الأحد 07 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وزير الخارجية الأميركي يزور مستودعات "الأغذية العالمي"

بلينكن: الأردن يلعب دورا مهما بنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته مستودعات برنامج الأغذية العالمي في عمان -(بترا)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته مستودعات برنامج الأغذية العالمي في عمان -(بترا)
عمان - زار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ،الأحد، مستودعات برنامج الأغذية العالمي في عمان، للإشراف على المساعدات الإنسانية التي سترسل إلى قطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية وبرنامج الأغذية العالمي من خلال ممرين إستراتيجيين، جسر الملك حسين - معبر كرم أبو سالم، والعقبة – نويبع باتجاه رفح.اضافة اعلان
جاء ذلك في إطار زيارته للأردن لبحث جهود وقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات وحماية المدنيين، وإطلاق جهد حقيقي فاعل لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.
وقال بلينكن خلال زيارته المستودعات، "إن الأردن يلعب دورا مهما في نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما أننا عملنا منذ اليوم الأول لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة".
من جانبها، قالت المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن بالإنابة، لورين غوبليت، إن البرنامج منذ تشرين الثاني الماضي سيّر عدة قوافل مساعدات مشتركة بين الوكالات تحتوي على مواد غذائية وغير الغذائية المنقذة للحياة من مختلف المنظمات الإنسانية.
وطالبت بضرورة استدامة إرسال المساعدات الإغاثية عبر الأردن، بما يسمح بإيصال أكبر قدر ممكن من الإمدادات وبشكل أسرع.
يشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي اشترى 3400 طن من المواد الغذائية من الأردن، تم إيصال 2350 طنا منها إلى غزة، وتبقى 1050 طنًا جاهزة للتسليم، وسيقوم البرنامج قريباً بمنح عطاءات لموردين أردنيين لشراء 9600 طن من الأغذية الجاهزة، ومن المتوقع تسليمها في كانون الثاني الحالي وشباط المقبل.-(بترا)
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