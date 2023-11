بعد اقتحام الاحتلال له.. العيون تترقب "الشفاء"

منذ اللحظة الأولى من اغتيال الاحتلال الاسرائيلي لحق الحياة لأهل قطاع غزة، وعيونهم لا ترى إلا مجمع الشفاء الطبي كنقطة إضعاف للغزيين كونه أكبر منظومة صحية، بالإضافة إلى زج الإتهامات على محطاتهم الترويجية لسرديتهم المزيفة بأن أنفاق "حماس" تتمركز تحته، فلم يبقى شكلاً من أشكال العدوان إلا وقد فعلوه والتي اكتفى القانون الدولي بالاستنكار والتنديد بما يحدث.



جاءت اللحظة المفصلية باقتحام الكيان الصهيوني لمجمع الشفاء الطبي بعد محاصرته منذ الجمعة وسط قصف مدفعي متواصل واطلاق نار كثيف، واقتياد النازحين داخله إلى الطابق السفلي تمهيدا لإخراجهم عبر بوابات إلكترونية وضعها جيشهم خلال الساعات الماضية.



كما أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلية أنه لم يتم العثور حتى الآن على مؤشرات وحول وجود الأسرى داخل المستشفى، مضيفة أن عمليات البحث مستمرة.



وقال شهود عيان من داخل المشفى أن الاحتلال فجر مستودعا للأدوية والأجهزة الطبية، واحتجز العديد من النازحين وهم معصوبو الأعين ومجردون من ملابسهم، واقتادهم إلى جهة غير معلومة، بالإضافة إلى تفجير أغلب بوابات المستشفى والشظايا تناثرت على الموجودين فيه.





على الرغم من أن المقاومة الفلسطينية عملت على تفنيد رواية "أنفاق المستشفى" وطالبت المجتمع الدولي بإيفاد مراقبين مستقلين للتأكد من عدم استغلال المشفى في أي من الأغراض العسكرية، إلا أن الصمت الدولي بعد هذا النداء قد أعطى الاحتلال ورقة رابحة من إعلان نصر وهمي، لإقناع جمهوره بأنه دمر مركز قيادة حماس الواقع في نفق تحت مجمع الشفاء، على حد زعمه.من الأسباب الواضحة والتي لا شك بها أن الاحتلال يعمل على تدمير قلعة النضال "المشفى" بعد استضافته وفود كسر الحصار واحتضانه مؤتمرات صحية تعري جرائم الاحتلال، ونجاحاته في بناء شراكات قوية مع المنظمات الدولية وأخذ المشفى دور الحكومة في مخاطبة الرأي العام .ويكمن سببٌ آخر لعدم تخلي الاحتلال عن الوصول إلى مشفى الشفاء يتجاوز كسر رمزية هذه المعلمة الصحية، وهو إلى إلحاق أكبر قدر من الأذى والمشقة بالناس العاديين.وبما أن الاحتلال قصف مختلف المدارس والمشافي ومكاتب الإغاثة، فإن تكثيف عدوانه على مجمع الشفاء يهدف أيضا إلى الفتك بالمدنيين الفلسطينيين وحرمانهم من عطاء هذه المنشأة التي تقدم خدمات طبية عالية الجودة على مدار الساعة.

تصدر وسم "أنقذوا_مستشفى_الشفاء" قائمة الأعلى تفاعلا عبر منصة "إكس"، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة فجر الأربعاء.





Israeli forces are currently invading Al Shifa Hospital in Gaza, where thousands of patients, babies, children and women are taking refuge. #HelpAlShifaHospital #ابو_عبيدة #انقذوا_مستشفى_الشفاء #IsraelTerrorism #Palestine_Genocide pic.twitter.com/zlo2iICftn

وتضمن الوسم منشورات تندد باقتحام الاحتلال مستشفى الشفاء الذي يؤوي المئات من المرضى والنازحين والكوادر الطبية، تحت مزاعم استخدامه من قبل المقاومة الفلسطينية في عملياتها العسكرية.



ولليوم الأربعين على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة؛ في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين والمستشفيات.



وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الوحشي إلى أكثر من 11320 شهيدا؛ بينهم 4650 طفلا و3145 سيدة، فضلا عن إصابة ما يزيد على الـ28 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

Have you ever heard of patients in hospitals being bombed with missiles...?

It is the brutal, terrorist Israel..!!!



Save Al-Quds Hospital

Save Al-Shifa Hospital#أنقذوا_مستشفى_الشفاء pic.twitter.com/kTbxly8Kq2