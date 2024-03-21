بلينكن في زيارته السادسة للمنطقة.. هل من جديد؟

زايد الدخيل

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في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات بين حكومة الاحتلال الصهيوني وحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة بشأن الاتفاق على هدنة في قطاع غزة، يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن المنطقة في جولة تشمل الرياض والقاهرة.ويرى مراقبون أن الجولة السادسة للوزير الأميركي للمنطقة منذ بدء العدوان الهمجي على غزة، تثير تساؤلات حول دور الزيارة في تعزيز جهود تحقيق الهدنة في القطاع، وسبل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، إضافة إلى مناقشة مرحلة ما بعد الحرب.واستبق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، زيارة بلينكن للمنطقة، وقال أول من أمس إنه أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه من غير الممكن تحقيق نصر على حركة حماس من دون دخول الجيش الصهيوني إلى رفح.والتقى الوزير بلينكن، نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وبحث معه الحاجة المُلحّة لحماية المدنيين في غزة، فيما تحاول واشنطن تسريع الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب المستمرة منذ نحو ستة أشهر.وفي هذا الصدد يقول النائب السابق الدكتور هايل الودعان الدعجة: "لا نستطيع القول بأن هناك شيئا جديدا قد تحمله زيارة بلينكن إلى المنطقة للمرة السادسة، في ظل انحياز الجانب الأميركي للكيان، وحصر زياراته ومباحثاته في ملفات محددة جدا شكلت قواسم مشتركة بين جميع هذه الزيارات تقريبا، والتي تركز على التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق مؤقت للنار، وتأمين إطلاق سراح المحتجزين الصهاينة، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية، فضلا عن بحث مرحلة ما بعد الحرب والتطبيع وما أسماه بلينكن "سلام إقليمي دائم".وتابع الدعجة: "هذه الملفات التي تسعى الإدارة الأميركية إلى التعاطي مع معظمها، من خلال الضغط على الجانب الفلسطيني ممثلا بالمقاومة الفلسطينية، عبر جهود الوساطة القطرية المصرية، من دون ممارسة أي ضغوطات على الجانب الصهيوني غير المعني بهذه الملفات، إن بسبب شعوره بالانكسار والإذلال، أو لعدم امتلاك الولايات المتحدة أوراق ضغط عليه على خلفية التوتر في العلاقة بين بايدن ونتنياهو.وأضاف: "من دون أن نغفل بطبيعة الحال ملف الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وتعطيلها جزءا كبيرا من التجارة العالمية، وبالتالي كيف للولايات المتحدة التي استخدمت الفيتو في مجلس الأمن ثلاث مرات للحيلولة دون وقف إطلاق النار، وتجميدها تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن تعكس انطباعا جادا بأنها بالفعل عازمة على معالجة هذه الملفات، أو أن زيارة بلينكن يمكن أن تحمل جديدا؟".واستطرد: "لكن ربما يكون الجديد في الزيارة هذه المرة الدواعي الانتخابية الأميركية، في ظل التداعيات السلبية التي تتركها المجازر والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان المجرم بحق المدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن على فرص بايدن بالفوز، وما أحدثته هذه المجازر من ضغوط داخلية ودولية جراء ردات الفعل العالمية الغاضبة والرافضة لها حتى من الأطراف الحليفة لأميركا، التي أخذت تشعر بحراجة وضعف موقفها حيال هذه الأحداث، وبالتالي الضغط على الكيان الغاصب بما يليق بمكانتها والدور المنتظر والمأمّل منها كزعيمة للمنظومة العالمية".وأضاف: "بالتالي، فالولايات المتحدة تريد من هذه الزيارات المتكررة وغير المجدية إيصال رسالة بأنها ما تزال موجودة ومعنية بملفات المنطقة وقضاياها، وربما تحاول أن تعوض أو تغطي على عجزها عن القيام بالمهمة المطلوبة منها والتي ينتظرها المجتمع الدولي ممثلة بالضغط على الكيان المسخ وإجباره على وقف إطلاق النار، بالتركيز على أجندات أخرى".وقال الدعجة إن العالم لم يعد يكترث لقضايا أخرى كالتطبيع وإقامة دولة فلسطينية، وبحث مرحلة ما بعد الحرب وغيرها، بعد أن بات اهتمامه منصبا على أولوية وحيدة في الأحداث الجارية في غزة، ممثلة بوقف إطلاق النار والمجازر والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان المجرم، وهي أمور تستطيع الولايات المتحدة إن إرادت، القيام بها وإجبار إسرائيل عليها.بدوره، يرى رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات أن "لا شيء جديدا وواضحا في زياره بلينكن إلى المنطقة، سوى تغيير الخطاب الصحفي بإضافة (التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام)، مع غياب واضح للإجراءات المطلوبة لتحقيق ذلك، بما فيه الضغط على إسرائيل، ووقف تصدير السلاح إليها، فضلا عن عقوبات اقتصادية وسياسية تتضمن إصدار قرار واضح من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، والإعلان عن إجراءات لمحاسبة الاحتلال على جرائمه في غزة".وتابع شنيكات: "وتدور الزياره أيضا حول إدخال المساعدات إلى القطاع، وهذه المسألة تتكرر منذ الزياره الأولى إلى اليوم، من دون تحقيق اختراق حقيقي يوقف المجاعة المتفشية في في كامل القطاع، باستثناء ما تقوم به الولايات المتحده من إلقاء مساعدات من الجو محدودة وفقاً لكافة التقارير الدولية". وأضاف: "يبدو العجز الأميركي واضحا في مواجهة نتنياهو، وذلك نتيجه الفشل في دفعه لقبول وقف لإطلاق النار رغم أن المفاوضات تجري منذ أمد ليس بالقصير، وتراوح مكانها".وقال: "أما في ما يتعلق بحل سياسي يسوقه بلينكن فهو يندرج في خطاب دبلوماسي عام غير واضح المعالم. ومن خلال التجربة التاريخية يستحيل إلزام الاحتلال بقبول حل الدولتين بدون عقوبات اقتصادية وسياسية ومنع تصدير السلاح، فكل ما يطرح يقابل برفض صهيوني مطلق، وخاصة من قبل نتنياهو الذي يقول بأنه يستطيع أن يقول لا للولايات المتحدة ولمطالبها".من جهته، يرى عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة الدكتور محمد فهمي الغزو، أن الزيارة السادسة للوزير بلينكن، تستهدف بحث التوصل إلى التهدئة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، فضلا عن بحث موضوع العمليات التي تقوم بها جماعة الحوثي تجاه السفن في مضيق باب المندب، وتأثيراتها وأسلوب التعامل معها.وتابع الغزو: "تضفي الخلافات الأميركية – الإسرائيلية، وتحديدا بين كل من الرئيس جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مناخا سلبيا واضحا على العلاقات الثنائية بين البلدين، وبالتالي تنعكس على جهود التوصل إلى الهدنة الإنسانية في غزة، خاصة في ظل عدم إكتراث نتنياهو بالرسائل الأميركية والأوروبية التي توجه إليه بشأن عدم اجتياح مدينة رفح".وأضاف: "زيارة بلينكن تستهدف أيضا بحث سيناريوهات اليوم التالي للحرب، بينما مفاوضات الهدنة تتم على مستوى الفرق الأمنية"، موضحا أن المفاوضات الجارية في الدوحة تمر بمرحلة دقيقة وصعبة في ظل استمرار المواقف المتباعدة بين الطرفين، مع قيام الوساطة بجهود مكثفة من أجل جسر الهوة بين هذه المواقف، ولا سيما فيما يتعلق بتفصيلات القضايا الخلافية المثارة.