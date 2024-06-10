 
الإثنين 10 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يلقي كلمة الأردن في المؤتمر

انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة الثلاثاء

الملك عبدالله الثاني بن الحسين
الملك عبدالله الثاني بن الحسين

عمان- يلتئم الثلاثاء في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، أعمال المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، بتنظيم مشترك بين المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والأمم المتحدة.

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ويلقي جلالة الملك عبدالله الثاني، كلمة الأردن خلال الجلسة الرئيسة بالمؤتمر، الذي يعقد بدعوة من جلالته، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعلى مستوى قادة دول ورؤساء حكومات ووزراء خارجية، ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية.


ويهدف المؤتمر، إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، كما يستهدف تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة.


ووفقا لبرنامج المؤتمر، يبدأ المؤتمر الساعة 10:30 صباحا من خلال جلسات مجموعات العمل، حيث سيلقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي كلمة، ثم يلقي وزير الخارجية المصري سامح شكري كلمة، ثم كلمة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث.
وتبدأ الساعة 10:45 صباحا جلسات مجموعات العمل، حيث إن المجموعة الأولى، توفير المساعدات الإنسانية لغزة لتلبية حجم الاحتياجات، والثانية تجاوز التحديات التي تواجه توزيع المساعدات لإنسانية وحماية المدنيين في غزة، والثالثة، أولويات التعافي المبكر في غزة.
وقبيل بدء الجلسة الرئيسية يبدأ استقبال الوفود المشاركة.
وفي الساعة 1:30 ظهرا تبدأ الجلسة الرئيسة بكلمة جلالة الملك، ثم كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ثم كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ثم كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وبعد انتهاء الكلمات الرئيسة سيتم عرض موجز عن نتائج مجموعات العمل من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث.
وتستكمل الجلسة الرئيسة بكلمات رؤساء الدول والحكومات المشاركة في المؤتمر.
وتختتم الجلسات الرئيسة الساعة 6 مساء، كما سيعقد مؤتمر صحفي مشترك الساعة 6:15 مساء.

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