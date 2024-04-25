الجمعة 26 نيسان 2024
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بدء أعمال مشروع صيانة تأهيل طريق جرش-المفرق السبت

وزارة الأشغال العامة والإسكان
وزارة الأشغال العامة والإسكان

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن بدء أعمال مشروع تحسين وإعادة تأهيل طريق جرش-المفرق، اعتبارا من صباح يوم السبت المقبل.

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وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، يبلغ طول المشروع نحو 15 كم، يبدأ من المنطقة الممتدة من الكيلو العاشر بعد ترخيص جرش وينتهي بمنطقة رحاب، فيما تبلغ تكلفة المشروع 1.2 مليون دينار، ممول بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية، وتبلغ مدة العمل 150 يوما.


وتتضمن الأعمال في المشروع كشط طبقة الخلطة الإسفلتية القائمة وتنفيذ طبقة خلطة إسفلتية سطحية جديدة بسماكة 7 سم، كما تتضمن الأعمال حقن للشقوق وأعمال ترقيعات عميقة حيثما يلزم، إضافة للأعمال المتعلقة بتصريف مياه الأمطار وتحسين المداخل والمخارج وفتحات الالتفاف، وتعزيز عناصر السلامة العامة، من دهانات وعواكس أرضية وشواخص مرورية، والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميا.


وسيتم اعتماد نظام التحويلات على أجزاء من الطريق لضمان انسيابية حركة السير على الطريق، وستعمل الوزارة على تأهيل التحويلات المرورية وتجهيزها بكافة عناصر السلامة المرورية التي تحقق أعلى معايير السلامة العامة.

 

وتهيب وزارة الأشغال بالمواطنين، التقيد بقواعد القيادة الآمنة، واتباع تعليمات كوادرها وكوادر مديرية الأمن العام التي ستتواجد في الموقع على مدار
الساعة، إضافة إلى التقيد بالإشارات والشواخص الإرشادية والتحذيرية.-(بترا)

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