الخميس 09 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بلدية الجيزة تبدأ بتحويل الإنارة القديمة إلى "LED" الموفرة للطاقة

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بلدية الجيزة تبدأ بتحويل الإنارة القديمة إلى "LED" الموفرة للطاقة

قال رئيس بلدية الجيزة" قدر حابس الفايز" إن البلدية بدأت بالتعاون مع وزارة الطاقة ووزارة الإدارة المحلية الاردنية، استبدال وتركيب وحدات الإنارة القديمة بوحدات إنارة جديدة وفعالة من نوع LED.في إطار الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية.اضافة اعلان

وأضاف الفايز في بيان اليوم الخميس، إنه تم تنفيذ الاستبدال لتعزيز كفاءة الإنارة وتوفير الطاقة في المناطق والأحياء التابعة للبلدية.

وأشار إلى أن عملية استبدال وتركيب وحدات الإنارة الجديدة وصلت 60% من المناطق والأحياء التابعة لبلدية الجيزة، مبينًا أن العمل متواصل لاستكمال التحويل في بقية المناطق والأحياء.
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