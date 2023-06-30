الجمعة 30 حزيران 2023
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بدء عودة الحجاج الأردنيين اليوم

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بدء عودة الحجاج الأردنيين اليوم
بدأت طلائع الحجاج الأردنيين وعرب مناطق الـ"48" المتعجلين منهم بمغادرة الديار المقدسة إلى أرض الوطن، اليوم الجمعة، بعد أن حققوا المبيت في مشعر منى وأتموا رمي الجمرات وأدوا طواف الوداع وهو أخر مناسك الحج.اضافة اعلان

وأكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور علي الدقامسة، أن جميع الحجاج الأردنيين بخير وصحة، والإجراءات والترتيبات تمت بكل سهولة ويسر دون معيقات تًذكر.

وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس بعثات الحج الأردنية  د.محمد الخلايلة أوضح خلال لقائه حجاج في مخيم منى ان السلطات السعودية تقوم بتخصيص مساحات محددة لحجاج كل دولة ، وأننا نتقيد بالمساحات المخصصة لنا .

وأضاف ان ما يجري تناوله عن حدوث إزدحام وضغط احيانا ، هو بسبب قدوم اخواننا الحجاج الحاصلين على تأشيرات زيارة، لافتا إلى انهم يقيمون في نفس هذا المخيم ونفس هذه الخيام ، وليس في خيمة 5 نجوم.

واوضح أن الحج؛ جهاد بحسب قول سيدنا محمد صل الله عليه وسلم ، إضافة إلى انه عبادة ، مقدما شكره لبعثة حج القوات المسلحة الأردنية ، التي قامت بتوفير بعض الخيام المخصصة لهم ، للحجاج الأردنيين.
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