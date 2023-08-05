بطالة "الجيولوجيين" تصل 60 %

محمد الكيالي

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عمان – قال نقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة إن الفئة الأعظم من أعضاء النقابة يعانون من البطالة خصوصا في صفوف الخريجين.وبين الشوابكة في تصريح لـ"الغد" أن هناك 4 جامعات تخرج تخصص الجيولوجيا في الوقت الذي لا يستوعب فيه سوق العمل هذا العدد سنويا.وأوضح أن وزارة التربية والتعليم أوقفت تخصص علوم الأرض في الصفوف الثانوية ولمرحلة التوجيهي، وهذا القرار حد من التعيينات في الوزارة فتكدست أعداد كبيرة من الجيولوجيين العاطلين عن العمل.وأكد الشوابكة أن جزءا كبيرا من الهيئة العامة للنقابة هي من الإناث وهذا ما رفع من نسبة البطالة إلى أكثر من 60 %.ولفت إلى أنه يتم سنويا تخريج نحو 300 جيولوجي وأغلبهم من الإناث، وهذا العدد كان مقبولا في السابق نوعا ما لأن وزارة التربية كانت تعين منهم عددا لا بأس به بالإضافة إلى سلطة المصادر الطبيعية ووزارة الطاقة وشركة الفوسفات.وقال الشوابكة: "ضمن سياسة بعض الشركات والوزارات والمؤسسات التي كان يعمل بها الجيولوجين، جرى إيقاف التعيينات في الآونة الأخيرة".وأضاف: "كنا قديما نتحدث عن أعداد جيدة في سلطة المصادر الطبيعية أي نحو 130 جيولوجيا، وبعد إلغائها أصبحت الفرص قليلة وضئيلة".وأشار إلى أن الجيولوجيين يعانون من تدني معدلات قبول تخصص الجيولوجيا، حيث جرى اعتماد 65 % كمعدل في السنوات الماضية، وهذا المعدل لا يخرج الجيولوجيين المميزين.وأضاف: "نبحث عن النوعية وليس الكمية حتى نستطيع إيجاد فرص محلية وخارجية خصوصا وأن هناك طلبا على الجيولوجي الأردني في الخليج العربي بشكل عام".وقال إن النقابة قدمت مقترحا لوزارة التعليم العالي بعدم قبول أي طالب جيولوجيا في الجامعات لم يحصل على معدل 70 % كحد أدنى، مبينا أن وزير الطاقة والثروة المعدنية ركز في حديثه عن الإستراتيجية الوطنية للتعدين، بأن القطاع سيحظى بانتعاش في السنوات المقبلة.وأوضح الشوابكة أنه باتت هناك قناعة لدى الحكومة بأن قطاع التعدين من أهم القطاعات في المملكة، وسيكون في مقدمة القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.وقال: "طلبنا تخفيض أعداد الجيولوجين المقبولين بشكل عام في الجامعات، بحيث لا يتجاوز أعداد الخريجين ما يناسب حاجات سوق العمل، كما طلبنا أن يقل إلى النصف بشكل عام ليصل العدد إلى 150 طالبا فقط".وأكد أن الخطة الوطنية للتعدين طموحة جدا، مثنيا على هذه الإستراتيجية في مرحلة الوعي بقطاع التعدين.وأضاف: "نعي بأن قطاع التعدين إذا لم يأخذ فرصته في أي استثمار في العالم لا يمكن أن يتقدم الاقتصاد حينها".وشدد نقيب الجيولوجيين على أن الحكومة باتت تعتني بقطاع التعدين حاليا عبر فتح باب التنقيب على كافة الخامات الموجودة في الأردن.وأضاف: "كنا منذ سنوات نتحدث عن خامات النحاس، والآن هناك شركات تنقب عنه بالإضافة إلى الذهب واليورانيوم".ولفت إلى أن عدد الهيئة العامة لنقابة الجيولوجيين يبلغ 5500 جيولوجي من الذكور والإناث، ومن يعمل منهم لا يتجاوز 2000 في أفضل تقدير.وقال الشوابكة: "تحدثنا إلى رؤساء الجامعات ووزير التعليم العالي، وكانت هناك دعوة لتطوير المناهج بالإضافة إلى الطلب بفتح تخصصات جديدة مطلوبة لسوق العمل مثل التي لها تماس مباشر بالتغيرات المناخية ودراسة الكوارث الطبيعية والزلازل".