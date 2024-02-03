بلينكن بالوجه "الخامس".. ماذا تحمل الزيارة الجديدة للمنطقة؟

زايد الدخيل

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عمان - في الوقت الذي يبدأ فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن جولة إلى الشرق الأوسط اعتبارا من اليوم، أكد مراقبون أن الجولة تأتي في خضم مفاوضات مكثّفة تجري بين الأميركيين والصهاينة والمصريين والقطريين، من أجل التوصل إلى هدنة جديدة في غزة، بعدما أتاحت هدنة مؤقتة تم التوصل إليها في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي واستمرت أسبوعا، الإفراج عن محتجزين صهاينة من قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال.وتشمل الجولة الخامسة للوزير بلينكن للمنطقة منذ بدء العدوان على غزة، كلا من السعودية ومصر وقطر وتل أبيب والضفة الغربية.وبحسب مراقبين، فإن الجولة تندرج ضمن سعي واشنطن لمنع توسع الصراع في المنطقة، ومواصلة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، ويتضمن هدنة إنسانية تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ومتزايد إلى المدنيين في غزة، فضلا عن توالي التصريحات الصادرة عن الإدارة الأميركية، بشأن نيتها بذل جهود لحل سياسي يقوم على تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.وكانت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، قالت في مؤتمر صحفي رقمي الخميس الماضي قبيل بدء الجولة: "سنغادر هذا المساء (فريق بلينكن)، في جولة مكوكية تهدف إلى البحث عن حل قابل للاستمرار لهذا الصراع"، مضيفه أن أولويات الجولة، هي "توسيع الإغاثة الإنسانية لقطاع غزة، وتقليص تعرض المدنيين في القطاع للخطر، والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، والعمل على بناء طريق إلى الدولة الفلسطينية".وفي هذا الصدد، يقول الوزير الأسبق مجحم الخريشا، إن جولة الوزير بلينكن الجديدة للمنطقة، تهدف إلى منع انتشار الصراع، مع التأكيد مجددا أن الولايات المتحدة ستتخذ الخطوات المناسبة للدفاع عن قواتها والحق في حرية الملاحة في البحر الأحمر، فضلا عن مباحثات مع حلفاء لواشنطن في المنطقة حول كيفية إنشاء منطقة سلمية أكثر تكاملاً، تتضمن أمنا دائما للصهاينة والفلسطينيين على حد سواء.وتابع الخريشا: "الواضح من الجولة هو سعي واشنطن لإنجاز اتفاق يشمل هدنة في غزة وتبادلا للأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، وهو الاتفاق الذي يثير خلافات متصاعدة داخل حكومة الحرب في تل أبيب".وأضاف: "في النهاية، ستؤكد نتائج زيارة الوزير بلينكن الإجابة المباشرة عن سؤال رئيسي وهو: هل يدير رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو الائتلاف الحكومي أم أن الائتلاف هو الذي يديره ويوجه مساره للعمل في ظل استمرار المشهد الراهن على الجانبين الفلسطيني والصهيوني معاً؟.من جهته، يقول عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة الدكتور محمد فهمي الغزو، إن الوزير بلينكن يحمل معه في هذه الجولة، مطالب أكثر وضوحا للجانبين الصهيوني والفلسطيني، وتتمثل المطالب الموجهة للاحتلال بالبدء في التفاوض مع حركة حماس على صفقة لتبادل الأسرى ضمن صفقة الإطار المقترحة من جانب الولايات المتحدة وفرنسا ومصر وقطر، وإنهاء الاجتياح البري لقطاع غزة، والسماح بدخول كميات كافية من مواد الإغاثة الإنسانية لجميع مناطق القطاع، والاستعداد لعملية سياسية إقليمية تقوم على حل الدولتين.وتابع: "وتتمثل المطالب التي يحملها الوزير بلينكن للقيادة الفلسطينية بالقيام بإصلاحات جدية، وتشكيل حكومة جديدة أكثر مهنية وتمثيلا، وقادرة على إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، والاستعداد لعملية سياسية جديدة تتضمن طريقا نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة".وأكد الغزو أهمية ممارسة الوسيط الأميركي دورا حقيقيا وفاعلا ومباشرا تجاه الاحتلال بالدرجة الأولى، ومحاولة الضغط الحقيقي على توجهاته العدائية والتصعيدية، خاصة أن ما يجري في الضفة الغربية معرض أيضا للانفجار الحقيقي والمباشر، الأمر الذي قد يذهب بالوضع الحالي إلى اتجاهات أخرى قد تكون لها سيناريوهاتها المتعددة.وأشار إلى أن الجولة الخامسة للوزير الأميركي للمنطقة تستهدف منع الحرب من الخروج عن السيطرة، وبحث كيفية رسم طريق مستقبل جديد للفلسطينيين بعد أن تنتهي الحرب في غزة، وهو السيناريو الذي تطلق عليه واشنطن "اليوم التالي"، وترسم له سيناريوهات، وتضع أفكارا لما يمكن تحقيقه بعد توقف إطلاق النار.بدوره، يقول المحلل السياسي الدكتور صدام الحجاحجة، إن جولة بلينكن تعد طوق النجاة الأخير لكل من الولايات المتحدة والاحتلال، لمنع اندلاع صراع إقليمي في منطقة الشرق الأوسط، وخفض التوتر، وطرح رؤية لما بعد الحرب على غزة.وأضاف الحجاحجة: "آن الأوان لكي تضع جولة الوزير الأميركي حدا لفشل حكومة الاحتلال في إدارة الأزمة، ودفعها للتحرك طبقا لأسس باتجاه مشهد سياسي يفضي إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وإدارة القطاع وفقا لرؤية فلسطينية موحدة مع الضفة الغربية، وإعادة إعمار غزة، والسير باتجاه آلية سياسية تفضي لحل الدولتين".وتابع: "اليوم، تعلم واشنطن أن مصالحها الإستراتيجية في المنطقة باتت مهددة أكثر من أي وقت مضى، وأن جولة الوزير بلينكن الحالية للمنطقة تستهدف طرح رؤية تقود إلى التهدئة ووقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المتبقين، وتهيئة الأجواء لحكومة ما بعد الحرب، فضلا عن بحث مستقبل القطاع والقضية الفلسطينية، والأهم إفشال مخطط التهجير القسري أو الطوعي، خاصة ان إدارة الرئيس الأميركي بايدن تواجه تحديات كبيرة في أسلوب تفكيرها في سيناريوهات اليوم التالي لانتهاء الحرب.وأضاف أن تحقيق الاستقرار في غزة، وتشكيل حكومة جديدة، وإحياء التقدم نحو سلام يفضي الى حل الدولتين، وتحقيق الضمانات الأمنية، أمور تستغرق سنوات وليس أياما أو أشهرا.