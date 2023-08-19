بدء تقديم طلبات "القبول الموحد" الاثنين.. وتجميد تخصصات بالبكالوريوس والدبلوم مؤقتا

حنان بشارات

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عمان - فيما يبدأ الاثنين استقبال طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية عبر "القبول الموحد"، أكد مجلس التعليم العالي ضرورة التزام الجامعات بالطاقة الاستيعابية للتخصصات، وهو ما أدى إلى تجميد القبول في 114 تخصصا في مرحلة الدبلوم المتوسط، و74 في مرحلة البكالوريوس.ولفت الناطق الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومستشارها مهند الخطيب إلى أن هذا التجميد "مؤقت ويخضع للتقييم".وقال الخطيب إن الايقاف والتجميد يمكن أن يتوقفا نهاية الفصل الدراسي الأول شريطة نجاح تقييم هذه التخصصات وتبعا لأعداد الطلبة الذين سيتخرجون من الجامعات والمعاهد المتوسطة.كما ستعمل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي على متابعة الجامعات وتدقيق النتائج للتأكد من التزامها بالطاقة الاستيعابية وفقا للخطيب الذي أكد ان وحدة القبول الموحد في وزارة التعليم العالي تتابع مع الجامعات ضرورة الالتزام بالخطة التي اتبعتها هذا العام.وبين الخطيب ان وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أمس عن موعد تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية بالجامعات الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2023 - 2024 .وقال إن عملية التقديم ستبدأ اعتباراً من صباح غد الاثنين الموافق 21-8-2023 وحتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم الاثنين الموافق 28-8-2023، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة (www.admhec.gov.jo) قسم مرحلة البكالوريوس.ووفق الخطيب يقوم الطالب الأردني (الحاصل على معدل 65 % فأكثر فقط) بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه، وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات، وبعد ذلك يقوم بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق البالغ قيمته (15) ديناراً، باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني" إي-فواتيركم (eFAWATEERcom).ويكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب، وهذه الخدمة متوفرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق هذه الخدمة، ومنها مكاتب البريد، والحساب البنكي الشخصي على الإنترنت، وفروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، ومحلات الصرافة المعتمدة (وللتعرف أكثر على آلية تقديم طلب القبول الموحد، وقنوات الدفع المعتمدة، وآلية دفع رسم طلب الالتحاق يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد).وبين الخطيب أن الرابط لقسم مرحلة البكالوريوس يحتوي عدة نوافذ كالبيانات التفصيلية للتخصصات المتاحة في الجامعات، ووضع هذه التخصصات من حيث كونها راكدة أو مشبعة أو مطلوبة، وشروط الالتحاق بها، ورسومها، والسياسة العامة للقبول في الجامعات الرسمية، وآلية تسديد رسم طلب الالتحاق، فضلا عن نصائح وإرشادات للطلبة المتقدمين إضافة إلى الأسئلة الأكثر تكراراً، ومعدلات القبول التنافسي للأعوام الخمسة السابقة (بهدف الاسترشاد بها فقط).وقال إنه يمكن لجميع الطلبة الراغبين بإجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقاً) الدخول إلى البرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق.وأوضح أن على جميع الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية للعام 2004 فما قبل أن يقوموا بتحميل صورة عن كشف علامات هذه الشهادة، وذلك خلال عملية تقديم طلب الالتحاق حتى يتم اعتماد طلبات التحاقهم بعد تدقيقها.وأضاف: كما أن على جميع الطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في أي دولة عربية عن طريق الدراسة النظامية، أن يقوموا بتحميل صورة عن شهادة المعادلة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الأردنية، أو صورة عن كشف علامات هذه الشهادة مصدقة من وزارة التربية والتعليم الأردنية، وذلك خلال عملية تقديم طلب الالتحاق حتى يتم اعتماد طلبات التحاقهم بعد تدقيقها.