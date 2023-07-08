انفلات الفضاء الإلكتروني يهدد الاقتصاد والأفراد

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عمان - طالب خبراء بمجال تكنولوجيا المعلومات وعلم الجريمة، بالعمل على تغليظ العقوبات وتحقيق الردع لكل من يرتكب جريمة إلكترونية، مؤكدين أن انفلات الفضاء الإلكتروني يهدد الاقتصاد الوطني والأفراد والأعمال.وأكدوا أن التطور التكنولوجي المتلاحق والذي أصبح واقعا حتميا في كل تفاصيل حياة الناس، بدأ يلقي بظلال سلبية على منظومة القيم والأخلاق، ما يتطلب إقرار تشريعات وضوابط تحمي المجتمع والأفراد والاقتصاد الوطني.وأشاروا خلال حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن الجريمة الإلكترونية مهما كان شكلها لا تختلف في أركانها عن الجرائم الأخرى التي تقع على أرض الواقع، وإنما تختلف في الوسيلة المستخدمة.وأضافوا أن حماية البيانات الشخصية ذات أهمية قصوى، لمنع استغلالها وخرقها، مع إعطاء الأولوية لمراجعة قوانين حماية البيانات الشخصية وتحديثها مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الأمن الرقمي للمواطنين.وقالت المتخصصة في علم الاجتماع وعلم الجريمة في الجامعة الأردنية الدكتورة مجد القبالين، "مع دخولنا عالم التكنولوجيا وتحولها إلى جزء رئيسي ومهم في حياتنا اليومية، بات جليا الأثر الكبير للتكنولوجيا على حياتنا بجميع تفاصيلها".وأضافت "هنا لا بد من التأكيد على حتمية تأثير التكنولوجيا وحتمية تأثر المنظومة القيمية والأخلاقية بالتكنولوجيا والتي للأسف أخذت المنحى السلبي".وتابعت "نلاحظ ذلك من خلال العديد من الظواهر الاجتماعية التي باتت تطفو على السطح، والتي كان وما يزال سبب ظهورها العالم الافتراضي كالتحرش، والتنمر، والنصب والاحتيال، وغيرها من الظواهر الاجتماعية التي أصبحت جريمة بنص مادة قانونية".ورأت أن تلك الظواهر الاجتماعية يمكن تصنيفها على أنها (جرائم إلكترونية مستحدثة) وجرائم عابرة للحدود والجغرافيا، كونها تتنافى مع العرف المجتمعي السائد وتقف في حالة من الصراع مع قوانين الدولة المدنية وسيادتها.وتابعت القبالين، تقع مسؤولية تطبيق وإنفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة على عاتق الدولة، وبنفس الوقت يتحمل كل مواطن مسؤولية ممارسة وترسيخ سيادة القانون في حياته اليومية، مشددة على ضرورة إعادة النظر بأجهزة العدالة الجنائية، وتفعيل وترسيخ دور القانون وفرض سيادته واحترامه.وأكدت أنه لا يمكن السير نحو النهضة وتحريك عجلة التنمية دون أن تتكاتف جميع جهود المجتمع وأن تعمل معا كفريق، بهدف حماية المجتمع والاقتصاد الوطني من الجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها وصورها التي باتت تشكل تهديدا حقيقيا للمنظومة القيمية والأخلاقية بشكل واضح.وأشارت إلى أنه كلما تحقق الانسجام بين استخدامات التكنولوجيا والقوانين والتشريعات أسهم ذلك في تعزيز الأمن المجتمعي والحد من مهددات استقرار المجتمع، وذلك من شأنه أن يعمل على تقنين الاستخدامات السلبية للتكنولوجيا.من جهته قال المدير التنفيذي في الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح، عيسى محاسنة، إن الجريمة الإلكترونية مهما كان شكلها لا تختلف في أركانها عن الجرائم الأخرى التي تقع على أرض الواقع، وإنما تختلف في الوسيلة المستخدمة.وأضاف "مع انتشار بعض الاستخدامات الإجرامية للتكنولوجيا، يجب أن نسعى نحو حلول للتخفيف من الجريمة وزيادة الوعي الرقمي لدى مستخدمي الإنترنت، وإزالة المعوقات أمام مكافحة هذه الجرائم".بدوره، قال خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصفي الصفدي، إن حماية البيانات الشخصية تعد ذات أهمية قصوى لمنع استغلالها وخروقاتها، ويجب على الدول إعطاء الأولوية لمراجعة قوانين حماية البيانات الشخصية وتحديثها مع اتخاذ تدابير لضمان الأمن الرقمي لمواطنيها، حيث نفذت الدول الأوروبية بالفعل القوانين وفرضت الغرامات، لتعزيز حقوق الأفراد وحماية البيانات الشخصية.وأضاف يجب أن يتم تكثيف الجهود على جميع المستويات التنظيمية والتشريعية والرقابية، لتعزيز الأمن السيبراني، استجابة لتطور وانتشار استخدام الإنترنت والتطبيقات الذكية والحياة الرقمية، حيث قامت العديد من الدول بإنشاء وحدات مخصصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، كما عكفت على بذل جهود متواصلة ومستمرة لتحديث التشريعات والقوانين والأنظمة، لضمان الاستخدام الآمن للإنترنت وحماية الأنظمة من الانتهاكات والاختراقات.من جانبه، قال مدير مركز التعلم الإلكتروني ومصادر التعليم المفتوحة في جامعة اليرموك الدكتور أحمد كليب، إننا في عصر من السهل استخدام التكنولوجيا في أفعال تنافي القوانين والأخلاق والتعدي على الآخرين، والتي ممكن تصنيفها في التعدي على الخصوصية من خلال نشر معلومات الآخرين وصورهم وأرقامهم وغيرها، أو التعدي على الملكية مثل الكتابات أو المقالات أو المحتويات الرقمية وغيرها.ورأى الدكتور كليب، أنه مع ازدياد استخدام التكنولوجيا في أفعال غير أخلاقية وغير قانونية في الآونة الأخيرة، وجب زيادة القوانين والتشريعات والعقوبات على مثل هذه الجرائم، كما زادت الحاجة إلى تطوير تشريعات وقوانين تحمي المجتمع والاقتصاد الوطني والخصوصية والمعلومات.وقال الخبير التقني يزن صوالحة، إنه مع وجود تطور تكنولوجي كبير وسريع، أصبح هناك خطر كبير على الفضاء الإلكتروني، قد يهدد الاقتصاد الوطني وحياة الكثير من الأفراد أو الشركات أو الأعمال أيضا.وبين أن هناك تحديات كثيرة أهمها، ظهور أعمال تتنافى مع القوانين والعرف مثل الهجمات السيبرانية، والاختراقات والسرقات التي تعتبر تحديا كبيرا للدولة، وأصبح من الواجب عليها الآن حماية أمن وبيانات شعبها.وأضاف "قد يشكل التهديد الإلكتروني الحديث حربا مباشرة إلكترونيا، تؤدي إلى انهيار الاقتصاد للدولة بسبب أعمال النهب والتخريب المباشرة، حيث أصبحت الدول تدرك أن الخطر في الوقت الحاضر قد يأتي من الفضاء الإلكتروني، وعليها أن تعمل على حماية مصالحها".- (بترا-غادة حماد)