السبت 01 تموز 2023
النسخة المطبوعة

بعثة الحج الإعلامية تُكرّم وزير الأوقاف وعدد من كوادر البعثة الإدارية.

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وزير الأوقاف
كرّمت بعثة الحج الإعلامية المرافقة لحجاج المملكة، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، على التسهيلات المُقدّمة لأعضاء البعثة، وتعاون اعضاء البعثة الإدارية الصحفيين، وتذليل العقبات أمامهم، لتمكينهم من أداء واجبهم المهني في أكمل صورة، ونقل واقع الحجاج الأردنيين بدون زيادةً أو نقصان.اضافة اعلان

وقال رئيس بعثة الحج الإعلامية نائب النقيب الزميل جمال شتيوي، إن الوزارة ممثلة بالوزير الخلايلة لم تتوانَ عن تقديم المساعدة لأعضاء البعثة وتأمينهم بكل ما يحتاجونه بما يضمن تأدية رسالتهم بكل حياد وموضوعية.


وأضاف شتيوي، أن الزملاء والزميلات أعضاء البعثة أدّوا واجبهم المهني بما يمليه عليه ضميرهم وبما شاهدوه على أرض الواقع بعيداً على التهويل والمبالغة، مشيداً بالجهود التي بذلوها مدار الأيام الماضية.


كما تم تكريم مدير دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، ومفتي البادية الشمالية الدكتور مرزوق الشرفات، ورئيس بعثة المدينة المنورة يوسف القضاة، وعضو لجنة التوعية الدكتور عبد سميرات ومدير وحدة الإعلام في الوزارة الدكتور علي الدقامسة وعبدالله الخوالدة من وحدة الإعلام.
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