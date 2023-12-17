بعد مقتل 3 صهاينة بـ"نيران صديقة".. سيناريوهات عديدة حول عودة التفاوض

هديل غبون

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عمان- تنذر عملية مقتل 3 أسرى مدنيين من الاحتلال الصهيوني على يد جيشهم (بطريق الخطأ كما يدعي) في قطاع غزة قبل أيام، بحدوث تحولات دراماتيكية عسكرية وسياسية على الأرض، في مقدمتها احتمالات عودة مسار التفاوض عبر وسطاء لوقف الحرب وتبادل الأسرى والرهائن.وبدأ الاحتلال مؤخرا، اتباع منهجية "مكاشفة" الرأي العام الصهيوني بالخسائر البشرية والعسكرية للمرة الأولى، وبشكل منتظم منذ بداية الحرب الوحشية على القطاع التي شنت منذ أكثر من 70 يوما، لكن الاعتراف بتحمل مسؤولية مقتل الاسرى الثلاثة من رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي ومجلس الحرب الصهيوني، كان الأبرز، وسط توقعات باحثين فلسطينيين وأكاديميين في الأيام المقبلة، بتطور المشهد السياسي والعسكري بشكل متسارع.وتتفاوت تقديرات مراقبين سياسيين فلسطينيين حول المراحل التي يمكن أن تشهدها عملية التفاوض لتبادل الأسرى بين الجانبين، في ظل تمسك حركة المقاومة الاسلامية "حماس" بشروطها ووقف إطلاق النار، مقابل تعنت الاحتلال لجهة استمرار العمليات العسكرية.وعلى وقع ضغط الشارع الصهيوني إثر تداول المعلومات الأولية عن عملية القتل الخطأ بـ"النيران الصديقة"، قال رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الخليل في فلسطين د. بلال الشوبكي، إن هذه العملية لا يمكن فهمها إلى جانب معلومات أخرى أعلن عنها من الاحتلال، إلا في بعدين اثنين، الأول ارتفاع أعداد القتلى من الجنود الصهاينة في غزة على يد المقاومة الفلسطينية، بخاصة وأن المستشفيات بدأت تسرب بيانات حولهم، في وقت كانت تحيط بالخسائر، تحفظات شديدة وتعتيم إعلامي كبير عليها في المراحل الأولى من الحرب.وتابع: أما في البعد الثاني، فلم يكن هناك أي استعداد عند الاحتلال للإفصاح عن الخسائر البشرية بين صفوف جيشه وإعلان إطلاق النار على أسراه، ما يعني أن هناك متنفذين في المؤسسة العسكرية الصهيونية والسياسية، يسعون لزيادة حجم الضغوطات على مجلس الحرب للذهاب إلى صفقة جديدة وتفاوض لإعادة المحتجزين، وربما أيضا للتراجع التدريجي عن خطوات وتصعيد رئيس الوزراء الصهيوني المتطرف بنيامين نتنياهو.وأرجع الشوبكي ذلك، إلى أن هذا النوع من الأخبار يوسع الشريحة المعارضة لاستمرار الحرب والعمليات العسكرية، ومن ينادون بضرورة إعادة ترتيب الأولويات الداخلية الصهيونية، لجهة وضع ملف إعادة المحتجزين في صدارة هذه الأولويات، ومن ثم الحديث لاحقا عن مواجهة حركة "حماس".ورأى الشوبكي، أن الاستمرار في هذه المكاشفة وإعلانات الخسائر والاعتراف بها، يمكن أن يفهم بأنه "تمهيد الطريق لمرحلة قادمة، تخفف فيها الهجمات العسكرية والذهاب إلى التفاوض".وعن مسار التفاوض وإمكانية الخضوع فيه للتصورات الأولية التي حددتها "حماس"، قال الشوبكي: "المفاوضات لا تتم بناء على تصورات طرفي التفاوض، بل على مبدأ الوصول إلى إمكانية إيجاد حلول وسط بين الطرفين".