الأربعاء 07 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انفراج الحياة السياسية والحزبية خريطة طريق لمستقبل سياسي بامتياز

انفراج الحياة السياسية والحزبية خريطة طريق لمستقبل سياسي بامتياز
انفراج الحياة السياسية والحزبية خريطة طريق لمستقبل سياسي بامتياز

عمّان- تتزامن ذكرى تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، مع ولادة الحراك السياسي والحزبي والاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي جاءت تنفيذاً لرؤية وتوجيهات جلالة الملك بانفراج الحياة السياسية والحزبية، والتي تبلوت على شكل قانونين: الانتخاب والأحزاب.

اضافة اعلان


فكانت خطة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري جنبا إلى جنب للانتقال إلى مرحلة جديدة، وصولا إلى الحكومات البرلمانية.


فالحلم أوشك أن يلمس الحقيقة، ذلك الحلم الذي بدأ منذ ثمانينيات القرن الماضي لحكومات برلمانية، وقبة برلمان تناقش قوانين وهموم وتطلعات البلاد تحت مظلتها، أصوات حزبية تبدأ من أقصى اليمين وتنتهي إلى أقصى اليسار، حلم بأن يكون الأردن بلدا ديمقراطيا "تهندس" حياته الأحزاب، وتترأس حكوماته أحزاب.


وقبله كانت الأوراق النقاشية لجلالة الملك التي بدأت عهدا جديدا، وكانت نبراسا للدولة للاستعانة بها لتنطلق إلى مرحلة الاستعداد والانطلاق.


هذا الحلم بدأ يتبلور على الأوراق بتعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب، اللذين كانا من أهم مخرجات اللجنة الملكية لتحديت المنظومة السياسية، 


وانتقل إلى الأرض مع أول حزب صوّب أوضاعه لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، ومع أول برنامج حزبي يحاكي أهم الهموم والتحديات السياسية والاقتصادية، التي تتعلق بالوطن وفقط الوطن.


 ومع بدء تغير المشهد السياسي والحزبي، تطبيقاً لقانوني الانتخاب والأحزاب، التي أدت حتى الآن لتأسيس 31 حزباً، يظهر التحدي الأكبر الذي يدور حول التطلعات السياسية التي تحكم منظومة الانتخابات والأحزاب، في هذه المرحلة الجديدة على الأردن.


هذا التحدي، تحدث عنه سياسيون لـ"الغد"، منهم الناطق الإعلامي للحكومة الأسبق سميح المعايطة، الذي اعتبر أن منظومة التحديث السياسي تحمل رؤية جلالة الملك لتغيير آلية تشكيل مجلس النواب والحكومات، عبر عملية متدرجة لمدة 12 عاما تبدأ مع الانتخابات النيابية القادمة بإعطاء الأحزاب 41 مقعدا من مقاعد المجلس وصولا إلى أن يصبح العمل الحزبي البوابة الرئيسة لدخول مجلس النواب ويصبح الحزب أو الائتلاف، الذي يحصل على أغلبية مقاعد المجلس، هو صاحب الحق في تشكيل الحكومة وتنفيذ برنامجه الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وفي كل المجالات.


هذه الرؤية الملكية بحسب المعايطة، تحدث تغييرا جذريا في النظام السياسي، وتحقق فكرة الحكومات المنتخبة، وتعزز فكرة العمل الحزبي الذي يعمل للوصول للسلطة التنفيذية والتشريعية، وهذه الرؤية التي تم إقرار تشريعاتها بما في ذلك التعديلات الدستورية المطلوبة تمثل نقلة نوعية في الإصلاح السياسي، والوصول لحكومات برلمانية بالنسبة لجلالة الملك بحسب رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الأسبق د. خالد الكلالدة، هي رغبة قديمة ليست من عمر اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بل هي منذ الأوراق النقاشية لجلالة الملك التي تحدثت عن حكومات برلمانية، وهذا مطلب قديم وتحدث عن الإصلاح بالتدريج.


والرغبة الملكية بحكومات برلمانية- كما يضيف الكلالدة- هي أمر لا يحمل الشك، ما يتوجب على الوزارات أن تأخذ على عاتقها مسؤولية تنفيذ التوجيهات الملكية، وبما يتناسب مع مصطلح الإرادة السياسية التي تتشكل من رغبة ملكية وطموحات شعب.


بدوره يرى أمين عام حزب الميثاق الوطني د. محمد المومني، أن مناسبة تسلّم جلالة الملك سلطاته الدستورية هي مناسبة وطنية أردنية غالية على كل أردني وأردنية، نحتفل فيها بإنجازات قائد الوطن، الذي خاض وما يزال الصعاب والتحديات الكبيرة التي يواجهها الإقليم والأردن، وكان دوما يخرج الأردن من الأزمات أقوى مما دخلها، وهو الذي جعلنا نرفع رؤوسنا وهاماتنا عاليا فخرا بملك عظيم كريم صلب شجاع مقدام.


