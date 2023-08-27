انفوغراف "الغد": قانون السير.. غرامات تجاوزت %66

محمود خطاطبة

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محمود خطاطبةيشدد قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، العقوبات على المخالفات المادية والمعنوية، التي تتسبب في إزهاق الأرواح، وتشكل خطورة على مستخدمي الطريق، بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.وبعيد صدور الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على قانون "السير الجديد"، والذي يعمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي في 12 أيلول (سبتمبر) المقبل تسلط "الغد" الضوء على أبرز مواد هذا القانون، وقيمة المخالفات ونسب ارتفاعها، وحجم تغليظ العقوبات، بحق كل من لا يلتزم بما جاء فيه.يلاحظ عند مقارنة قانوني السير الجديد والقديم، زيادة الغرامة الدنيا لتجاوز الإشارة الضوئية حمراء بمقدار مائة دينار، وتشكل ارتفاعا نسبته %100، مقارنة بالقانون القديد، وكذلك الغرامة العليا بنفس القيمة، وتشكل ارتفاعا تقدر نسبته بـ66.7 %، فيما ارتفعت عقوبة الحبس الدنيا ثلاثة أسابيع لتصبح شهرا واحدا، بنسبة 75 %، وارتفعت العليا شهرا كاملا، لتصبح شهرين، بنسبة 100 %.وكانت النسبة الأكبر في فرض الغرامات وتغليظ العقوبات من نصيب قيادة مركبة بدون لوحات أرقام أمامية وخلفية، قيادة المركبة بصورة متهورة، أو استعراضية على الطرق، حيث أصبحت العقوبة هي الحبس من شهر إلى شهرين، أو غرامة من 200 - 300 دينار، أو بكلتا العقوبتين، في حين كانت العقوبة حجز المركبة لمدة 48 ساعة، على أن تسلم لمالكها بعد تصويب أوضاعها.