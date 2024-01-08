بإصراره على تفجير الأوضاع في الضفة.. الاحتلال يصب الزيت على نار الصراع

محمد سمور الرنتيسي

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عمان- يثير إصرار آلة الإجرام الصهيوني على تفجير الأوضاع في الضفة الغربية، تساؤلات وتنبؤات حول دلالات هذا التفجير ومآلاته، وسط حرب طاحنة يدور رحاها في قطاع غزة، وأجواء مشتعلة أيضا في المنطقة، بنيران عنجهية الكيان وشهوته للتدمير والتهجير وبسط السيطرة والنفوذ، سعيا منه لتنفيذ "ما لذ وطاب" من أطماعه وأوهامه.فمنذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بدا التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية لافتا، لكن ومع مرور الوقت، لا سيما في الفترة الأخيرة الماضية، اشتدت وتيرته بأشكاله كافة، وتحديدا "العملياتية العسكرية"، ما يرفع سقف التوقعات بحدوث انفجار وشيك للأوضاع، أكثر فأكثر.ومنذ اندلاع الحرب الهمجية على غزة قبل 3 أشهر حتى ظهر أمس، وصل عدد الشهداء في الضفة إلى نحو 340، بينما وصل عدد المعتقلين في مختلف مناطق الضفة وفق نادي الأسير الفلسطيني قبل يومين إلى 5686 شخصا، لافتا إلى أن عدد المعتقلين الإداريين في فلسطين العام الماضي، هو الأعلى منذ سنوات الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي اندلعت في العام 1987.تقرير أممي صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يوم الجمعة الماضي، أظهر بأن قوات الاحتلال اعتدت منذ "طوفان الأقصى" وحتى ذلك اليوم على 3961 فلسطينيا في الضفة، بينهم 593 طفلا - على الأقل - وأصابتهم بجروح مختلفة، كما أصيب 91 فلسطينيا آخرين على يد مستوطنين متطرفين، بينما سجلت 381 هجمة لمستوطنين ضد الفلسطينيين، ما أدى لوقوع إصابات بين الفلسطينيين (36 حادثة)، أو إلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين (297 حادثة)، أو وقوع إصابات وأضرار في الممتلكات (48 حادثة).ومن اللافت، أن الكيان ذهب في الضفة لما هو أبعد من الانتهاكات التي يمكن وصفها بـ"الروتينية"، كتنفيذ مداهمات واعتقالات أو اشتباكات محدودة، وذلك باللجوء إلى القصف الجوي، والإمعان بتدمير بنى تحتية لا سيما في المخيمات، والتوسع في سياسية الاعتقالات والقتل الهمجي، وتسليح المستوطنين ورعاية اعتداءاتهم وتكثيفها، يضاف إلى ذلك أيضا، تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين، عبر تعذيب جسدي ونفسي، وكذلك الدفع أكثر باتجاه مخططات التهجير.ولا يرى الوزير الأسبق وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية د. فيصل الرفوع، أن تصعيد الاحتلال في الضفة أمرا مستغربا، ذلك أنه يأتي امتدادا لسياسات الكيان المحتل، في قمع وظلم الفلسطينيين بمختلف الأشكال والوسائل.لكن الرفوع، يشير في هذا الإطار الى ما يجب على السلطة الوطنية الفلسطينية، أن تتحمله في هذا الجانب.والتصعيد الإسرائيلي في الضفة، من وجهة نظر الرفوع، يتجه بالفعل إلى انتفاضة ثالثة في الأراضي الفلسطينية، و"هو ما يجب أن يحدث على حد تعبيره، معتبرا بأن الاحتلال يبرهن في كل مرة وفي كل سياساته وممارساته، بأنه لا يفهم سوى لغة القوة".وأضاف، أن "الكيان يحرص على الظهور بمظهر القوي، القادر على توسيع الجبهات وإدارتها بحثا عن نصر حقيقي، وتحقيق أهداف سياسية داخلية متفاقمة، لا سيما على رئيس الكيان المتطرف بنيامين نتنياهو، لكن ارتدادات ذلك قد تكون وخيمة على الاحتلال والمنطقة، إذا ما استمرت واشتدت سياسة التصعيد الهمجي والفوضوي".وبشأن الضفة تحديدا، لفت إلى أن "الاحتلال مندفع في ممارساته الهمجية داخلها، على اعتبار أن له فيها سيطرة أمنية كبيرة، جنبا إلى جنب مع سيطرة أمن السلطة الفلسطينية، بما يدفعه للاعتقاد بأنها حلقة ضعيفة، مقارنة بما يواجهه في غزة".