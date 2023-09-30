بدء تقديم طلبات "إساءة الاختيار" الأحد والتنقل بين التخصصات الاثنين

وأضاف الخطيب أن عمليــــــــــــــــــة تقديــــــــــــــــم الطلبات ستبدأ اعتبارا من صباح الأحد حتى الساعة (12) مساء الأربعاء الموافق 4/ 10/ 2023، وذلك لفئات الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي، ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات بما فيها تخصصا الطب وطب الأسنان، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافة إلى توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.
وأضاف بأنه يسمح للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية في الأعوام السابقة بمن فيهم طلبة رفع المعدل (المعيدون) بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافة إلى معدل المواد العلمية المطلوب إن وجد، مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.
وسمح أيضا، للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة العربية للعام الحالي 2023، ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، حيث إن المقاعد المقررة للقبول في هذه التخصصات تم توزيعها على الدول/جنسية الشهادة الثانوية، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة إضافة إلى علامة امتحان المفاضلة المطلوب إن وجد، مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.
أما الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الأجنبية للعام الحالي 2023، يسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، فيما تم توزيع المقاعد المقررة للقبول في هذه التخصصات على جنسية الشهادة الثانوية، وذلك شريطة تحقيق الطالب الحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة إضافة إلى علامة امتحان المفاضلة المطلوب إن وجد، مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.
وتبدأ عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين اعتبارا من صباح يوم غد، وحتى الساعة (12) مساء من يوم الأربعاء المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، وفقا للإجراءات المعلنة سابقا للطلبة الأردنيين، علما أن عملية تقديم الطلبات محصورة فقط بالطلبة المحققين لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية (العامة) 2023، أو الدورة التكميلية (2022).
كما يشترط أن يكون الطالب حاصلا على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية الأردنية، حيث سيتم إعلان نتائج قبولهم لاحقا بعد انتهاء عملية تقديم الطلبات.
كما ستبدأ عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر، ومن جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية، والمدارس ذات الظروف الخاصة من خلال طلب إلكتروني متاح على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين، وتنتهي في تمام الساعة (12) مساء من يوم الأربعاء المقبل.
وستكون عملية تقديم طلبات الانتقال الإلكترونية محصورة بالطلبة المستفيدين من هذه المكرمة، والذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة فقط، كم أنها تشمل الانتقال إلى جميع التخصصات باستثناء التخصصات الطبية (الطب، طب الأسنان، دكتور الصيدلة، الصيدلة)، ووفقا للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للمكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية، والمدارس ذات الظروف الخاصة للعام الجامعي الحالي 2023/ 2024.
وستقوم الوحدة بإعلان أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي للتخصص الراغبين بالانتقال إليه، وذلك وفقا للشواغر المتوفرة في التخصص نفسه.
وستطلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتبارا من اليوم منصة إلكترونية خاصة للإجابة عن جميع استفسارات الطلبة عن عملية القبول الموحد للعام الجامعي الحالي، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء، ويمكن للطلبة الدخول إلى هذه المنصة وإرسال أي استفسار من خلالها، حيث ستتم إجابة الطالب خلال 24 ساعة كحد أقصى.
ودعت الوزارة جميع الطلبة وذويهم ضرورة الالتزام بعدم الحضور إلى حرم الوزارة خاصة الطلبة القاطنين في محافظات أخرى خارج محافظة العاصمة، حيث يمكنهم الاستفسار من خلال هذه المنصة مع ضرورة متابعة الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على الفيس بوك وتويتر للاطلاع على جميع الإعلانات التي يتم نشرها تباعا، وللدخول لهذه المنصة يمكن استخدام الرابط: ;