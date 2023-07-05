الأربعاء 05 تموز 2023
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بدء أعمال اللجنة الأردنية العُمانية العاشرة غدا

بدء أعمال اللجنة الأردنية العُمانية العاشرة غدا
بدء أعمال اللجنة الأردنية العُمانية العاشرة غدا
أعمال اللجنة الأردنية - العمانية المشتركة في دورتها العاشرة، والاولى على المستوى الوزاري،  ستعقد أعمالها يوم غد الخميس ٦ تموز ٢٠٢٣ ، في مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، حيث سيترأس معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الوفد الاردني، في حين سيترأس وزير الخارجية العماني معالي بدر البوسعيدي، وفد بلاده.اضافة اعلان
 
وسيكون هناك مؤتمر صحفي مشترك  لأصحاب المعالي الوزراء بعد انتهاء أعمال  اللجنة الوزارية  الأردنية - العمانية، والتي ستشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين ،وذلك  في مقر الوزارة في تمام الساعه (١٢:٠٠ ) ظهرا.
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