ويعود ذلك بحسب الشوبكي، إلى أن حماس وضعت سقوفا مرتفعة، ورفضت التفاوض إلا بعد وقف إطلاق نار دائم، فيما يرى الاحتلال بأن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يجري إلا بعد تحقيق الأهداف، وأضاف، هنا يأتي دور الوسطاء وهذا دور العملية التفاوضية في حال بدأت بالوصول إلى صيغة أخرى.وعن رصيد المقاومة الإيجابي في التفاوض، قال الشوبكي "يتجلى بعدد أسرى الاحتلال لديها وإمكانية تصنيفهم في عملية المناورة، عبر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وإحداث تغيير على الأرض في قطاع غزة".وأضاف الشوبكي في هذا السياق: "هناك مسألة أخرى، ربما يتم الوصول إلى مرحلة وقف إطلاق نار من كلا الطرفين (حماس والاحتلال)، وقد يكون هذا مؤقتا إلى حين التفاوض بشأن الأسرى، بحيث سيتم تقسيم العملية التفاوضية لعدة مراحل، وإن يكن هناك وقف إطلاق النار، وإن كان مؤقتا ومن ثم إعادة الأسرى أو التفاوض بشأنهم".وفيما إذا كان الاحتلال سيزيد من وتيرة العمليات العسكرية الوحشية على غزة، إلى حين تحقيق بعض أهدافه في ظل حالة الفشل السياسي والأمني له، قال الشوبكي إن العملية العسكرية بشكلها الحالي، بمعنى القصف الجوي والتوغل البري بشكل واسع، لن تستمر لفترة طويلة لأن المجتمع الصهيوني لن يتحمل المزيد من الخسائر، إضافة إلى أن هناك ضغوطات داخلية وخارجية لن تسمح باستمرار العمليات على هذا النحو، وهذا لا يعني في الوقت ذاته انتهاء الحرب.ولفت الشوبكي، إلى أن هناك مساعي حثيثة لفرض رؤية أميركية- صهيونية على مسار الحرب، عبر تغيير مجرى العمليات العسكرية وجعلها عمليات محدودة في نطاق ضيق كما أسموها عمليات جراحية، مع بقاء نقاط عسكرية في غزة، بما يخفف من الضغوطات وبما يسمح بالتفاوض.ونوه بأن هذه المساعي للآن، تستثني طرفا مهما في المعادلة وهي الفصائل الفلسطينية، متسائلا "هل ستقبل الفصائل الذهاب للتفاوض لإطلاق سراح المحتجزين في ظل بقاء قوات عسكرية تقوم بمهمات محدودة؟ لا توجد مؤشرات بقبول الفصائل بذلك، لذلك فإن استمرار العمليات العسكرية لمدة طويلة احتمال ضئيل لصالح عملية التراجع التدريجي".أما الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني جهاد حرب، فقال إن عملية قتل الأسرى ستؤدي إلى تحولات كبيرة في الشارع الصهيوني، بخاصة أن أهالي المحتجزين، يرغبون بعودة أبنائهم أحياء.ورأى حرب، بأن استمرار العملية العسكرية الصهيونية في غزة، سيزيد من إمكانية قتل الصهاينة فيها، ما يفقد الأهالي الأمل بعودة أبنائهم أحياء بخاصة، وأن الكيان لم يستطع إخراج أو تحرير أي من أسراه أحياء، وأن الفرصة الوحيدة جاءت بقتل أسراه الثلاثة المدنيين وهم يرفعون الرايات البيضاء ويتحدثون العبرية، بعد مرور 72 يوما على الحرب.ونوه بأن عملية قتل الرهائن الصهاينة، أظهرت مدى وحشية جنود الاحتلال وخرق قواعد الحرب بقتلهم، ما يزيد من ضغوط المجتمع الدولي على الكيان، جراء ارتكاب هذه الجرائم.