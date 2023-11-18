السبت 18 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الأمانة" تعلن طوارئ متوسطة للتعامل مع الحالة الجوية اليوم

انخفاض درجات الحرارة وأجواء غائمة وتحذيرات من المنخفض

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أرشيفية
 تتأثر المملكة اليوم، بامتداد منخفض جوي يتمركز شمال شرق جزيرة قبرص مصحوبا بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة ورياح عاصفة، لذا تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتكون الأجواء غائمة جزئيا تتحول لغائمة، وتهطل بفضل الله الأمطار في الشمال والوسط  وتمتد تدريجيا مع ساعات المساء والليل إلى باقي المناطق.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية أمس، يتوقع بأن تكون الأمطار غزيرة في بعض المناطق بما فيها البحر الميت، يصحبها الرعد وتساقط زخات برد، ما يؤدي لتشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تتجاوز سرعتها في بعض المناطق حاجز 65كم/ ساعة، ما يؤدي لإثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية، لاسيما في مناطق البادية.
وتبقى الأجواء غدا، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، بحيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، وتكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة بين الحين والآخر في أغلب المناطق.
ويتوقع بأن تكون هذه الهطولات غزيرة أحيانا، لاسيما في المناطق الجنوبية الغربية، قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، وتدريجيا مع ساعات الليل تضعف شدة هطل الأمطار وتخف سرعة الرياح ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.
فيما يطرأ بعد غد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال في ساعات الصباح الباكر لهطل زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
إلى ذلك، حذرت مديرية الأمن العام من المنخفض الجوي المتوقع اليوم، وما قد يصحبه من هطل للأمطار بغزارة، وتدن للرؤية الأفقية بسبب الرياح المثيرة للغبار والأتربة.
وأكدت المديرية ضرورة، متابعة النشرات الصادرة عنها والجهات المعنية، واتباع النصائح والإرشادات، ومنها الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والمناطق المنخفضة، بما فيها منطقة البحر الميت، وتفقد المركبات والالتزام بقواعد السير وعدم ارتكاب المخالفات المرورية، والانتقال من الأماكن المنخفضة إلى الأماكن المرتفعة الأكثر أمانا، بخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة.
ودعت المديرية إلى عدم المجازفة بقطع الطريق سواءً سيراً على الأقدام أو المركبات في حال ارتفاع منسوب المياه، وأخذ الحيطة والحذر على الطرقات الخارجية التي ستشهد هطولات مطرية، والابتعاد عن السرعات العالية خصوصا مع خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية أو بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.
وشددت على ضرورية الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة بجميع أنواعها في حال تشغيلها وتهوية المنزل بين الفترة والأخرى، وأخذ الحيطة والحذر بسبب شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير، داعية إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.
كما أعلنت أمانة عمان الكبرى، حالة الطوارئ المتوسطة، بدءا من اليوم، للتعامل مع امتداد منخفض جوي. 
وأكد الناطق الإعلامي للأمانة عمان ناصر الرحامنة، جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد غرفة طوارئ تلاع العلي، داعياً المواطنين في حال رصد أي ملاحظة للاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد 102 و117180.
وتدعو "الأمانة" لأخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري)، تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
كما دعت لتفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية، ونبهت المقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية، للمبادرة بتأمين مواد البناء تجنبا لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.-(بترا)
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