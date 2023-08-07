بعد عام على "التحديث السياسي".. هل حظيت الأحزاب بقبول شعبي؟

غادة الشيخ

اضافة اعلان

عمان - يرى حزبيون وسياسيون أن من المبكر تقييم مدى تأثير الأحزاب السياسية التي صوبت أوضاعها وحصلت على الموافقة على ترخيصها، على الشارع وفئاته، ونجاحها في تغيير العقلية القديمة التي كانت تدور حول فقدان ثقة الشارع بقدرة الأحزاب على التغيير الإيجابي وملامسة هموم الناس.واعتبروا في أحاديث لـ"الغد"، أن مرور أكثر من عام على عمر خطة التحديث السياسي يعد فترة قصيرة جدا لبلوغ الأحزاب الجديدة متطلبات الخطة وركائزها على إفراج الحياة الحزبية، وتوسيع المشاركة فيها، لافتين أيضا أن الأمر لا يقتصر فقط على قصر عمر الخطة بل أيضا تحديات ومعيقات ما تزال موجودة في طريق الأحزاب.ووفق تصريح للناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة لـ"الغد"، وصل إجمالي عدد الأحزاب التي صوبت أوضاعها وحصلت على ترخيص من قبل الهيئة 28 حزبا، وهناك ستة أحزاب تحت التأسيس، فيما تدرس الهيئة ثمانية طلبات لتأسيس أحزاب جديدة.ويعتبر وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وجيه العزايزة، أن "الأحزاب الجديدة لم تتمكن بعد من أن تعرف عن نفسها أمام الشارع، وأن أكثر من عام على عمر خطة التحديث السياسي ليست كافية بعد للقيام بدورها وتطلعات الخطة بتنفيذ مشاريع تحمل خططا واضحة وحلولا للمشاكل الحياتية الرئيسية التي تشغل هم المواطن كالملف الاقتصادي والتعليم والصحة وغيرها".وقال العزايزة: "حتى الآن لم أر خططا ومشاريع لحل تلك المشاكل من قبل الأحزاب"، مبررا ذلك بضيق الوقت والفترة القصيرة من عمر خطة التحديث السياسي.ويتفق معه المحلل السياسي عريب الرنتاوي، الذي استبعد أن تكون في هذه المرحلة نتائج مذهلة لتأثير الأحزاب على الشارع، "فهذه الفترة ما تزال قصيرة للحكم على حجم تأثير الأحزاب"، لافتا إلى أنها في الوقت ذاته "فهذه مرحلة يستطيع فيها المراقبون من أن يسجلوا ملاحظات إيجابية وأخرى سلبية على أداء الأحزاب الجديدة".ومن الملاحظات الإيجابية، وفق الرنتاوي، "ما يتعلق بوجود تدافع حزبي واضح وغير مسبوق على التعرف على الناس، إذ بات المراقبون يرون أن هناك قادة أحزاب يهرولون إلى القرى والقصبات والمخيمات للقاء الناس، إضافة إلى وجود اهتمام ملموس وواسع بالشأن العام، وهذا يعد تحولا في العمل الحزبي".ويضيف: "تشارك أحزاب من بينها أحزاب تعتبر محسوبة على الحكومة في اعتصامات ومسيرات، تتعلق بقضايا تهم الرأي العام، وطاولت فعاليات تتعلق بقضايا حريات وحقوق الإنسان، الأمر الذي يكشف أن مفهوم العضوية الحزبية كهوية نضالية بدأ يشق طريقه".لكن على الصعيد الآخر وفيما يتعلق بالسلبيات، كما يرى الرنتاوي، "هناك معيقات تسببها الحكومة التي ترسل رسائل متناقضة، تعرقل حرية العمل الحزبي وتحد من قدرته على إقناع الناس تحديدا فئة الشباب بأن الحكومة جادة في تعزيز الحياة السياسية، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار ثقافة الخوف من الانخراط في العمل الحزبي".وختم بقوله: "حتى نتجاوز تلك المعيقات، على الحكومة أن تدرك أن الحياد في الحراك الحزبي أمر لا يجوز المساومة عليه".بدوره، اعتبر أمين عام حزب "إرادة" نضال البطاينة، أن حجم تأثير الأحزاب على الشارع منذ إطلاق خطة التحدي السياسي متفاوتة، وتختلف من حزب إلى آخر، إذ هناك بعض الأحزاب التي تحرص على تنفيذ رؤية التحديث السياسي سواء من التفاعل مع الناس وإطلاق البرامج، أو من التشجيع على الانخراط في العمل الحزبي".لكن الرنتاوي يستدرك: "ما تزال هناك بعض الأحزاب متشبثة بالعقلية الحزبية القديمة، والخطاب الغابر، وتحديدا الخطاب الأيدولوجي الذي لم يعد يجد صدى في هذه المرحلة"، مشيرا إلى أنه "وحتى نلمس تأثيرا واسعا من قبل الأحزاب على الشارع، فعلى الأحزاب أن تترجم متطلبات خطة التحديث السياسي ومن أهمها التحرر من العقلية القديمة".وفيما يعزو أمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب مسؤولية عدم قدرة الأحزاب في التأثير على الشارع حتى الآن، إلى خطة التحديث السياسي نفسها، يعتبر أن هذه الخطة "تضع عراقيل أمام طريق تطور الحياة الحزبية، وتساهم في جعلها حالة هلامية، بالتالي تطلق يد الحكومة للتدخل الواسع في الحياة الحزبية".وختم ذياب بقوله: "المشكلة ليست في الأحزاب، بل بالمناخ المحيط بالأحزاب".