وأضاف بالقول بشأن احتمالات التفاوض ومساراته من الواضح أن عملية التفاوض في بداياتها والشروط متباعدة بين حماس والكيان، فحماس، تريد وقف إطلاق النار ثم تبادل الأسرى، والكيان يريد تبادلهم في ظل هدن محدودة مع استمرار إطلاق النار.ويرجح أن يعتمد السيناريو المحتمل على تطبيق مراحل عدة، قائلا "كل طرف يريد التمسك بقواعده أو شروطه لأنها تعتبر انتصارا له، وصورة للنصر الذي يمكن تحقيقه على الطرف الآخر"، متابعا "إن المسألة ستستغرق وقتا ما بين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، بمعنى التوصل إلى اتفاق وفقا لشروط أو مراحل متعددة قد تبدأ بكبار السن وتنتهي بالجنود الصهاينة، وتتويج ذلك بوقف إطلاق نار شامل بين الاحتلال والفلسطينيين.. ربما هذا سيناريو وسطي بين الطرفين".وأضاف حرب: "أعتقد بأن عملية إطلاق سراح الأسرى ستتم عبر مراحل من الجانبين، مع تطبيق أوقات هدنة لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية، إلا أن مسألة إنهاء ملف الأسرى، لن تحدث إلا مع وقف إطلاق نار شامل".من جانبه، يعتقد الباحث والمحلل السياسي الفلسطيني فادي أبو بكر، أن عملية قتل أسرى الاحتلال بالخطأ التي أسماها بـ"الفضيحة"، ستسهم بتصاعد الضغوط على رئيس حكومة الاحتلال، بعد أن سبق العملية بتوجيهات صدرت عنه إلى رئيس الموساد، بحرية العمل على الإفراج عن اسراهم، كنوع من التنصل من المسؤولية.وقال أبو بكر، بأن الأسبوع الأول من الحرب على غزة، سعى فيه نتنياهو للتنصل من مسؤولية فشل التنبؤ بعملية "طوفان الأقصى" وتحميل قادة الجيش الفشل الاستخباراتي والأمني، ما يعني أن يحاول مجددا التنصل من المسؤولية.وأضاف: "يبدو أن نتنياهو يحاول مجددا التنصل من مسؤولية فشله كرئيس حكومة، تخوفا على مستقبله السياسي، وهذا ينذر باتساع الخلاف داخل الكيان أكثر فأكثر."ولا تتوقف التوقعات عند هذا الحد حول تطورات مسار الحرب، إذ يرى أبو بكر أن هناك جملة من المعطيات تدفع إلى ذلك، من أهمها "اتساع رقعة المظاهرات في تل أبيب للضغط على الحكومة للإفراج عن الأسرى الصهاينة في غزة، وتصاعد الخلافات الأميركية الصهيوينة على طريقة إدارة الحرب في غزة، وسعي واشنطن لإقرار هدن قصيرة في غزة".وأضاف: "يبدو سيناريو الهدن القصيرة التي تتضمن تبادل دفعات جديدة من الأسرى الأكثر ترجيحا، ولعل تصريحات نتنياهو الإعلامية التصعيدية رغم عدم حسم المعارك حتى الآن أو تحقيق انتصار ملموس على الأرض، تأتي في إطار رفع سقف المطالب الصهيونية عند حسم أي نقاشات أمنية مستقبلية بخصوص القطاع."وبشأن التفاوض حول الأسرى بين الطرفين، رجح أبو بكر، تراجع حدة العمليات العسكرية الصهيونية لجهة التركيز على أهداف محددة لتحقيق "صورة نصر ولو شكلية"، مضيفا "لكن لا يمكن الحديث عن اسرى الاحتلال بدون ملف الأرض ووضع شمال القطاع، بحيث يسعى الاحتلال للتمركز في مواقع محددة، بخاصة وأن معالم النقاش الدولي عن مستقبل غزة بعد الحرب وشكل النظام الذي سيحكمها، والتصريحات الصهيونية، تؤكد رفع سقف المطالب وربط ملف اسرى الاحتلال بملف تسليم غزة، وكيفية ذلك للحد من أكبر قدر ممكن من الخسائر للاحتلال على كل المستويات، سواء في ملف اسراه أو غيره".