بعد عمرو دياب.. فنان أردني شهير يستعد لحفل ضخم في العقبة

عماد العجلوني

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يستعد الفنان الأردني عمر العبداللات لاحياء حفل فني ضخم له في العقبة نهاية الشهر الحالي.ونشر العبداللات عبر صفحته الرسمية عبر فيسبوك إعلان الحفل القادم له في العقبة والذي يصادف السابع والعشرين من الشهر الحالي.ويأتي حفل العبداللات بعد حفل فني ضخم أحياه الفنان المصري عمرو دياب في العقبة وحضره ما لا يقل عن 9 الاف شخص الاسبوع الماضي.