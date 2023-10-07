انطلاق مؤتمر المنظمة العربية لمكافحة الفساد بمشاركة أردنية وعربية واسعة الأربعاء القادم

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ينطلق مؤتمر المنظمة العربية لمكافحة الفساد بمشاركة أردنية وعربية واسعة صبيحة يوم الأربعاء القادم 11 أكتوبر/ تشرين الأول في العاصمة الأردنية عمّان، تحت عنوان: "إصلاح نظم التعليم ومناهجه في الأقطار العربية: تعزيز ثقافة النزاهة ورفض الفساد مسؤولية وطنية"، والذي ينعقد في فندق الشيراتون/ الدوار الخامس، ويستمر حتى مساء 12 أكتوبر/ تشرين الأول.يهدف المؤتمر إلى التعامل مع هذا الموضوع الخطير برؤية علمية وعقول عربية تسعى إلى تعريف مواطن الخلل والضعف في تعامل نظم التعليم العربية ومناهجها مع تفشي ظاهرة الفساد وكيف يمكن تسخير العملية التعليمية ومناهجها لتعزيز ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد.يشارك في أعمال هذه الندوة نخبة من ثمانية عشر محاضرًا ورئيس جلسة من الأردن، وفلسطين، ولبنان، والعراق، وتونس، ومصر. وتعطي هذه الندوة أهمية خاصة لوضع التعليم تحت الاحتلال في فلسطين وكيف تم عبث سلطات الاحتلال بمناهج التعليم بهدف إفسادها وإعادة تشكيل الذاكرة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي الحقوق الوطنية الفلسطينية. وقد تم تخصيص ثلاث من ثماني جلسات لهذا الموضوع في اليوم الأول منها جلسة حوارية يشارك فيها المحاضرين وخبراء من فلسطين والأردن في حقل التعليم، ويرأس هذه الجلسة الدكتورة ريما خلف الهنيدي نائب رئيس الوزراء سابقًا والأمين العام السابق لمنظمة إسكوا التابعة للأمم المتحدة.