وفيما يتعلق بالطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأجنبية من داخل أو خارج الأردن (بريطانية، أميركية، بكالوريا،... إلخ)، فيمكنهم تقديم طلباتهم خلال الفترة المحددة، سواء حصلوا على شهادة المعادلة أم لا، وفي حال عدم حصولهم عليها يتم إدخال المعدل المتوقع، ثم عليهم تحميل صورة عن شهادة المعادلة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الأردنية حتى يتم اعتماد طلبات التحاقهم بعد تدقيقها.وفيما يتعلق بالطلبة المستفيدين من إحدى المكرمات الملكية السامية المنصوص عليها في السياسة العامة لقبول الطلبة، ضرورة تقديم طلب إلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد حتى يتمكن الطالب من الاستفادة من تلك المكرمات.وبين أن تقديم طلب الاستفادة من المكرمة الملكية السامية لأبناء العاملين والمتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى (مكرمة الجيش) أصبح إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية عبر الرابط الآتي: (demc.jaf.mil.jo).وشدد على أن عملية تقديم طلبات القبول الموحد هي عملية إلكترونية بشكل كامل، ويمكن للطالب المقيم خارج المملكة تقديم طلب القبول ثم دفع رسم الطلب عن طريق خدمة إي-فواتيركم (eFAWATEERcom من خلال حساب بنكي في أحد البنوك الأردنية، أو بطاقة الفيزا، أو بطاقة الماستر كارد)، وتحميل الوثائق المطلوبة منه من أي مكان في العالم.وأضاف أنه ونظراً لآلية الربط الإلكتروني بين طلب الالتحاق والبوابة الإلكترونية لدائرة الأحوال المدنية فإنه يمكن لجميع الطلبة الذين لم يقوموا باستصدار هوية أحوال مدنية الدخول إلى برمجية تقديم الطلب، وذلك باستخدام الرقم الوطني للطالب ورقم ومكان القيد المدني فقط والمثبتة في دفتر عائلة رب أسرة الطالب.وقال الخطيب إنه سيتم الإعلان عن موعد خاص لتقديم طلبات الالتحاق لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، وذلك بعد إعلان نتائج القبول الموحد للطلبة الأردنيين.كما سيتم الإعلان عن موعد خاص لتقديم طلبات الالتحاق لمرحلة التجسير بعد إعلان جامعة البلقاء التطبيقية عن نتائج الامتحان الشامل للدورة الصيفية 2023.وأكد أن جميع طلبات الالتحاق سـتعامل بعدالة وشفافية مطلقة، وبالطريقة ذاتها، فليس هناك أفضلية لطلب الالتحاق المقدم في اليوم الأول عن الطلب المقدم في اليوم الأخير، وبذلك ننصح الطلبة بضرورة التروي في اختيار التخصص، وعدم التسرع في تقديم طلب الالتحاق.وكان وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة عمم على رؤساء الجامعات الرسمية بعدم إعلان نتائج القبول في البرنامج الموازي في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم إلا بعد إعلان نتائج القبول الموحد.وجاء هذا القرار وفقا للخطيب حرصاً على مصلحة الطلبة، منعا للإرباك الكبير للطلبة، إضافة إلى تجنب الإشكالات المالية التي يمكن أن تحدث مع بعض أولياء أمور الطلبة عند تسجيل أبنائهم ودفع رسوم تخصصات البرنامج الموازي ومن ثم انسحابهم من هذا البرنامج بعد إعلان قائمة القبول الموحد.وبلغ العدد الذي أقره مجلس التعليم العالي للقبول في مرحلة البكالوريوس (36425) طالباً وطالبة، يضاف له العدد المخصص للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة، والعدد المخصص لقبول الطلبة حملة الشهادات الثانوية العامة الأجنبية، والعدد المخصص للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، فيما أقر مجلس التعليم العالي قبول (7085) بمرحلة الدبلوم المتوسط.كما قرر مجلس التعليم العالي أيضاً إيقاف القبول في (74) تخصصا لمرحلة البكالوريوس، و(114) تخصصا لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي المقبل 2023-2024، وذلك بسبب اكتمال الطاقات الاستيعابية الخاصة لهذه التخصصات.وتجدر الإشارة إلى أن السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية تسمح للجامعات الرسمية بقبول الطلبة الأردنيين في تخصصات الجامعة في البرنامج الموازي على ألا تزيد نسبة هؤلاء الطلبة على ما نسبته (30 %) من عدد الطلبة المقبولين في البرنامج العادي في كل تخصص، وهو ما أكد عليه مجلس التعليم العالي، إضافة إلى من سيتم قبوله من الطلبة الوافدين في البرنامج الدولي.