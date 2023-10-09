الإثنين 09 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بدء التسجيل لامتحان التكميلي الأربعاء (رابط)

وزارة التربية والتعليم - (أرشيفية)
مدخل وزارة التربية والتعليم
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2023/ الامتحان التكميلي، وذلك لكل من تقدم بطلب اشتراك للامتحان العام 2023 بالإضافة إلى الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح وطلبة رفع المعدل للخطط الدراسية للعام 2017/2018 فما بعد.اضافة اعلان
ويبدأ التسجيل صباح يوم الأربعاء الموافق 11/10/2023 وينتهي مساء يوم الخميس الموافق 26/10/2023، علمًا بأنه لن تمدد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد هذا التاريخ، وسيكون التسجيل إلكترونيًا عن طريق الموقع (http://exams.moe.gov.jo)، ولا حاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم، وتُدفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة عن طريق اي فواتيركم من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين، على أن يراجع الطالب غير الأردني قسم الامتحانات في مديرية التربية والتعليم التي يتبع لها محضرًا صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية قياس 4×6 بعد إكماله عمليتي التسجيل والدفع.
• علمًا بأن:
- رسوم الاشتراك لجميع الطلبة المسجلين هي: (20) دينارًا رسم اشتراك للامتحان + (10) دنانير عن كل مبحث مكون من ورقة واحدة يرغب المشترك التقدم فيها، و(5) دنانير عن كل ورقة يرغب المشترك التقدم فيها في المبحث المكون من ورقتين.
- الكتب المقررة للامتحان التكميلي 2023: يتقدم جميع المشتركين على كتب الطلبة النظاميين للعام الدراسي الماضي 2022/2023 (جيل 2005)، باستثناء المشتركين من الخطط القديمة (جيل 2004 فما قبل) فيسمح لهم في المباحث العلمية (الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والعلوم الحياتية) الاختيار بين الكتب المدرسية القديمة والكتب الجديدة وللمرة الأخيرة.
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