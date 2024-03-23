انخفاض حاد في أسعار الليمون يشجع المواطنين على تخزينه

عبد الله الربيحات

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عمان- شهد موسم الليمون هذا العام انخفاضا كبيرا في أسعاره، الأمر الذي شجع مواطنين على تخزينه.ولأن موسم الليمون محدود بفترة زمنية، ولكون أسعاره شهدت انخفاضا غير مسبوق، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 25 قرشا بعد أن كان يباع بدينارين، فقد لجأ كثير من الناس إلى تخزينه بطرق مختلفة لحفظه على مدار العام.وكشف مدير زراعة لواء الطيبة سابقا المهندس ماجد عبندة عن أن إجمالي المساحة المزروعة بالحمضيات في الأردن تبلغ نحو 70 ألف دونم موزعة في جميع أنحاء المملكة.وتعتبر الحمضيات المنتجة محليا من أجود الأصناف عالميا، ومرغوبة محليا خاصة المزروعة في الأغوار الشمالية والتي تقدر نسبتها بنحو 82 % من الإنتاج المحلي.وأضاف عبندة لـ" الغد" أن إنتاج الليمون في الأردن يتراوح من 25 إلى 30 ألف طن.وساهمت زراعة أصناف من الليمون خاصة "الليمون المكسيكي"، في إطالة عمر الموسم الزراعي حتى شهر أيار (مايو)، وتعتبر أشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول أكثر الأشهر استهلاكا للحمضيات.وقال إن استهلاك الليمون في الأردن يتراوح بين 30 إلى 40 ألف طن، كما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الليمون حيث أصبحت حوالي 75 في المائة.وقال عبندة إن موسم الليمون محدود بفترة زمنية وأسعاره منخفضة جدا هذا العام، ولجأ معظم المواطنين إلى تخزين كميات كبيرة منه من خلال عدة طرق منها طمر حبات الليمون الخضراء بالتراب، وهذه الطريقة تضمن المحافظة عليه سليما لمدة ستة أشهر، كما تلجأ السيدات إلى حفظ حباته في أكياس أو مرطبانات محكمة الإغلاق ووضعه في المجمدة، والبعض الآخر يحفظ العصير مجمدا على شكل مكعبات الثلج واستخدامه عند الحاجة.ودعا المواطنين إلى زيادة استهلاكهم من الليمون لأنه ذو فوائد غذائية وصحية عالية، ولتوفير مخصصات شراء العصائر غير الصحية والمشروبات الغازية وغيرها.من جهته، بين مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران، أن الاتحاد أولى قطاع الحمضيات اهتماماً خاصا خلال السنوات الأخيرة نتيجة تعرضه إلى تراجع في كميات الإنتاج والمساحات المزروعة في بدايات العقد الأخير، نتيجة المنافسة مع منتجات غير محلية وعزوف المزارعين عن خدمة مزارعهم لعدم الجدوى، ومن هنا عمل الاتحاد على تشجيع المزارعين على زراعة الليمون والتوسع به، كما دعا المواطنين إلى زراعته في حدائقهم المنزلية.وأشار العوران إلى أن الليمون يتواجد على مساحة جغرافية أوسع ويتوزع على عدة مناطق، خاصة في مناطق شمال المملكة ومحافظات جرش والبلقاء، إضافة إلى زراعة أصناف جديدة منه، سيما الصنف المكسيكي الذي يمتاز بغزارة الإنتاج وتأخر نضوج الثمار مقارنة بالأصناف الأخرى، وهو ما أدى إلى زيادة الإنتاج وطول الموسم وانخفاض أسعاره خلال هذا العام، الأمر الذي دعا معظم المواطنين إلى تخزين كميات كبيرة منه من خلال العصر وحفظه مجمداً.فيما قال المهندس الزراعي سليمان تيم إن الليمون من الخضراوات التي لا يمكن الاستغناء عنها أبدًا، حيث إنه عنصر أساسي في تحضير الكثير من الوصفات والتتبيلات، كما يتم الاعتماد عليه في تحضير العديد من أطباق الحلوى بالإضافة إلى العصائر.وبين تيم أن أسعار الليمون تشهد حاليا انخفاضا غير مسبوق، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد في الأسواق المركزية قبل شهر رمضان إلى 15 قرشا، فيما تراوح سعره أمس من 30 إلى 40 قرشا للكيلو، الأمر الذي دفع العديد من المواطنين إلى تجميده في ظل ارتفاع أسعاره في باقي فترات السنة.هذا وكانت دعت جمعية حماية المستهلك في بيان لها مؤخرا الأسر الأردنية إلى تغيير النمط الاستهلاكي والشرائي المتبع من قبلهم، قبل شهر رمضان.ودعا رئيس الجمعية محمد عبيدات الأسر بمختلف طبقاتها إلى ترشيد الشراء والاستهلاك والتقشف قدر الإمكان تماشيا مع الظروف الحالية.كما دعا إلى تخزين ما يمكن تخزينه من السلع المتوافرة حاليا في الأسواق التي تباع بأسعار معتدلة تتناسب مع قدراتهم الشرائية، وبخاصة السلع الموسمية المنتجة محليا مثل القمح والبقوليات والبصل والليمون من أجل استخدامها في فترات أخرى من السنة.ولفت عبيدات إلى أن تغيير النمط الاستهلاكي والشرائي والتحوط من خلال تخزين السلع التي يمكن تخزينها سيساعد على الحد من الظلم والاحتكار الذي يمارسه أصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون شهر رمضان والحروب لرفع أسعار السلع لجني أرباح فاحشة على حساب المواطنين.