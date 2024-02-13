الأربعاء 14 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بدء المراجعة الوطنية السادسة لتقرير منهاج "بيجين"

بدء المراجعة الوطنية السادسة لتقرير منهاج "بيجين"
بدء المراجعة الوطنية السادسة لتقرير منهاج "بيجين"
عمّان - انطلقت أمس أعمال الورشة الوطنية لإعداد تقرير المراجعة الشاملة السادسة رسميا، لمنهاج عمل بيجين +30، بتنظيم اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، وبمشاركة قطاعات واسعة من المؤسسات والوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، تحت رعاية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى. اضافة اعلان
ويعتبر منهاج عمل بيجين، أحد أبرز الأطر المرجعية الدولية في تحليل وضع المرأة حول العالم، وأطلق العام 1995 في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، حيث تخصص هذه الورشة الوطنية التي تقام على مدار يومين، لوضع الأولويات المطلوبة في صياغة تقرير المراجعة الوطني لمنهاج عمل بيجين السادس +30، الذي من المقرر تسليمه في شهر أيار (مايو) المقبل. 
وأكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي في الافتتاح أهمية إعداد هذا التقرير كالتزام مستمر للأردن، كما أكدت بني مصطفى أهمية ورشة العمل في صياغة التقرير بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة. 
وفيما ألقى الممثل القطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة كلمة نيكولاس بورنيات كلمة في الافتتاح حول الجهود المبذولة في إنجاح هذه المراجعة، شهدت الجلسة التالية عرض المحاور الستة التي سيتضمنها التقرير الوطني، التي أدرجت فيها أيضا أهداف التنمية المستدامة 2030، مع التركيز على إضافة تفصيلات جديدة تتعلق ببعض المحاور مثل الآثار المترتبة على حرب غزة وعلاقتها بحالة التقدم المحرز في تمكين المرأة في الدول العربية والأردن. 
وأكد القائمون على المؤتمر أهمية رصد الثغرات في هذه المراجعة للسنوات 2020-2024 والتي ستكون نتائج مراجعتها ضمن التقرير المقدم، مع مراعاة خطط التحديث السياسي والاقتصادي والإداري في المملكة، وعدة وثائق مرجعية منها أيضا الإستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن. 
في الأثناء، عرضت بشرى أبو شاحوت من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ملخصا حول إعلان ومنهاج عمل بيجين، وعلاقته بخطة التنمية المستدامة 2030، منوهة بأن الربط بين المنهاج وأهداف التنمية المستدامة بدأ منذ المراجعة الماضية. 
وتحدثت من جهتها الدكتورة سلمى النمس ممثلة عن لجنة "الإسكوا" حول آلية صياغة التقرير الوطني، مؤكدة أن لدى الأردن ميزة تتعلق بإدماج خطة التنمية المستدامة مع الخطط الوطنية.  وتمت إضافة أقسام جديدة لمحاور عمل التقرير السادس، مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. 
وبينت النمس، أن تسليم التقرير إلى الإسكوا في شهر أيار المقبل، سيتبعه إصدار تقرير موحد في شهر تموز (يوليو) المقبل للدول العربية، مثمنة التزام الأردن بإعداد تقارير منهاج عمل بيجين دوريا. 
وفي سياق توضيح آلية إعداد التقرير، عرضت نسرين السيد من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة في إعداد التقرير، والموزعة على المحاور الستة الرئيسية. 
ونوهت السيد بأن العمل بدأ منذ شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، من خلال تشكيل لجنة إشرافية عليا ترأسها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة تولت تحديد الأولويات الخمسة الرئيسية في تقرير المراجعة، ولجنة توجيهية عليا ترأسها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة يقع على عاتقها صياغة التقرير ورفع الصيغة النهائية على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمنهاج، إضافة إلى تشكيل مجموعات العمل الرئيسية المعتمدة من اللجنة الوزارية العليا. 
وتضم المحاور الرئيسية التي ستدرج في التقرير، الأولويات والإنجازات والتحديات والعوائق المتعلقة بتمكين المرأة، والتقدم المحرز عبر المجالات المختلفة والتنمية الشاملة والرخاء والعمل اللائق، والقضاء على الفقر والحماية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى التحرر من العنف والوصم والقوالب النمطية والمشاركة والمساءلة والمؤسسات المراعية لمنظور المساواة بين الجنسين والمجتمعات المسالمة التي لا يهمش فيها أحد، والحفاظ على البيئة وإصلاحها وحمايتها.
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