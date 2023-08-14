بطاقات التعريف "لذوي الإعاقة" في تشرين الأول

هديل غبّون

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عمّان - رجّح المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، بدء العمل بنظام إصدار البطاقات التعريفية لذوي الإعاقة رسميا في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، فيما ما تزال المرحلة التجريبية لمنح هذه البطاقات فاعلة من خلال مكاتب الارتباط التابعة للمجلس في المحافظات.وقالت القائمة بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى، غدير الحارس، في تصريحات لـ"الغد" أمس، إن التحضيرات جارية على قدم وساق لإطلاق النظام وفتح باب التقديم رسميا عبر نافذة خاصة، من خلال الموقع الالكتروني للمجلس، مرجحة أن يتم البدء بالعمل رسميا بالنظام في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.وبينت الحارس، أن إطلاق النظام في حينه، سيترتب عليه التقديم من خلال النافذة لذوي الإعاقة، ومن ثم تحديد مواعيد لاحقا لكل متقدّم لتشخيص حالته وفق الإجراءات المتبعة في منح التقارير الطبية لبيان طبيعة الإعاقة ودرجتها، ومن ثم منح البطاقات التعريفية حسب الأصول.وأصدر المجلس الأعلى حتى الأسبوع الماضي، وفق تصريحات سابقة لـ"لغد"، ما يقارب 3748 بطاقة تعريفية ضمن المرحلة التجريبية لمنح هذه البطاقات، التي ستعتبر بمثابة البديل عن التقرير الطبي لذوي الاعاقة، كما أن الحصول عليها هو شرط للحصول على بطاقة التأمين الصحي المدني. ويأتي إصدار البطاقات التعريفية لذوي الاعاقة، ضمن جهود المجلس في إنفاذ نصوص قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لسنة 2017.