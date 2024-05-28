 
الثلاثاء 28 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بافيل: تعزيز التعاون الدفاعي بين التشيك والأردن

رئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل خلال زيارته المنطقة الصناعية الخاصة (جودبي)-(بترا)
رئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل خلال زيارته المنطقة الصناعية الخاصة (جودبي)-(بترا)
 زار رئيس جمهورية التشيك، بيتر بافيل، أمس، المنطقة الصناعية الخاصة بالصناعات الدفاعية التابعة للمركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي)، للاطلاع على التجربة الأردنية في الصناعات الدفاعية وبحث التعاون المشترك.اضافة اعلان
واطلع الرئيس بافيل والوفد المرافق على عدد من الحلول والمنظومات والآليات التي ينتجها المركز وشركاته، وجال على خطوط الإنتاج، كما بحث سبل تعزيز التعاون الصناعي الدفاعي، وتطوير العمل المشترك.
وأشاد الرئيس التشيكي بإمكانيات وقدرات المركز وشركاته، معرباً عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الدفاعي مع الأردن.
إلى ذلك زار بافيل، مستشفى الخالدي، ضمن برنامج زيارته للمملكة، وتفقد مشروع "مدفاك" الطبي لعمليات "الساد" الذي أتم عامه العاشر بالشراكة مع شركة الاختيار المناسب ومركز ومستشفى الخالدي.
والتقى بافيل الفريق الطبي التشيكي والقائمين على المشروع، المديرين العامين للاختيار المناسب ابتسام جبر ومركز الخالدي د. كريم الخالدي.
وسجل هذا المشروع، أرقاما قياسية في عمليات مجانية، أجريت للمنتفعين من هذا المشروع الطبي المجاني وهو مشروع طبي إنساني غير ربحي.
كما زار بافيل، مستشفيات البشير، يرافقه وزير السياحة والآثار مكرم القيسي رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، والسفير التشيكي لدى المملكة أليكساندر سبوريش ووفد طبي.
وكان في استقبال الرئيس التشيكي خلال جولته في مستشفى النسائية والأطفال وزير الداخلية، وزير الصحة بالوكالة مازن الفراية.
وكانت وزارة الصحة قد استلمت أخيرا تبرعاً من حكومة جمهورية التشيك على شكل معدات طبية لمستشفى النسائية والأطفال في مستشفيات البشير، وذلك ضمن برنامج إعادة الإعمار لجمهورية التشيك في منطقة الشرق الأوسط.-(بترا)
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