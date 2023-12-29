بلينكن في إطلالته الرابعة.. هل من جديد لغزة؟

محمد الكيالي

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عمان - وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يطل على المنطقة خلال الأسبوع الحالي للمرة الرابعة منذ بدء العدوان على غزة، ما يفتح المجال للتساؤل، هل يأتي للضغط باتجاه وقف لإطلاق النار، إنقاذا للكيان الذي لم يحقق أيا من أهدافه التي أعلنها مع بدء عدوانه؟ أم يعود بمضمون مكرر داعما مؤازرا كما أعلن في أول زيارة له خلال العدوان حين أفصح أنه يقف إلى جانب نتنياهو كيهودي؟.أمسى من الواضح، بحسب محللين، أن الكيان مأزوم بخلافاته الداخلية من جهة، وبضعف الدعم العالمي لعدوانه الدموي من جهة أخرى، وإضافة إلى أنه لم يحقق أيا من أهدافه المعلنة من إعادة الأسرى أو تقويض المقاومة، فجيشه ينزف بشكل يومي تحت ضربات المقاومة الفلسطينية التي تكبده يوميا أكثر مما يستطيع تحمله.وتحدثت المقاومة الفلسطينية أول من أمس عن استهداف 825 آلية عسكرية بين دبابة وجارفة ومركبة، إضافة لحصيلة يومية غير هينة من قتلى جيش الاحتلال. ناهيك عما كشفته منظمة المحاربين القدامى الإسرائيلية، بأن عدد جرحى الجيش نتيجة الحرب في قطاع غزة، قد يصل إلى 20 ألفا "إذا أدرج مصابو اضطراب ما بعد الصدمة إلى الحصيلة".وكانت واشنطن تحدثت عن ضرورة إنهاء نتنياهو حربه على غزة مع نهاية الشهر الحالي، لكن رئيس الوزراء المتطرف أعلن أن وتيرة العنف التي يخوضون بها الحرب سوف تستمر وتشتد وستمتد لفترة طويلة.جولة بلينكن الرابعة إلى المنطقة والسابعة للكيان، ستشمل 5 دول هي "الأردن، الإمارات، السعودية، قطر، والكيان المحتل"، ما يطرح تساؤلات حول هدف ومضمون الزيارة إن كانت تحمل جديدا للحرب المستعرة على قطاع غزة.وكانت آخر زيارة لبلينكن للمنطقة بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حيث زار تل أبيب لممارسة الضغط نحو تمديد الهدنة بين الكيان المحتل والمقاومة الفلسطينية إضافة لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية لغزة، إلا أن جهوده باءت بالفشل.ولا يغفل المراقب ظهور الخلاف بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس حكومة الكيان المحتل بنيامين نتنياهو إلى العلن، حيث قال بايدن الأسبوع الماضي "على رئيس الوزراء الإسرائيلي تغيير حكومته المتشددة، بعدما باتت تل أبيب تفقد دعم المجتمع الدولي، نتيجة للقصف العشوائي على قطاع غزة الذي يعاني تحت وطأة أزمة إنسانية فادحة. واضاف بايدن إن حكومة نتنياهو تخاطر بتآكل الدعم الدولي للحملة العسكرية ضد حماس برفضها تأييد مبدأ "حل الدولتين".ويشار إلى أن بايدن يواجه انتقادات شديدة لدعمه عدوان الاحتلال على غزة والذي أدى إلى ارتقاء أكثر من 21 ألف شهيد حتى مساء أمس.وقال الباحث والمحلل السياسي المقيم في رام الله د.جهاد حرب، إن هذه الزيارة كسابقاتها، جزء منها دعم للكيان الصهيوني، وفي الوقت ذاته "عقلنة" حكومة الكيان تجاه اتخاذ إجراءات تخفف من معاناة الفلسطينيين أو الكارثة التي حلت بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة.وأضاف حرب لـ"الغد"، أن هناك محاولة للوصول لتفاهمات تصل لوقف إطلاق النار، وأن الهدن ووقف إطلاق النار كتتويج لها قد أصبح قريبا مع المبادرة المصرية بشكل رئيسي.وأكد أن زيارة بلينكن تأتي في محاولة من أجل التوصل لتفاهمات مع بعض الدول العربية، بحيث يستتب الوضع الأمني، مع تداعيات العدوان الصهيوني الواسع على غزة من ناحية إنسانية، وإمكانية إعادة إعمار ما دمرته الحرب بعد وصول الأطراف المعنية إلى اتفاق.وأبدى حرب تفاؤلا بالمبادرة المصرية، لأن الكيان غير قادر على تحقيق أهدافه في الحرب، وبالتالي فإن الوصول إلى حلول تتعلق بتبادل الأسرى ممكن مع التوصل إلى وقف لإطلاق النار، بخاصة مع الهجمة الأخيرة على خان يونس وزيادة عدد الفرق العسكرية إلى 7.وأشار حرب إلى أن ما يجري على الأرض، يشير الى أن الكيان بدأ يستخدم المزيد من القوة حتى يتمكن في اللحظات الأخيرة من التوصل إلى "صورة نصر"، عبر اعتقال إحدى أهم قيادات حماس الرئيسيين التي اتهمتهم تل أبيب بالتسبب بالحرب.وأسفر العدوان على غزة، إضافة لـ21 ألف شهيد، إصابة ما يزيد على 55 ألفا آخرين معظمهم من النساء والأطفال، جراء حملة قصف وحشية شنها الاحتلال على مدار 85 يوماً وما تزال مستمرة.بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الألمانية الأردنية د.بدر الماضي، إن جولة بلينكن الحالية إلى المنطقة ستكون مختلفة تماما عن الزيارات الثلاث الماضية منذ بداية عملية 7 أكتوبر.وأكد الماضي، أنه من الواضح أن هناك الكثير من الظروف الموضوعية قد نضجت من أجل تجديد الهدن، ووقف إطلاق النار بشكل أو بآخر. وأوضح أنه حتى وإن كانت هدن جديدة، فإنها ستكون بمثابة مقدمات لوقف شامل لإطلاق النار، مشيرا لإصرار كتائب القسام بأنه لا مفاوضات ولا صفقات تحت النار، مستدركا أن الأمور ستكون مختلفة تماما وسقف حماس في المفاوضات "لن يكون كما كان سابقا" في ظل مستجدات عدة.وأوضح الماضي، أن حماس طالبت سابقا بتبييض السجون، وهذا الشرط لن يكون مرحبا به كثيرا من الأميركيين أو الصهاينة، مشددا على أن وقف إطلاق النار سيكون أقرب من أي وقت مضى.