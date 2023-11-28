"بحوث" تواجه هجمة شرسة لموقفها من غزة.. و"شؤون المرأة" تدعمها

هديل غبون

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عمان- أطلقت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة برعاية رئيستها الأميرة بسمة بنت طلال أمس، وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، دراسة هي الأولى من نوعها حول الكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات في الأردن، إلى جانب إعلان تبني رسالة تضامنية من اللجنة والقطاعات النسائية المختلفة مع نساء وأطفال غزة، ودعما لدور المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الأردنية سيما بحوث، التي تتعرض لهجوم بسبب مواقفها من الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال في غزة.وأظهرت الدراسة التي جاءت في نحو 100 صفحة وشملت نحو 76 جهة من مختلف القطاعات الرسمية والأهلية العاملة في مجال مواجهة العنف ضد النساء، بأن الكلفة الاقتصادية الإجمالية المترتبة على مواجهة العنف ضد النساء والفتيات من الفئة العمرية 15 عاما فما فوق، تجاوزت 130 مليون دينار في السنة، وبما يشكل 0.4 % من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.وتشمل هذه الكلفة، التكاليف الخاصة التي تتحملها الأسر من الأموال الخاصة والخسائر الاقتصادية في المجمل، وكذلك كلف تقديم الخدمات والتنسيق والتوعية للفتيات والنساء.وكانت الأميرة بسمة أول من وقع على الرسالة التضامنية التي ستوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، باسم اللجنة ومنظمات المجتمع المدني والقيادات النسائية في المملكة، في وقت بلغت فيه نسبة الشهداء من الفتيات والنساء 70 %.في الأثناء، أكدت رئيسة اللجنة الأميرة بسمة في كلمة افتتاحية لها، ضرورة نبذ كل أشكال وأنواع العنف في المجتمعات، بما فيها العنف الأسري، والعنف ضد المرأة، وبين الأزواج، مشيرة إلى أهمية استثمار نتائج الدراسة من قبل صانعي القرار وواضعي السياسات، بهدف تطوير برامج وتدابير فعالة وملائمة؛ بما يعزز منظومة حماية النساء من العنف.وأشارت سموها إلى بعض نتائج الدراسة، والتي أظهرت أن معدل إنفاق المرأة من مالها الخاص، لمواجهة أثر العنف الأسري الواقع عليها، يمثل 15 بالمائة من متوسط الإنفاق السنوي للفرد، على الخدمات والسلع غير الغذائية، وتكلفة خدمات الاستجابة للعنف الأسري لإنفاذ القانون، والتي تصل إلى نحو ثلثي التكلفة الكلية المقدرة، في وقت يشكل فيه الإنفاق على خدمات الوقاية والتوعية ما نسبته 1.5 بالمائة فقط.وشددت على أهمية توجيه هذه المبالغ نحو تحسين مستوى معيشة المرأة وأسرتها، وتوفير الخدمات الضرورية لها كالتعليم والصحة والمسكن الملائم، وتطوير مسيرتها المهنية، وزيادة مشاركتها الاقتصادية، إلى جانب معالجة الأثر النفسي للعنف على الأسرة والمجتمع والسلم المجتمعي والتي لا تقل أهمية عن الأثر المادي.كما دعت إلى تركيز الجهود على السياسات والبرامج، التي تحد من حالات العنف قبل وقوعه، لتفادي تبعاته الاقتصادية والاجتماعية على المرأة والأسرة والمجتمع.من جهتها، قالت الأمينة العامة للجنة المهندسة مها العلي، إن اللقاء يركز على واقع العنف الأسري، لكن هناك اليوم أشكال جديدة من العنف تمارس ضد النساء عند قيامهن بواجبهن المهني والإنساني في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة بسبب الحرب على غزة.وحيت العلي في كلمتها بمبادرة من الأميرة بسمة ، الدور الذي تقوم به الأردنية بحوث في دعم قضايا المرأة والعدالة ومحاربة العنف والتمييز في مختلف دول العالم.وبينت أن إطلاق رسالة الدعم لها، يأتي في ظل تحملها ما وصفته "من هجوم وتعنيف من بعض الأصوات في ضوء تحملها مسؤوليتها المهنية في عكس واقع الحال والمعاناة التي تعيشها النساء والأطفال جراء الحرب على غزة بقدر عال من المهنية والموضوعية".وتهدف الدراسة بشكل أساسي إلى قياس التكلفة الاقتصادية للخدمات المقدمة للناجيات من العنف الأسري في سن 15 عاما فأكثر، وتقدير تكلفة الخدمات المقدمة للناجيات من عنف الزوج ضد النساء في سن 15 عاما فأكثر، إضافة إلى قياس التكلفة الاقتصادية للخدمات المقدمة لمرتكبي العنف، سواء أكانت هذه التكلفة تتحملها الحكومة أو مؤسسات المجتمع المدني، وشملت الإطار الزمني للعام 2021.وقاست الدراسة في تفاصيل التكاليف، الخدمات الصحية من طب شرعي وطوارئ وعيادات لتبلغ نحو 817 ألف دينار، وتكلفة تطبيق الخدمات القانونية في مديرية الأمن العام في مختلف المراحل التي بلغت نحو 20 مليون دينار أردني، فيما بلغت تكلفة تطبيق الخدمات القانونية لوزارة الداخلية، من خلال إصدار أوامر الحماية في 12 محافظة، 221 ألف دينار.فيما بلغت خدمات تطبيق القانون القضائية نحو 410 آلاف، وتكلفة تقديم الخدمات الاجتماعية ودور الإيواء قصيرة وطويلة الأجل، مليونا و400 ألف دينار في السنة للناجيات من العنف، وسيصار إلى عرض تفاصيل الدراسة في تقرير مفصل لاحقا.وألقى خلال افتتاح المؤتمر ممثلون عن صندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والسفارة القبرصية كلمات حول الدراسة ونتائجها، فيما أعقبت الاطلاق جلسة حوارية لمجموعة من الخبراء والمختصين يمثلون عدة جهات رسمية وأهلية تعمل في مجال مواجهة العنف ضد النساء.