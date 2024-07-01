 
الإثنين 01 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بدء العمل بمعدل "النظام الداخلي للأعيان"

مجلس الأعيان - (أرشيفية)
مجلس الأعيان - (أرشيفية)
عمان- صدر في عدد الجريدة الرسمية، أمس، نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان، الذي يأتي لمواءمة التعديلات الدستورية الأخيرة وتطوير وتسهيل أعمال المجلس.اضافة اعلان
واعتبر النظام المعدل، مدونة السلوك الخاصة بأعضاء مجلس الأعيان جزءا منه، مع منح اللجنة القانونية في المجلس صلاحيات الإشراف على تطبيق المدونة، والنظر في أي مخالفة لها ودراسة أي مقترحات بشأنها، فضلا عن النظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته وأعضائه سواء كان تحت القبة او خارجها.
ويتضمن النظام المعدل الذي عمل به اعتبارا من أمس، إلغاء تصديق المجلس على مشروع القانون الذي يقبله النواب كما ورد من الأعيان، والاكتفاء بتوقيعه من رئيس المجلس والأمين العام وتقديمه لرئيس الوزراء لرفعه إلى الملك، مع اطلاع المجلس على ذلك، إضافة إلى توزيع تقارير اللجان على أعضاء المجلس قبل مناقشتها بـ48 ساعة على الأقل وليس 24 ساعة، وعدم جواز مخالفة قرار اللجنة في جلسات المجلس من قبل عضو اللجنة ما لم يكن قد تحفظ او خالف قرار اللجنة داخل اجتماعها وأن يتم تدوين المخالفة.
وينص النظام المعدل على البدء بالاقتراح عند التصويت على مشروع القانون إذا جرى التثنية عليه، ثم على قرار اللجنة، ثم على قرار مجلس النواب، ثم على مشروع القانون.
و يصدر رئيس مجلس الأعيان بموجب النظام المعدل التعليمات الإدارية اللازمة لحسن سير عمل المجلس بالتنسيق مع المكتب الدائم للمجلس، وله قرار تشكيل لجنتين أو أكثر معا لدراسة مشروع قانون أو موضوع معين، وتسمية العدد اللازم لتشكيل اللجنة المشتركة لبحث المواد المختلف فيها بين المجلسين.
كما يلزم الأمانة العامة للمجلس بإعداد تقارير تتضمن نتائج أعمال اللجان والمجلس في نهاية كل دورة تشريعية ونشرها على الموقع الإلكتروني للمجلس.-(بترا)
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي خلال استقباله نظيره البرازيلي أمس-(بترا)

الحنيطي ونظيره البرازيلي يبحثان التعاون العسكري

منذ2 ساعة
Untitled-1

الملك.. مسيرة عطاء وعمل دؤوب لحفظ مكانة الأردن البارزة إقليميا ودوليا

منذ2 ساعة
مبنى مجمع النقابات-(أرشيفية)

"المحامين": مقترحات لتعديل قانون التنفيذ جراء الحاجة الاقتصادية والقانونية الملحة

منذ2 ساعة
الهيئة المستقلة للانتخاب - (أرشيفية)

المعايطة: تمكين المرأة سياسيا في صلب إستراتيجية "مستقلة الانتخاب"

منذ2 ساعة
كورونا

تبعات لقاحات كورونا.. أسئلة كثيرة ما تزال معلقة

منذ2 ساعة
مياهنا

إطلاق إستراتيجية المياه المحدثة قريبا

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

سردية الرفاعي في هذا التوقيت

ماهر أبو طير |اليوم

الاحتلال.. التطرف سيد الموقف

محمود خطاطبة |اليوم

الذكاء الاصطناعي الإسرائيلي ودوره الفتاك في غزة

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

أين نشرة وزارة المالية؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

الانتخابات التشريعية في المملكة المتحدة

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

طوفان ترامب القادم

د.منذر الحوارات |اليوم

عقلنة الحوار العام مصلحة عليا

تمارا خزوز |اليوم
ترجمات
جنود إسرائيليون يتجادلون مع رجل فلسطيني بعد هجوم شنه مستوطنون في قرية بورين، جنوب نابلس - (المصدر)

المستوطنون ينفذون فعليا خطة سموتريتش لضم الضفة الغربية

ترجمات | منذ3 ساعة
مع ازدياد الحصول على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي يرتفع خطر انتشار الأخبار الكاذبة بصورة مقلقة - (المصدر)

الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي أزمة يتم تجاهلها

ترجمات | منذ3 ساعة
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نحن إسرائيليون ندعو الكونغرس إلى عدم دعوة نتنياهو

ترجمات | منذ3 ساعة
‏آليات عسكرية إسرائيلية تستعد لشن عملية برية في غزة، تشرين الاول (أكتوبر) 2023 – (أرشيفية)

لماذا ليست لدى نتنياهو خطة لـ"اليوم التالي" في غزة‏؟

ترجمات |30 حزيران 2024
الأستاذ والمؤرخ اليهودي آفي شلايم - (أرشيفية)

البكاء على بابل.. حوار مع آفي شلايم

ترجمات |29 حزيران 2024
ترامب

كيف سيبدو النظام الدولي إذا تحقق نهج "أميركا أولا"؟

ترجمات |28 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
قصة أردنية

قصة أردنية

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

الكندشن 30 حزيران 2024

حمزة حجاج - الكندشن

الدايت 29 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- الدايت

قاعد 28 حزيران 2024

14 copy

الديمقراطية 27 حزيران 2024

5dd9fd5b-0e97-4afe-a0f5-8fbe8c42990d copy
 