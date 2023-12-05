انخفاض على درجات الحرارة وأجواء غائمة وباردة

اضافة اعلان

يطرأ نهار الأربعاء، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسجل درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً في معظم المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع فرصة لهطل زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في الشمال والوسط وأجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.وتبقى الأجواء الخميس، غائمة جزئياً وباردة نسبياً في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.وتكون الأجواء بعد غد باردة نسبياً في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا-(بترا)