص حاليًا أكثر من 210 تريليونات دولار من الأصول، لكن جزءًا صغيرًا جدًا منها مخصص للاستثمارات المناخية.وفي الوقت نفسه، يتطلب الوضع المالي في الأردن إيجاد حلول من القطاع الخاص لهذه التحديات، وتحفيز هذه الحلول كجزء من نموذجه التنموي، لبناء القدرة على الصمود والنمو الاقتصادي، ولذلك يجب أن يصبح القطاع الخاص شريكا حاسما في إستراتيجية الأردن لمعالجة تغير المناخ وتعبئة الاستثمارات الخضراء.