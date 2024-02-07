انفراج الحياة السياسية والحزبية خريطة طريق لمستقبل سياسي بامتياز

غادة الشيخ

عمّان- تتزامن ذكرى تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، مع ولادة الحراك السياسي والحزبي والاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي جاءت تنفيذاً لرؤية وتوجيهات جلالة الملك بانفراج الحياة السياسية والحزبية، والتي تبلوت على شكل قانونين: الانتخاب والأحزاب.

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فكانت خطة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري جنبا إلى جنب للانتقال إلى مرحلة جديدة، وصولا إلى الحكومات البرلمانية.



فالحلم أوشك أن يلمس الحقيقة، ذلك الحلم الذي بدأ منذ ثمانينيات القرن الماضي لحكومات برلمانية، وقبة برلمان تناقش قوانين وهموم وتطلعات البلاد تحت مظلتها، أصوات حزبية تبدأ من أقصى اليمين وتنتهي إلى أقصى اليسار، حلم بأن يكون الأردن بلدا ديمقراطيا "تهندس" حياته الأحزاب، وتترأس حكوماته أحزاب.



وقبله كانت الأوراق النقاشية لجلالة الملك التي بدأت عهدا جديدا، وكانت نبراسا للدولة للاستعانة بها لتنطلق إلى مرحلة الاستعداد والانطلاق.



هذا الحلم بدأ يتبلور على الأوراق بتعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب، اللذين كانا من أهم مخرجات اللجنة الملكية لتحديت المنظومة السياسية،



وانتقل إلى الأرض مع أول حزب صوّب أوضاعه لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، ومع أول برنامج حزبي يحاكي أهم الهموم والتحديات السياسية والاقتصادية، التي تتعلق بالوطن وفقط الوطن.



ومع بدء تغير المشهد السياسي والحزبي، تطبيقاً لقانوني الانتخاب والأحزاب، التي أدت حتى الآن لتأسيس 31 حزباً، يظهر التحدي الأكبر الذي يدور حول التطلعات السياسية التي تحكم منظومة الانتخابات والأحزاب، في هذه المرحلة الجديدة على الأردن.



هذا التحدي، تحدث عنه سياسيون لـ"الغد"، منهم الناطق الإعلامي للحكومة الأسبق سميح المعايطة، الذي اعتبر أن منظومة التحديث السياسي تحمل رؤية جلالة الملك لتغيير آلية تشكيل مجلس النواب والحكومات، عبر عملية متدرجة لمدة 12 عاما تبدأ مع الانتخابات النيابية القادمة بإعطاء الأحزاب 41 مقعدا من مقاعد المجلس وصولا إلى أن يصبح العمل الحزبي البوابة الرئيسة لدخول مجلس النواب ويصبح الحزب أو الائتلاف، الذي يحصل على أغلبية مقاعد المجلس، هو صاحب الحق في تشكيل الحكومة وتنفيذ برنامجه الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وفي كل المجالات.



هذه الرؤية الملكية بحسب المعايطة، تحدث تغييرا جذريا في النظام السياسي، وتحقق فكرة الحكومات المنتخبة، وتعزز فكرة العمل الحزبي الذي يعمل للوصول للسلطة التنفيذية والتشريعية، وهذه الرؤية التي تم إقرار تشريعاتها بما في ذلك التعديلات الدستورية المطلوبة تمثل نقلة نوعية في الإصلاح السياسي، والوصول لحكومات برلمانية بالنسبة لجلالة الملك بحسب رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الأسبق د. خالد الكلالدة، هي رغبة قديمة ليست من عمر اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بل هي منذ الأوراق النقاشية لجلالة الملك التي تحدثت عن حكومات برلمانية، وهذا مطلب قديم وتحدث عن الإصلاح بالتدريج.



والرغبة الملكية بحكومات برلمانية- كما يضيف الكلالدة- هي أمر لا يحمل الشك، ما يتوجب على الوزارات أن تأخذ على عاتقها مسؤولية تنفيذ التوجيهات الملكية، وبما يتناسب مع مصطلح الإرادة السياسية التي تتشكل من رغبة ملكية وطموحات شعب.



بدوره يرى أمين عام حزب الميثاق الوطني د. محمد المومني، أن مناسبة تسلّم جلالة الملك سلطاته الدستورية هي مناسبة وطنية أردنية غالية على كل أردني وأردنية، نحتفل فيها بإنجازات قائد الوطن، الذي خاض وما يزال الصعاب والتحديات الكبيرة التي يواجهها الإقليم والأردن، وكان دوما يخرج الأردن من الأزمات أقوى مما دخلها، وهو الذي جعلنا نرفع رؤوسنا وهاماتنا عاليا فخرا بملك عظيم كريم صلب شجاع مقدام.



ورجّح المومني أن هذا العام سيكون عاما سياسيا مهما بفضل رؤية جلالة الملك التحديثية السياسية، والأحزاب والمواطنون معنيون بالتفاعل مع هذا التحديث التاريخي بما يستحقه الأردن، مرجّحا أن تكون الانتخابات القادمة مختلفة عن كل ما سبقها ويجعلها برامجية واقعية براغماتية.



وفيما تعد مناسبة تسلّم جلالة الملك سلطاته الدستورية بالنسبة لأمين عام الحزب المدني الديمقراطي عدنان السواعير، فرصة للتذكير حول تطلعات جلالة الملك لحياة سياسية برلمانية متقدمة، تعبّر عن الواقع الجديد للحياة السياسية المبني على العملية الحزبية البرامجية.



وتابع: تم تشريع قانوني الانتخاب والأحزاب حسب تطلعات جلالة الملك للتمهيد لحياة سياسية جديدة على بلدنا، لافتا إلى أن الأردن الآن في خضم هذه العملية، بحيث شرعت قوانين وبدأ حراك سياسي جديد، ووصل عدد الأحزاب لــ 31 حزباً، ما يعني أنه بدأ حراك سياسي يتطابق مع تطلعات الملك.



وأشار إلى تطلع الأحزاب لتكون ممثلة لأربعة تيارات سياسية على الأكثر، لأن العمل الحزبي الصحيح يجب أن يكون مبنيا على التعددية، مشيرا إلى أن هذا العام هو عام الانتخابات، وقال "نتأمل عبر الانتخابات أن نصل لمرحلة تطلعات جلالة الملك لشكل الحياة السياسية في الأردن".