الثلاثاء 06 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد أشهر من المعاناة.. تسليم عاملين في مصنع بسحاب مستحقاتهم

Untitled-1
أرشيفية
عمان - قال رئيس النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة، فتح الله العمراني، إنه جرى توزيع المستحقات المتأخرة للعاملين أردنيين ووافدين في شركة أسيل المتعثرة، وسلموا رواتبهم، كما أمن الوافدون منهم بتذاكر الطيران، ومستحقات الضمان الاجتماعي.اضافة اعلان
وأوضح العمراني لـ"الغد"، أن حل قضية العمال وعددهم 1326، منهم 347 أردنيا، جرى بإشراف النقابة بالتعاون مع وزارة العمل وجمعية مصدري الألبسة، وبحضور ممثلين عن برنامج عمل أفضل في الأردن، والسفارات البنغالية والهندية والسريلانكية، وشركة كلاسيك وممثل عن العلامة التجارية (جي ثري).
وبين أنه في الشهر الماضي، حصرت النقابة والوزارة أسماء العمال في الشركة من كل الجنسيات وكذلك العمال الأردنيين، وأثر التواصل الذي كان يدور بين الأطراف المعنية، بخاصة جمعية مصدري الألبسة، قررت صاحبة العلامة التجارية التي كانت تتعامل مع الشركة قبل تعثرها، تسديد المستحقات المتأخرة على الشركة، في إطار مساهمتها بالحل، فيما أمنت جمعية المصدرين بالتعاون مع أصحاب العمل المنتسبين للجمعية، تذاكر السفر للعمال.
وكانت الشركة التي تعمل في صناعة الملابس الجاهزة وتصدرها للولايات المتحدة الأميركية قد تعثرت الشهور الماضية، ما أدى لتراكم مستحقات العمال وتوقفها عن العمل، وإثر ذلك خاطبت النقابة وزارة العمل، لاتخاذ إجراءات تضمن الحفاظ على مستحقات عاملي الشركة.
وصاحب المصنع، مستثمر هندي غير موجود في المملكة، خرج بعد توقف المصنع عن العمل منذ أكثر من شهر نتيجة أزمة مالية.
كما عقدت النقابة بعدها جلسات مع معنيين بالوزارة، لتؤكد أهمية الحفاظ على حقوق العمال، وإعفاء العمال المهاجرين من الغرامات المتراكمة عليهم، لإفساح المجال لهم بالسفر والعودة لبلادهم، ما جرى بموجبه مخاطبة وزارة الداخلية التي خاطبت مجلس الوزراء الذي اتخذ قراراً بالإعفاء من الغرامات تسهيلا للعمال.
وامتدت أزمة العمال في المصنع في الشهور الأخيرة، كون غالبيتهم، يسكنون في التجمعات في المدينة الصناعية ويعانون من نقص الغذاء والكهرباء.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
صحيفة "الغد"

للعام الرابع على التوالي.. "الغد" الأكثر انتشارا

منذ1 ساعة
وزارة التنمية الاجتماعية - (أرشيفية)

لماذا تأخر حسم تعديلات "قانون الجمعيات"؟ 

منذ1 ساعة
نقابة المحامين الأردنيين - (أرشيفية)

"المحامين": بلاغ لـ"الجنائية الدولية" بحق الكيان الصهيوني

منذ1 ساعة
وزير الداخلية مازن الفراية خلال زيارته مخيمي الأزرق والإماراتي الأردني أمس-(بترا)

الفراية: ولادة 215 ألفا من أبناء اللاجئين السوريين

منذ1 ساعة
جانب من جلسة لمجلس النواب-(أرشيفية)

"النواب" ينظر في تعديل "العتبة" بـ"الانتخاب"

منذ1 ساعة
طلبة بإحدى المدارس-(أرشيفية)

بعد مضي 3 سنوات.. هل نجح مشروع التغذية المدرسية بتحسين جودة التعليم؟

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الأردن تحت تأثيرات الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

لماذا يتهم الأردن دوما؟

محمود الخطاطبة |اليوم

ماذا قالوا في الحرب والسلام؟

حسني عايش |اليوم

مستمرون إلى الأمام!

يعقوب ناصر الدين |اليوم
سلامة الدرعاوي

خطوات متسارعة

سلامة الدرعاوي |اليوم

معضلة الأونروا

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

غزة الجديدة

سميح المعايطة |اليوم

أين اختفت إيران فجأة؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
حريق في سفينة شحن أصيبت بصاروخ في مياه الخليج العربي - (أرشيفية)

هل تشعل التوترات الراهنة فتيل حرب عالمية ثالثة؟

ترجمات | منذ3 ساعة
‏صورة أقمار صناعية لـ"مضيق باب المندب" في البحر الأحمر - (المصدر)‏

الصراع من أجل "بوابة الدموع"

ترجمات | منذ3 ساعة
لم تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعًا رغم أزمة الشرق الأوسط - (أرشيفية)

لماذا لا تشهد أسعار النفط ارتفاعا

ترجمات |04 شباط 2024
سفينة تابعة للبحرية الأميركية تطلق صواريخ توماهوك على اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون، 12 كانون الثاني (يناير) – (المصدر)

حرب بايدن على اليمن‏

ترجمات |04 شباط 2024
‏رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يتضامن مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)‏

‏هدية جنوب أفريقيا للعالم‏

ترجمات |04 شباط 2024
عملية طوفان الاقصى

"حماس" قبل وبعد "7 أكتوبر" ‏

ترجمات |03 شباط 2024
 
 