ورجّح المومني أن هذا العام سيكون عاما سياسيا مهما بفضل رؤية جلالة الملك التحديثية السياسية، والأحزاب والمواطنون معنيون بالتفاعل مع هذا التحديث التاريخي بما يستحقه الأردن، مرجّحا أن تكون الانتخابات القادمة مختلفة عن كل ما سبقها ويجعلها برامجية واقعية براغماتية.


وفيما تعد مناسبة تسلّم جلالة الملك سلطاته الدستورية بالنسبة لأمين عام الحزب المدني الديمقراطي عدنان السواعير، فرصة للتذكير حول تطلعات جلالة الملك لحياة سياسية برلمانية متقدمة، تعبّر عن الواقع الجديد للحياة السياسية المبني على العملية الحزبية البرامجية.


وتابع: تم تشريع قانوني الانتخاب والأحزاب حسب تطلعات جلالة الملك للتمهيد لحياة سياسية جديدة على بلدنا، لافتا إلى أن الأردن الآن في خضم هذه العملية، بحيث شرعت قوانين وبدأ حراك سياسي جديد، ووصل عدد الأحزاب لــ 31 حزباً، ما يعني أنه بدأ حراك سياسي يتطابق مع تطلعات الملك.


وأشار إلى تطلع الأحزاب لتكون ممثلة لأربعة تيارات سياسية على الأكثر، لأن العمل الحزبي الصحيح يجب أن يكون مبنيا على التعددية، مشيرا إلى أن هذا العام هو عام الانتخابات، وقال "نتأمل عبر الانتخابات أن نصل لمرحلة تطلعات جلالة الملك لشكل الحياة السياسية في الأردن".

 

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مجموعة مساكن لأسر عفيفة في الجفر-(أرشيفية)

منظومة الحماية الاجتماعية.. ربع قرن من التمكين نحو مشروع النهضة الوطني الشامل

منذ2 ساعة
الملك يفتتح المقر الإقليمي الجديد لـ"أدوية الحكمة" في عمان-(أرشيفية)

مسيرة ملكية ترتقي بتعزيز قدرات الاقتصاد وتفعيل منظومته على مختلف المستويات

29 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
جلالة الملك عبدالله الثاني

الدبلوماسية الأردنية تجوب العالم لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني -انفوغراف

منذ1 ساعة
مدينة مادبا الصناعية أحد مشاريع اللامركزية - (أرشيفية)

اللامركزية.. تجربة قطف المواطن ثمارها بعدالة توزيع الخدمات والتنمية

منذ1 ساعة
الملك يفتتح وحدات القسطرة وجراحة القلب والحروق وتفتيت الحصى في مستشفى الكرك الحكومي

المبادرات الملكية.. عدالة بتوزيع المكتسبات وتخفيف معاناة المواطن

منذ2 ساعة
نقطة أمنية لقوات حرس الحدود على الحدود الشمالية-(أرشيفية)

تماسك الجبهة الداخلية.. رهان الأردن في مواجهة التهديدات الأمنية الخارجية

منذ2 ساعة
مجموعة مساكن لأسر عفيفة في الجفر-(أرشيفية)

منظومة الحماية الاجتماعية.. ربع قرن من التمكين نحو مشروع النهضة الوطني الشامل

منذ2 ساعة
شرطة النجدة

التحديات الأمنية الداخلية.. الأردن يتصدى لأنماط جرمية برفع تأهيل الكوادر

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

تطورات إقليمية لافتة في حرب غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

تحذير شديد اللهجة من التهجير

ماهر أبو طير |اليوم

مع هكذا أصدقاء

سائد كراجة |اليوم

في اليوبيل الفضي.. إنجازات اقتصادية لافتة

موسى الساكت |اليوم

25 عاما

زيدون الحديد |اليوم

صفقة متعثرة ومفاوضات كسر عظم

أحمد حمد الحسبان |اليوم

عدم اليقين والشركات الحكومية (2/1)

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
هجوم "حماس" الصاروخي على إسرائيل، 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)

الرواية الرسمية لـ"حماس"‏

ترجمات | منذ15 ساعة
حريق في سفينة شحن أصيبت بصاروخ في مياه الخليج العربي - (أرشيفية)

هل تشعل التوترات الراهنة فتيل حرب عالمية ثالثة؟

ترجمات |05 شباط 2024
‏صورة أقمار صناعية لـ"مضيق باب المندب" في البحر الأحمر - (المصدر)‏

الصراع من أجل "بوابة الدموع"

ترجمات |05 شباط 2024
لم تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعًا رغم أزمة الشرق الأوسط - (أرشيفية)

لماذا لا تشهد أسعار النفط ارتفاعا

ترجمات |04 شباط 2024
سفينة تابعة للبحرية الأميركية تطلق صواريخ توماهوك على اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون، 12 كانون الثاني (يناير) – (المصدر)

حرب بايدن على اليمن‏

ترجمات |04 شباط 2024
‏رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يتضامن مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)‏

‏هدية جنوب أفريقيا للعالم‏

ترجمات |04 شباط 2024
 
 