ووفق الرفوع، فإن "التعويل بالدرجة الأولى على ردع الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق الفلسطينيين، يقع على الفلسطينيين أنفسهم"، مقللا من أهمية جبهة حزب الله اللبناني، ومعتبرا في الوقت ذاته، بأنها "جبهة تستثمر في الحدث الفلسطيني، بما يخدم مصالحها وامتداداتها الخارجية".من جهته، اعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة اليرموك، د. محمد خير الجروان، أن "حكومة الاحتلال، تريد بزيادة وتيرة التصعيد في الضفة، فرض واقع أمني جديد، بحيث تتدارك أي خطأ قد يؤدي لانفلات الأوضاع هناك، ويشكل صدمة كهجوم طوفان الأقصى الذي شنته حركة المقاومة الاسلامية - حماس".ويدرك الكيان أن "حماس، ليست حركة غزاوية بامتياز" كما يضيف الجروان لـ"الغد"، مشيرا إلى أنها "حركة فلسطينية لها حضورها الكبير في الضفة، وأن أهداف حملة الكيان العسكرية للقضاء عليها، لا تتحقق في القطاع فقط، بل في الضفة أيضا، ما يفسر اغتيالها للقيادي صالح العاروري الذي وجد الكيان، أنه كان على علم بعملية طوفان الأقصى، وحاول إشعال انتفاضة بالتزامن مع هجوم حماس".وأضاف أن "الضفة لم تكن بمعزل عن الأحداث في غزة حتى قبل السابع من أكتوبر الماضي، إذ كانت الفصائل تراهن على انتفاضة ثالثة في ظل تعطل مسار السلام، والتجاوزات في القدس والاعتداءات على المسجد الأقصى، والتضييق على الفلسطينيين وحملات الاعتقال واعتداءات المستوطنين، فيما الأهم هو ضعف السلطة الفلسطينية وافتقادها للشرعية".فمنذ "طوفان الأقصى"، يضيف الجروان، "برز دعم واسع لحماس في الضفة، مقابل مزيد من الضعف للسلطة، وحالة من الغضب والاستهجان لموقفها، بخاصة مع تصريحات لأعلى مسؤوليها بضرورة معاقبة حماس وتحميلها المسؤولية عما يجري في القطاع"، لافتا إلى أن "إسرائيل تدرك خطورة هذا الضعف الذي انعكس على تعاونها الأمني مع السلطة".وحول سيناريو اندلاع انتفاضة ثالثة، يرى الجروان "أن المتابع للأحداث حاليا، يدرك أن جميع المعطيات تشير إلى انتفاضة ثالثة، لكن من وجهة نظري ما تزال هذه الانتفاضة بعيدة لأنها تفتقد لعنصر القيادة، على خلاف الانتفاضة الثانية بوجود الرئيس الراحل ياسر عرفات، فعدم وجود قيادة وإرادة سياسية، سيجعل من أي أحداث غير متوقعة في الضفة عبارة عن مأساة لا تختلف عما يجري الآن في غزة".ولفت إلى أن المطلوب حاليا لمواجهة الاحتلال وجرائمه في القطاع والضفة، هو "إنهاء حالة الانقسام بين الفصائل وجعل منظمة التحرير الفلسطينية هي المظلة الجامعة، وإنتاج قيادة فلسطينية تتحرر من المصالح الضيقة للفصائل لحساب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، بما يوحد ليس فقط الجهود الفلسطينية لمواجهة الاحتلال وجرائمه، بل الجهود العربية بخاصة الأردنية وغيرها من الدول التي قادت المواجهة مع الكيان، في مختلف المحافل الدولية كالأمم المتحدة".أما أستاذ العلوم السياسية د. بدر عارف الحديد، فيرى أنه "من الواضح وبشكل لا يقبل الشك، أن حكومة نتنياهو، تستخدم ورقة التصعيد العسكري لخدمة حسابات سياسية، على أمل تحقيق ما يمكن تسويقه بوصفه إنجازات في حربها على القطاع، ذلك أن استقرار الأوضاع أو عودتها للهدوء في داخل الكيان، يعني أن نتنياهو سيخضع لحساب عسير بقضايا الفساد وغيرها".والضفة وفق الحديد، "ساحة واسعة ومهيأة أمام نتنياهو ليصعده فيها، ويصب مزيدا من الزيت على النيران المشتعلة على غير جبهة، وذلك كله، تحت حجج وذرائع تتعلق بأمن الكيان ومستوطنيه، وضرورة تعميق حالة الردع في الضفة".وبشأن مآلات ذلك التصعيد، قال الحديد، إنه من غير المستبعد أن تقود الهمجية الصهيونية والإصرار على الانتهاكات وازديادها سوءا ووحشية، لانتفاضة فلسطينية ثالثة، توسع وتعمق الأزمة على مستوى المنطقة والإقليم والعالم، مشيرا إلى أن الموقف الأميركي تجاه التصعيد الصهيوني بأكثر من اتجاه، لا يمكن التعويل عليه، ولا يعد فاعلا بما يكفي إذا ما تمت قراءته في سياق التطورات الجارية.