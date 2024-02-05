بعد أشهر من المعاناة.. تسليم عاملين في مصنع بسحاب مستحقاتهم

هبة العيساوي

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عمان - قال رئيس النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة، فتح الله العمراني، إنه جرى توزيع المستحقات المتأخرة للعاملين أردنيين ووافدين في شركة أسيل المتعثرة، وسلموا رواتبهم، كما أمن الوافدون منهم بتذاكر الطيران، ومستحقات الضمان الاجتماعي.وأوضح العمراني لـ"الغد"، أن حل قضية العمال وعددهم 1326، منهم 347 أردنيا، جرى بإشراف النقابة بالتعاون مع وزارة العمل وجمعية مصدري الألبسة، وبحضور ممثلين عن برنامج عمل أفضل في الأردن، والسفارات البنغالية والهندية والسريلانكية، وشركة كلاسيك وممثل عن العلامة التجارية (جي ثري).وبين أنه في الشهر الماضي، حصرت النقابة والوزارة أسماء العمال في الشركة من كل الجنسيات وكذلك العمال الأردنيين، وأثر التواصل الذي كان يدور بين الأطراف المعنية، بخاصة جمعية مصدري الألبسة، قررت صاحبة العلامة التجارية التي كانت تتعامل مع الشركة قبل تعثرها، تسديد المستحقات المتأخرة على الشركة، في إطار مساهمتها بالحل، فيما أمنت جمعية المصدرين بالتعاون مع أصحاب العمل المنتسبين للجمعية، تذاكر السفر للعمال.وكانت الشركة التي تعمل في صناعة الملابس الجاهزة وتصدرها للولايات المتحدة الأميركية قد تعثرت الشهور الماضية، ما أدى لتراكم مستحقات العمال وتوقفها عن العمل، وإثر ذلك خاطبت النقابة وزارة العمل، لاتخاذ إجراءات تضمن الحفاظ على مستحقات عاملي الشركة.وصاحب المصنع، مستثمر هندي غير موجود في المملكة، خرج بعد توقف المصنع عن العمل منذ أكثر من شهر نتيجة أزمة مالية.كما عقدت النقابة بعدها جلسات مع معنيين بالوزارة، لتؤكد أهمية الحفاظ على حقوق العمال، وإعفاء العمال المهاجرين من الغرامات المتراكمة عليهم، لإفساح المجال لهم بالسفر والعودة لبلادهم، ما جرى بموجبه مخاطبة وزارة الداخلية التي خاطبت مجلس الوزراء الذي اتخذ قراراً بالإعفاء من الغرامات تسهيلا للعمال.وامتدت أزمة العمال في المصنع في الشهور الأخيرة، كون غالبيتهم، يسكنون في التجمعات في المدينة الصناعية ويعانون من نقص الغذاء والكهرباء.