الجمعة 22 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بسبب المنخفض.. الأمانة تطلق تحذيراتها للتجار والمقاولين

غرق عمان
غرق عمان

اعلنت امانة عمان حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح يوم غداً الجمعة للتعامل مع الحالة الجوية التي يتوقع ان يسودها نهاراً أجواء باردة مع احتمالية  لزخات متفرقة من الامطار ، ومع منخفض جوي السبت المقبل مصحوب بكتلة هوائية باردة ويتوقع ان يشهد فرصة لزخات من الامطار على أجزاء وسط المملكة وبعض المناطق الجنوبية وزخات متفرقة من الامطار في أجزاء محدودة من شرق المملكة. اضافة اعلان

وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد الى غرفة طوارئ تلاع العلي ، داعياً المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الى  الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ).

وتدعو الامانة إلى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

والى ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

وتهيب أمانة عمان بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
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