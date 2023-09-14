انطلاق أعمال المؤتمر الصيدلاني الأردني السادس عشر بمشاركة عربية ودولية واسعة

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تحت رعاية دولة السيد فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان انطلقت أعمال المؤتمر الصيدلاني الأردني السادس عشر بعنوان "الصيدلة في المئوية الثانية: رؤية مستقبلية" في فندق لاندمارك-عمان، بمشاركة عربية ودولية واسعة تشمل كل من السعودية، مصر، الإمارات العربية المتحدة، فلسطين، لبنان، بريطانيا، أمريكا الهند، أستراليا، وأمريكا.وقال نقيب صيادلة الأردن نائب رئيس اتحاد الصيادلة العرب الدكتور محمد عبابنة في حفل الافتتاح " نفتتح اليوم أعمال مؤتمرنا الدولي، والذي يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية والاهتمام الكبير الذي يوليه جلالته للقطاع الصحي، وللنهوض بكافة جوانبه وتطويره، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحسين جودتها ورفع كفاءتها، حيث نحرص في نقابة صيادلة الأردن، ومن خلال مؤتمرنا هذا، على تحقيق رؤى جلالته، من خلال التشاركية مع كافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، والسعي الدؤوب لتطوير كافة أشكال الممارسة والرعاية الصيدلانية، وتحسين مخرجاتها، وتعزيز دور الكوادر البشرية الصيدلانية والصناعة الدوائية في توفير الأدوية وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين."وأضاف "نسعى من خلال مؤتمرنا استشراف آفاق تطور مهنة الصيدلة في الأردن على كافة الأصعدة، ومناقشة التحديات التي تواجه المهنة ومنتسبيها، عبر برنامج زاخر بجلسات حوارية وورش عمل ومحاضرات علمية ومهنية متنوعة، بحضور ومشاركة صناع القرار، وبالتالي الخروج بالتوصيات المناسبة، وبما يسهم في صياغة رؤية المهنة واستراتيجيتها في المستقبل وحتى عام 2030، وينعكس على تطور ورقي المنظومة الصحية في الأردن، في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي مستمر".وأكد أن المؤتمر يسعى لتعزيز البحث العلمي والابتكار في الصناعة الدوائية والممارسة المهنية، وتطوير التعليم والتدريب الصيدلاني، فضلا عن توفير فرص للتعاون وتبادل ونقل المعرفة بين الخبراء والمختصين في قطاع الصيدلة.من جهته قال رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدكتور وصفي النوافلة " لقد عملنا منذ عدة أشهر على قدم واسق في اللجنة العليا للمؤتمر وجميع اللجان المنبثقة عنها ومجلس موظفي النقابة على وضع كافة البرامج العلمية والمهنية والاجتماعية وغيرها من الترتيبات اللازمة ليخرج المؤتمر بالمستوى الذي يليق بأردننا الحبيب ومهنتنا الانسانية".وبين أن أعمال المؤتمر تشتمل على برنامجين أساسين هما: البرنامج العملي والبرنامج المهني، ويضم 54 محاضرة و13 ورشة عمل وجلسات حوارية، بالإضافة إلى بوسترات علمية ومهنية.وأشار النوافلة إلى أن البرنامجين العلمي والمهني يأتيان تحت 6 محاور أساسية للمؤتمر هي: الممارسة والرعاية الصيدلانية، الإدارة والاقتصاد والتسويق الصيدلاني، المعلوماتية وإدارة المعلومات في الصيدلة، التطوير المهني والتعليم الصيدلاني المستمر، الصناعات الدوائية، والتطور التكنولوجي الجودة والسلامة الدوائية.من جهته أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات خلال العرض التقديمي في حفل الافتتاح أن مشاركة المؤسسة في هذا المؤتمر جاءت انطلاقا من رؤية التحديث الاقتصادي، ورؤية جلالة الملك عبد الله الثاني للعمل والإنجاز من أجل أردن جديد، وأن المؤسسة تسعى للتغيير ودعم وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية وتحسين بيئة الأعمال وتحديث الأنظمة المتعلقة بهذه الصناعات لتعزيز جودة الدواء وحماية المريض وتشجيع الابتكار والتطوير التكنولوجي.كما أشار مهيدات إلى دور المؤسسة المحوري في دعم صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والتي لها أثر على دعم الاقتصاد الوطني من خلال إقرار ونشر نظام فحص الدواء، ونشر أسس التصنيع الجيد المعتمدة عالميا والتعديل المستمر على اسس التسعير ومراجعة أسعار الادوية المحلية، إضافة إلى استحداث الخدمات الإلكترونية وأتمتتها، والتي تأتي انسجاما مع أهداف المؤتمر المرجوة.وأضاف أن مؤسسة الغذاء والدواء تحرص دائما على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والحكومية، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني والتوعية للشركات العاملة في قطاع الأدوية وتشجيع الشركات الناشئة في صناعات الأدوية.وتم خلال حفل الافتتاح عرض فيلم وثائقي استعرض تاريخ قطاع الصيدلة في الأردن وتطوره، وأهم الإنجازات التي وصل إليها هذا القطاع على الصعيد المحلي والعالمي.وفي نهاية حفل الافتتاح تم افتتاح معرضا بمشاركة أكثر من 40 شركة من شركات الأدوية والصيدليات وشركات من القطاع الخاص.ويستقطب المؤتمر خبرات صيدلانية عالمية وعربية رائدة، بالإضافة إلى مشاركة العديد من شركات الأدوية المحلية والعالمية والمؤسسات الصيدلانية والصيادلة ومن المجال الطبي.وفي ختام المؤتمر سيتم الخروج بتوصيات تساهم في صياغة رؤية مهنة الصيدلة واستراتيجيتها في المستقبل وحتى عام 2030، وتنعكس على تطور ورقي المنظومة الصحية في الأردن في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي مستمر يتقاطع مع كافة التخصصات في العالم.