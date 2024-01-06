السبت 06 كانون الثاني 2024
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انخفاض ميزانية مجلس محافظة الزرقاء 21 مليونا

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مجلس محافظة الزرقاء

 أكد رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري أن الحكومة قامت بتخفيض ميزانية مجلس المحافظة من 33 مليون دينار إلى 12 مليونا.

وأضاف الخضري في تصرحات صحيفة لـ "الغد" أن قرار تخفيض ميزانية مجالس المحافظات جاء بسبب جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية، مشيرًا إلى انتهاء وباء كورونا والموازنة بقيت على حالها.اضافة اعلان

 وطالب الخضري الحكومة ومجلس النواب الذي يدرس الآن الموازنة ليقرها  أن يزيد مخصصات مجالس المحافظات التي تبلغ 120 مليون دينار بعد أن كانت 360 مليون دينار ، داعيًا إلى ضرورة إعادة الموازنة الى ما كانت عليه قبل وباء كورونا.

وأشار الخضري إلى أن الأموال التي لم تصرف من الموازنة المقررة للمجلس يتم مصادرتها من وزارة المالية، موضحًا أن الحكومة لم تقتصر فقط على تخفيض الميزانية وإنما لم تسمح لهم بتدويرها، معتبرًا أنها مشكلة كبيرة تواجه مجالس المحافظات. 

وأكمل حديثه أنه تم إلغاء عدة مشاريع كان أهالي محافظة الزرقاء ينتظرونها بفارغ الصبر وذلك نظرا إلى تقليل من موازنة مجلس المحافظة.
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