انعكاسات عمليات الاحتلال الوحشية في غزة أكثر ضررا للنساء

سماح بيبرس

اضافة اعلان

باتت تداعيات وانعكسات العمليات العسكرية التي ينفذها الاحتلال ضد قطاع غزة تتفاقم على النساء والفتيات، وبات الضرر الذي يلحق بهن لا يستهان به.ويرى خبراء، أن الهجوم الوحشي للاحتلال على غزة، يؤثر على النساء بصورة أكثر سلبية منه على الرجال، وذلك بحكم طبيعة أدوارهن في المجتمع، وبسبب اختلاف طبيعة احتياجاتهن، وبالذات الصحية.وكان تحليل صادر عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مؤخرا بعنوان "آثار التصعيد في غزة من جانب النوع الاجتماعي"، قد اشار الى أن 62 % من القتلى والجرحى في غزة من النساء والأطفال.كما أشارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تقرير لها حول التأثير العميق للصراع المستمر على الناس في غزة، بأن 493 ألف امرأة وفتاة جرى تهجيرهن من منازلهن في غزة، عقب عملية "طوفان الأقصى" الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية - كتائب القسام (حماس) على كيان الاحتلال في 7 أكتوبر الماضي، وهجمات الاحتلال الوحشية التي تلت ذلك على القطاع، مشيرة الى تزايد عدد الأرامل هناك، بحيث أصبحت نحو 900 امرأة تعيل أسرهن بعد وفاة شركائهن الذكور.مديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الهاشمية هديل المعايطة، قالت إنّ ثلث القتلى في القطاع من النساء والأطفال، وهذا يعود بسبب رئيس الى أن الاحتلال يستهدف بشكل أساسي المنازل والمستشفيات والمدارس، وهي التي لجأت اليها النساء والأطفال وكبار العمر بنسب أكبر من الرجال الذين كانوا أكثر حركة ولم يلتزموا بأماكن معينة.وترى المعايطة، بأنه لا يمكن انكار الجانب العاطفي والتعلق بمن ترعاهم، بحيث أنها أقرب عاطفيا بحكم الأدوار الرعائية التي تقوم بها أصلا، وبالتالي فإن تبعات ومشاعر الفقد والخسارة على المرأة تكون أكبر.واضافت أن هناك جوانب أخرى متمثلة في عبء المحافظة على سلامة وحياة من ترعاهم المرأة الغزاوية في هذه الظروف، سواء الأبناء أو كبار العمر، بالإضافة للمحافظة على حياتها هي.ولفتت المعايطة الى الأسباب، بأن النساء متضررات أيضا في غزة لأن عدد الولادات مرتفع، وبالتالي فإنها تأثرت بالحرب بشكل كبير، خصوصا وأن المرأة في هذا الوضع، تحتاج الى عناية ورعاية طبيين، ويضاف الى ما سبق، عدم القدرة على الحصول والوصول الى الحاجات المتعلقة بالنظافة الشخصية، مشيرة الى أن المرأة لديها احتياجات طبية أكبر من الرجل.وأشارت الى أن نسبة النساء من الفقراء والمهمشين في غزة بالأصل كبيرة، وهؤلاء سيكن من الأكثر تضررا، خصوصا مع توقف المساعدات المالية والعينية لعدم القدرة على الوصول اليهن.وأشارت الى أنه حتى الحوالات المالية التي كانت تحول لهن من داخل أو خارج فلسطين كمساعدة توقفت، ما يجعل انعكاس الحرب على هذه الفئة كبير.وعن الجوانب الصحية التي تتأثر بها المرأة في الحروب، اشارت عميدة كلية التمريض في الجامعة الأردنية د. أريج عثمان، الى أن المرأة تتعرض مثلها مثل أي شخص آخر في الحروب، لمخاطر وتأثيرات مختلفة، اكان ذلك في التعرض للمخاطر الجسدية والنفسية، او التهجير، أو نقص الخدمات الصحية، لكن وقع الحروب عادة يكون أكبر على السيدات، خصوصا الفئات المهمّشة والمعرضة للفقر، واللواتي أساسا تكون ظروفهن المعيشة سيئة.وأضافت، أن التركيز والأوليات في الحروب عادة تكون على الحالات الخطرة والطارئة، ويكون هذا على حساب تقديم الخدمات الأساسية الصحية الأخرى، ومنها خدمات الصحة الإنجابية التي تشكل حيزا كبيرا من صحة المرأة، وهذا يتضمن الخطر الذي تتعرض له الأم والجنين أو الطفل المولود. وأضافت أن الحروب والنزاعات، تزيد من احتمالية التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي، وتزيد من احتمالية استخدامها كاداة من ادوات الحرب.وكان تحليل "الأونروا"، أكد أن هناك مشكلة في الوصول إلى الخدمات الصحية التي تؤثر بشكل خاص على النساء والفتيات المراهقات، بما في ذلك الوصول إلى رعاية التوليد الشاملة في حالات الطوارئ والأطفال حديثي الولادة، وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية.ويواجه ما يقدر بـ50 ألف امرأة حامل، تحديات شديدة في الحصول على رعاية ما قبل الولادة والأمومة، ويتوقع بأن تلد 500 امرأة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) بمعدل 160 امرأة في اليوم.وبسبب انعدام الأمن الغذائي، تتعرض النساء والأطفال، بخاصة النساء الحوامل والمرضعات، لخطر نقص التغذية أو سوء التغذية، ما يؤثر سلبا على صحتهم المناعية، ويزيد من تعرضهم للإصابة بالأمراض المرتبطة بتغذية الأم مثل فقر الدم، وتسمم الحمل، والنزيف، ما يزيد من خطر الوفاة لكل من الأمهات والأطفال.ولفت التقرير الى أن اكتظاظ الملاجئ يؤثر على النساء والفتيات، بحيث إن هناك توترات متزايدة في الملاجئ بسبب هذا الاكتظاظ ومحدودية الإمدادات للنازحين، ما يزيد من احتمال العنف الناجم على التوترات داخل الأسرة، ويعرض النساء والأطفال لخطر خاص.وذكر أن انهيار النظام المدرسي، ونقص المساحات والمواد الملائمة للأطفال للعب بها، يجعل الأطفال أكثر عرضة للإساءة، بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الفتيات والفتيان الآن أكثر انخراطا في العمل المنزلي على نطاق أوسع من أي وقت مضى.