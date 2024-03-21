الجمعة 22 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بدء التسجيل لرياض الأطفال في نيسان

وزارة التربية والتعليم - (أرشيفية)
وزارة التربية والتعليم - (أرشيفية)
 رجح الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة أن يبدأ التسجيل لمرحلة رياض الأطفال المستوى الثاني (KG2) الحكومية، الشهر المقبل. اضافة اعلان
وبين المساعفة لـ"الغد" أمس، أنه سيقبل في صف الروضة KG2 الأطفال من مواليد الأول من كانون الثاني (يناير) 2019 ولغاية 31 كانون الأول (ديسمبر) 2019 للعام الدراسي المقبل 2024/ 2025 استنادا إلى تعليمات رياض الأطفال الحكومية لسنة 2015، المتضمنة أسس التسجيل والقبول. وأكد أن الوزارة ستعمم على الميدان التربوي الموعد المحدد لبدء التسجيل بالإضافة إلى التعليمات الخاصة به. 
وبين أن الالتحاق برياض الأطفال في المدارس سيكون لأولئك ممن بلغوا 5 أعوام من الأردنيين ومن في حكمهم بموجب تعليمات رياض الأطفال الحكومية رقم 2 لسنة 2015 الصادرة بمقتضى المادة 8/ب، ج من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته. وحول آلية التسجيل قال إن هناك لجانا سيتم تشكيلها في المدارس لهذه الغاية، مكونة من مديرة المدرسة، ومعلمة الروضة ومعلمتين اثنتين في المدرسة من نفس المنطقة، وممثل عن قسم التعليم العام في مديرية التربية والتعليم، وممثل عن المجتمع المحلي.
وأكد المساعفة أن القبول في رياض الأطفال في المدرسة، سيكون لأبناء المنطقة التي تخدمها المدرسة بالدرجة الأولى، ووفق عدد من الأولويات، منها أطفال الأسر الأشد فقرا، شريطة إحضار الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك، والأطفال الأقرب للمدرسة، إضافة إلى الأطفال من أبناء المعلمات والعاملات في المدرسة، وبما لا يزيد على 20 % من مجموع الأطفال المقبولين.
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