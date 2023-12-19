بعد أحداث الشمال: بلورة رؤية جديدة تحصن الحاضنة الشعبية للجيش ومفاهيم الانتماء

عبدالله الربيحات ‏

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عمان- في ظل ما كشفته التطورات الأخيرة على الحدود الشمالية والشرقية، التي انشغلت بمستوى عال من المواجهات المسلحة مع مهربي المخدرات والاسلحة، وبما تعمل عليه من خلق لبيئة تعمها الفوضى وتنتشر فيها تجارة المخدرات، يبرز السؤال عن دور الحاضنة المجتمعية في مواجهة هذا التطرف وهذه الحرب، في تحصين المجتمع والوقوف خلف الجيش؟خبراء عسكريون يؤكدون انه لمواجهة القوى الاقليمية والشبكات الداخلية التي تريد خلق بيئة فوضوية، تخدم أهدافهم الاجرامية، باتت الحاجة ملحة لترسيخ الفلسفة التي قام عليها الجيش العربي، في أنه جيش لكل الوطن، ومن هذا المنطلق، لا بد من ترسيخ هذا المفهوم بين المواطنين، لكبح جماح اي أجندات هدامة.ويقترح الخبراء، إطلاق برامج ترفع الوعي بهذا الدور الوطني للجيش العربي، وتحذر من مستوى وأشكال المخاطر في كل الاوقات والمحافل، عبر الاحتفالات والندوات واللقاءات، والبرامج والزيارات لوحدات وتشكيلات عسكرية، لتعميق اواصر الاعتزار والانتماء الوطني والتدرج بإيجاد حاضنة قوية داعمة لجهود الجيش، مشيرين الى أهمية دور مديريتي الاعلام العسكري و الثقافة العسكرية في هذا الاطار.وأشاروا إلى أن منظومة العلوم العسكرية التي تدرس في الجامعات الأردنية، تهدف للمساهمة بإنشاء جيل واع ومنتم ومرتبط، بعلاقة قوية مع جيشه، مبينين أن الانسان الأردني يمثل فعلا حاضنة آمنة ومؤتمنة وداعمة رئيسية للجيش.مدير التوجيه المعنوي الأسبق د. محمد خلف الرقاد، قال إن الفلسفة التي قام عليها الجيش العربي، هي انه جيش لكل الوطن، ويقف على المسافة نفسها من كل مكونات المجتمع الأردني الاجتماعية والسياسية وغيرها، مبينا أن الجيش يؤمن بانه وجد لخدمة وطنه ومواطنيه وقيادته وأبناء هذا الجيش، من صلب أبناء الوطن.من جهته، بين الخبير العسكري العميد المتقاعد محمد سليم السحيم، أن ما تقوم به القوات المسلحة بمواجهة التهديدات على الحدود الشمالية والشرقية، هدفها توهم القدرة على زعزعة الامن الداخلي الأردني وإشغاله عن دوره المحوري الداعم لاشقائنا في فلسطين، وفي العالم العربي والإسلامي على مر التاريخ.وقال إن مواجهة هذه التهديدات من خلال عاملين مهمين: الاول عبر جهود قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية القوية بتدريبها وجاهزيتها القتالية ومعداتها واجهزتها الاستخبارية، القادرة على جعل الحدود الأردنية مقبرة لكل من تسول نفسة الاقتراب منها، والثاني بتكاتف الأردنيين ووقوفهم خلف قيادتهم الهاشمية الحكيمة، وقواتهم المسلحة والأجهزة الامنية، لانهم الداعمون لابنائنا في هذة الاجهزة، والذين ما يزالون يستذكرون مواقف اجدادهم الأردنيين المشرفة، التي جاوزت بالوطن مختلف المحن والصعاب منذ نشأة المملكة، وظلت على عهدها وعروبتها في تقديم الدعم والمساندة لأشقائها في الحروب والحوادث الأليمة، كما أن الأردن يبقى الملاذ الآمن لكل دخيل طالبا الأمن والأمان.واوضح السحيم، أهمية تطوير قواعد الاشتباك لتتلاءم مع حجم التهديد وايجاد منطقة آمنة داخل الحدود السورية بـ5 كلم على الاقل واعتبارها منطقة محرم الدخول اليها، والتعامل مع اي هدف يظهر فيها بالرماية المباشرة وغير المباشرة ودون تردد، بخاصة واننا امام دول تعاني من انفلات امني وارهاصات قتال طائفي.وأعاد التأكيد على أن الأردن بقواته المسلحة وأجهزته الامنية، قادر بما لا يدعو مجالا للشك على تحطيم أوهام المجموعات الارهابية، ومن ورائها، بتكاتف الشعب الحريص على امن واستقرار وطنه، والوقوف صفا واحدا لمساندة قواتنا المسلحة، لردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا الوطن الغالي وبقيادته الحكيمة.وقال السحيم، إن "الأردن لم يعتد على احد. كان على الدوام مع وحدة الصف العربي ومدافعا عن مقدساته، وداعما اساسيا للقضية المركزية قضية فلسطين".العميد المتقاعد حسن فهد أبوزيد قال، إن علاقة الأردني بالجيش العربي قوية، فالجيش مصدر ثقة وفخر لشعبه وقائده، مشيرا إلى أن المواطن سيظل الحاضنة الداعمة والمساندة للجيش في اي قرار يتخذه، بخاصة بشأن الدفاع عن الوطن.واقترح أبوزيد، تعزيز هذه العلاقة بتوسيع تدريس منظومة العلوم العسكرية في الجامعات، لإنشاء جيل واع ومنتم، والانطلاق من تجذير أدوار الجيش في الوعي الجمعي لتعزيز الثقة وتدعيم حاضنة مجتمعية، تقف خلفه في جميع الاوقات.وبين أن رسالة الجيش الاساسية، هي الدفاع عن الوطن، فضلا عن استثمار المناسبات الوطنية والندوات واللقاءات، لنشر رسالته في الدفاع، مشيرا إلى دور مديريتي الاعلام والثقافة العسكريتين في هذا المجال، وتنفيذ برامج وزيارات لوحدات وتشكيلات عسكرية لتعميق أواصر الاعتزار والانتماء الوطني، لإيجاد الحاضنة القوية خلف الجيش.