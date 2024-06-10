برنامج "رأس المال البشري".. خطوة لحماية الأسر من الصدمات المناخية

سماح بيبرس

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عمان – كشفت وثائق للبنك الدولي عن مفاوضات مع الحكومة الأردنية، للحصول على قرض لتمويل مشروع تحت مسمى "برنامج رأس المال البشري الأردني"، الذي يهدف بشكل أساسي لدعم جهود الحكومة بتعزيز رأس المال البشري والحفاظ عليه لتحقيق نمو مرن وشامل.ويهدف البرنامج الذي لم يحدد حجم تمويله بعد، إلى تحسين حوكمة وفعالية القطاعات الاجتماعية وتعزيز قدرتها على الصمود، بما في ذلك حماية الأسر من الصدمات المناخية.ووفقاً للبنك فقد أظهر الأردن مرونة في الحفاظ على الاستقرار في منطقة مضطربة بشكل متزايد، إلا أن الآثار المتفاقمة للأزمات العالمية والإقليمية أثرت سلباً على الاقتصاد، كما وأثرت الصدمات الخارجية على النمو وخلق فرص العمل، على التقدم في بعض التحديات الاجتماعية والاقتصادية.وأشار البنك الى أن الأردن يحتاج لتسخير أعظم أصوله المحتملة (رأس مالها البشري، وخاصة الشباب والنساء) في سبيل تحقيق التنمية، مشيرا الى أن رأس المال البشري لديه القدرة على دفع التحول الهيكلي في الأردن، وزيادة إنتاجية عوامل الإنتاج، وتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي.وقال البنك، بما أن الأردن أكثر من 66 % من سكانه تحت سن الثلاثين، فإنّ "لديه فرصة سانحة للاستفادة من عائده الديموغرافي"، مشيرا الى أن "هذا الأمر يصبح أكثر أهمية في سياق التغيرات التكنولوجية السريعة، التي تزيد من الطلب على العمال ذوي المهارات العالية والمنتجين".ومع ذلك، وفقا لأحدث مؤشر لرأس المال البشري (HCI)، فإن الجيل القادم لن يكون أكثر إنتاجية إلا بنسبة 55 % مما كان يمكن أن يكون عليه لو كان يتمتع بصحة كاملة وتعليم كامل، ولا تزال هناك فجوات في الوصول للتعليم، بخاصة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وهناك حاجة إلى مزيد من الاستثمارات لتحسين جودة التعليم.وذكر البنك أنّ ارتفاع معدل انتشار عوامل الخطر مثل التدخين وعبء الأمراض غير المعدية يؤدي إلى زيادة معدلات الإصابة بالأمراض، وانخفاض الإنتاجية، والمشاركة في سوق العمل. كما لا تزال هناك فجوات في التغطية في نظام الحماية الاجتماعية، ولا يتمتع ثلث العمال الأردنيين بإمكانية الوصول إلى الضمان الاجتماعي.وأكد أنّ هناك حاجة إلى استثمارات مستهدفة في قطاعات التنمية البشرية لتحسين استدامة استثمارات الأردن في رأس المال البشري، عبر تدخلات الوقاية وتعزيز الصحة التي تقلل من معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات المبكرة بين البالغين في سن العمل؛ وإصلاحات التعليم التي تعد الطلاب بشكل أفضل لوظائف المستقبل، بخاصة الاستثمارات في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة؛ وخطط المساعدة الاجتماعية المستدامة التي تدعم الشباب والأسر الضعيفة والأسر غير العاملة.وينبع التركيز على رأس المال البشري أيضًا من أولويات الإصلاح الخاصة بالحكومة المنصوص عليها في رؤيتها للتحديث الاقتصادي وخريطة الطريق لتحديث القطاع العام - لتسريع النمو من خلال إطلاق العنان لرأس المال البشري في الأردن.ويساهم المشروع المقترح "بشكل مباشر بتحقيق جميع الأهداف رفيعة المستوى لإطار الشراكة القطرية للأردن للسنوات المالية 2024-2029، وهي تحسين نتائج رأس المال البشري، وزيادة القدرة على الصمود والاستدامة، ونمو الوظائف في القطاع الخاص، بخاصة للشباب والنساء. كما أنها تتوافق أيضًا مع المواضيع الشاملة لإطار الشراكة الإستراتيجية بشأن الحوكمة والرقمنة التي تركز على الناس".كما ويهدف القرض لتعزيز إصلاحات الإطار القانوني والتنظيمي في الأردن لتعزيز رأس المال البشري، وهو يدعم سياسات التوظيف والترقية القائمة على الكفاءة والتي من شأنها تعزيز أداء العاملين في مجال الرعاية الصحية ومقدمي الرعاية والمعلمين والأختصاصيين الاجتماعيين لتعزيز نتائج رأس المال البشري.كما أنه يعزز التدابير التي تشجع الوقاية من التبغ والإقلاع عنه وتحسين النتائج الصحية مع المساهمة باستدامة القطاع الصحي، وهو يسهل توسيع نطاق الوصول إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتغطية العمال الشباب في إطار مؤسسة الضمان الاجتماعي.كما يهدف البنك من تقديم القرض لتعزيز القدرة على الصمود عبر توسيع نطاق الوصول للمساعدات النقدية والعينية للأسر المتضررة من الكوارث الطبيعية وتسهيل طرق تقديم الخدمات الأكثر شمولا وفعالية من حيث التكلفة، بخاصة أثناء الصدمات المناخية والصدمات الصحية غير المتوقعة.