بلينكن بنسخته الرابعة.. وقف للعدوان أم مراوحة في المكان؟

محمد الكيالي

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عمان- في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف من أن تؤدي الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة منذ نحو 3 أشهر، إلى اتساع رقعة الصراع، يقوم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بزيارة هي الرابعة له لمنطقة الشرق الأوسط.ومن المنتظر أن يحل المسؤول الأميركي في عمان اليوم لبحث الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة نتيجة الحرب الصهيونية المدمرة.إلا أن الزيارة الأخيرة، يُراد منها وفق خبراء ومحللين تحدثوا لـ”الغد” أن تحمل في طياتها تحركا أميركيا فاعلا، نحو وقف إطلاق للنار بشكل فوري ونهائي.ومن هذا المنطلق، أكد الناطق الرسمي الأسبق باسم الحكومة سميح المعايطة، أن مطلب العرب والفلسطينيين هو أن تكون الزيارة بوابة لوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان.وشدد على أن تلك المطالب تدعو، لأن يكون هناك بحث لكيفية الخروج من هذه المرحلة الصعبة والكارثة الإنسانية.وأضاف المعايطة “لكن الواقع يقول إن أطراف المرحلة لها مواقف متناقضة، فالاحتلال يريد غزة بشكل مختلف سياسيا وسكانيا وأمنيا”.وشدد على أن الولايات المتحدة قد تختلف مع الكيان، حول بعض الأولويات والتفاصيل، لكنها ما تزال متفقة معها في جوهر العدوان وأهدافه، مبينا أن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” تدعو لوقف إطلاق للنار، لكنها تريد من واشنطن وتل أبيب إدراك أن هذا يحتاج لإطار سياسي.ويعتقد المعايطة، أن بلينكن يهمه الآن بحث إمكانية الوصول لهدنة ثانية واليوم التالي للحرب، إضافة إلى الحفاظ على دعم الكيان.وعن تأثيرات العدوان على الإدارة الأميركية، فهي موجودة بحسب المعايطة، الذي أكد أنها ليست إلى حد إحداث تحول في موقفها من العدوان، ودعمها لحكومة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو.بدوره، قال أستاذ علم الاجتماع السياسي د. بدر الماضي إن الزيارة الأميركية، لم تكن كما سابقاتها، وكما نعلم بأن الأمور كانت أقرب لتسوية حقيقية قبل اغتيال صالح العاروري.وأضاف الماضي: “هذا الاغتيال أجل كثيرا من المشاريع السياسية المتعلقة بغزة وما بعدها”، معتقدا أن الإدارة الأميركية ستكون جادة أكثر، لأسباب عديدة منها الانتخابات الأميركية المقبلة.ولفت إلى أن هنالك ضغوطات كبيرة من المجتمع الدولي على الولايات المتحدة، بخاصة وأن الأوروبيين أصبح موقفهم أكثر قربا للموقف العقلاني والإنساني تجاه ما يجري في غزة.وبين الماضي، أن هناك دولا في المنطقة، بخاصة الأردن تضغط بشكل كبير، لضرورة وقف هذه الحرب، نظرا لتداعياتها على المنطقة والعالم.وأكد أن الزيارة ستكون ذات عناوين جديدة أهمها، وقف إطلاق النار، كما أن الولايات المتحدة عبر هذه الزيارة ستكون أكثر قساوة مع نتنياهو والجانب الصهيوني، بخاصة أن الليونة السابقة في موقف واشنطن تمت استباحتها بأقصى ما يمكن من قبل آلة الحرب الصهيونية باتجاه غزة.واعتبر أنه فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، فإن هنالك جهودا مصرية وقطرية وأردنية بهذا الخصوص، معتقدا أن الدول الثلاث وضعت الأساس لمبادرة القاهرة، والتي تم استئنافها لوضع خطة مهمة ومحكمة لما بعد الحرب.وأضاف أن على الولايات المتحدة التحرك والتصرف بشكل عاجل، لأن الجميع يعتقد في العالم وليس فقط في المنطقة، بأن الجهة الوحيدة التي تؤثر على القرار الصهيوني هي واشنطن، وإن لم تتحرك سيكون هناك استنزاف للقوة العقلانية التي كانت تسوقها على العالم.وقال الماضي إنه يجب إيجاد حل سريع وممكن ومستدام لإنهاء الصراع العربي- الصهيوني.من جانبه، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، إن زيارة بلينكن الرابعة للمنطقة لن تحمل شيئا جديدا، وستعيد الحديث عن المواقف الأميركية والتأكيد عليها، وهي ضرورة “تحرير الأسرى” كما تسميهم واشنطن، والتخلص من حماس وتقديم المساعدات الإنسانية.واستدرك شنيكات: “لكن تقديم المساعدات الإنسانية مرتبط لدى واشنطن وتل أبيب بتحرير الأسرى، كما لن يتم فتح المجال لدخول المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط، ولكن كل هذه المساعدات تتم وفق قيود وتضييق عليها وهي محدودة”.وأوضح أن الولايات المتحدة تتحمل بدرجة كبيرة حجم المجازر الدموية الكبيرة في غزة، ويجب عليها أن تعيد النظر في هذا الموضوع.وقال: “الموقف الأميركي لن يتغير كثيراً، وما زال الكيان يصر على الحرب رغم التكاليف والخسائر التي لا يستطيع تحملها”.واعتبر شنيكات أن الكيان لغاية اللحظة، لا يقدم حلولا سياسية، والموقف الأميركي مرتبط بالموقف الصهيوني.وأوضح أنه “في ضوء ما يقدمه الكيان الصهيوني، تتحرك الولايات المتحدة تحت هذه المظلة، رغم الحديث الدائم لواشنطن عن ضرورة تجنب استهداف المدنيين في الحرب التي زادت على 3 أشهر، حيث نشهد كل يوم مجازر جديدة، وأعدادا كبيرة من القتلى عبر القذائف والصواريخ والأسلحة الأميركية، ولم يبق إلا وصف الدموية بامتياز لهذه الحرب”.وتحدّث عن أن التدمير الذي تجاوز أكثر من 70 % من البنى التحتية والحياة المدنية في غزة وحتى المستشفيات والقطاعات المدنية بأكملها ستُحمّل الولايات المتحدة، مهمة منع تمدد الصراع في المنطقة، ومن هذا “يفهم ضمنا بأن الكيان يريد أن ينفرد فقط بغزة ويتخلص من حماس”.