بعد وفاة العجلوني.. "الصيادلة" تتجه لإجراء انتخابات تكميلية في نيسان

محمد الكيالي

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عمان- من المتوقع أن يعلن مجلس نقابة الصيادلة عن الدعوة لعقد اجتماع هيئة عامة عادي خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل، بهدف الدعوة لإجراء انتخابات تكميلية بعد شغور مقعد في المجلس بوفاة عضو قطاع الصيدليات الدكتور عمر العجلوني في 17 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.كما سيقوم المجلس خلال الاجتماع العادي، بإقرار التقريرين المالي والإداري، بالإضافة إلى بحث مواضيع عدة تتعلق بعمل المجلس وخطته للسنة المقبلة.ووفق المادة 41 في قانون النقابة: "إذا شغر مركز النقيب لأي سبب، يتولى نائبه أعماله حتى موعد اول اجتماع عادي للهيئة العامة حيث يجري انتخاب خلف له للمدة المتبقية من الدورة".ونصت المادة على أنه "إذا غاب النقيب ونائبه لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يقوم مقامهما أمين السر في رئاسة اجتماعات المجلس وتنفيذ قراراته"، كما جاء فيها أنه "إذا شغر مركز النقيب ونائبه فعلى أمين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال أسبوع واحد لانتداب نائب نقيب جديد".وجاء في المادة: "إذا استقال عضو أو عدد لا يزيد على أربعة أعضاء من المجلس أو شغرت مقاعدهم أو تعذر عليهم مزاولة عضويتهم فيدعى من حصل على أكثر الأصوات بعد الفائزين حسب تقسيمات المادة 33 بالتسلسل لإملاء المراكز الشاغرة للمدة المتبقية من دورة المجلس، وعند تساوي الأصوات يعتبر الأقدم في التخرج وإلا فالأكبر سناً، واذا لم يكن هنالك من يخلف العضو أو الأعضاء الذين شغرت مقاعدهم فينتخب من يخلفهم في أول اجتماع عادي للهيئة العامة".وبحسب مصادر نقابية مطّلعة، فإن تاريخ نقابة الصيادلة يشهد سابقة حاليا، خصوصا وأن يتم اللجوء لانتخاب عضو مجلس نقابة لعدم وجود من يخلفه في الموقع.