بلينكن يزور الأردن ومصر وقطر وإسرائيل لمناقشة وقف إطلاق النار

اضافة اعلان

عمان- يبدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة إلى الأردن ومصر وإسرائيل وقطر في الفترة بين 10 و12 حزيران الجاري.وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن الوزير بلينكن سيناقش مع الشركاء ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار يضمن الإفراج عن كافة الرهائن، كما يشدد على أهمية قبول حركة حماس بالاقتراح المطروح على الطاولة، وهو اقتراح شبه مماثل لذلك الذي دعمته حماس الشهر الماضي.ويناقش الوزير بلينكن بحسب البيان، كيف يفيد اقتراح وقف إطلاق النار الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، كما يشدد على أنه سيرفع المعاناة عن سكان غزة ويتيح زيادة هائلة في المساعدات الإنسانية ويسمح للفلسطينيين بالعودة إلى أحيائهم.ويضيف الوزير الأميركي، أن الاتفاق سيتيح إمكانية التوصل إلى الهدوء على حدود إسرائيل الشمالية حتى تتمكن الأسر اللبنانية والإسرائيلية من العودة إلى منازلها، كما سيهيئ الظروف المواتية للمزيد من التكامل بين إسرائيل وجيرانها العرب ويعزز أمن إسرائيل على المدى الطويل ويحسن من الاستقرار عبر المنطقة.ويواصل الوزير بلينكن أيضا التأكيد على ضرورة منع اتساع رقعة الصراع.ويحضر الوزير مؤتمر في الأردن بشأن الاستجابة الإنسانية الطارئة للوضع في غزة، تتشارك في استضافته الأردن ومصر والأمم المتحدة. -(بترا)