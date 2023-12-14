الخميس 14 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بـ 3 طائرات.. الأردن يرسل 41 طنا من الأغذية والملابس الشتوية والأدوية إلى غزة

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الأردن يرسل ثلاث طائرات إلى غزة (من المصدر)
أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ثلاث طائرات جدد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بحمولة 41 طنا من الملابس الشتوية والأدوية والطرود الغذائية لأهلنا في غزة، ليتم ادخالها من خلال معبر رفح.اضافة اعلان
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، د. حسين الشبلي: "لطالما تم اعتبار فصل الشتاء صعبًا على أهلنا في غزة، وفي ظل الظروف التي يمرون بها الآن ومنذ بداية شهر أكتوبر، فإن الحاجة الى تأمينهم بالملابس الشتوية أصبح من ضمن أعلى الأولويات، وعليه يتم تنويع المواد المرسلة من طبية الى غذائية الى ملابس شتوية لسد هذه الاحتياجات وضمن القدرة المتاحة حاليا، ونسعى الى ارسال المزيد من الطائرات وزيادة الكمية المرسلة".
ومن الجدير بالذكر بأنه وصل عدد الطائرات المرسلة من قبل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الى أهلنا في غزة لعشرين طائرة وتسع وثلاثين شاحنة من المواد الطبية والغذائية والاغاثية.
وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الالكتروني.
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