بمشاركة أردنية.. "استثنائية التعاون الإسلامي" تبحث حوادث تدنيس المصحف

زايد الدخيل

اضافة اعلان

عمان- يشارك الأردن غدا في أعمال الدورة الاستثنائية الثامنة عشرة لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي التي تعقد بشكل افتراضي، لبحث تكرار حوادث تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك، بناء على دعوة من المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة، والعراق.ويأتي هذا الاجتماع الوزاري الطارئ، تنفيذا لما ورد في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة في مدينة جدة في الثاني من تموز(يوليو) الحالي، بشأن حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد، حيث دعا إلى عقد اجتماع طارئ رفيع المستوى عند الاقتضاء.كما يأتي الاجتماع في ضوء المشاورات التي يجريها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، مع الدول الأعضاء فيما يتعلق بتنفيذ البيان الختامي الصادر عن اللجنة التنفيذية، والنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات ردا على تكرار مثل هذه الأعمال الاستفزازية التي تمثل مظهرا من مظاهر الكراهية الدينية المتعمدة والتعصب.وأثارت تكرار حوادث تدنيس نسخ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك، ردود أفعال عربية وإسلامية غاضبة على المستويين الرسمي والشعبي، فيما تبنت الأمم المتحدة قرارا يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.ومؤخرا أحرقت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة تسمى "Danske Patrioter" (الوطنيون الدنماركيون) نسخا من القرآن الكريم أمام السفارتين الباكستانية والعراقية في كوبنهاغن، والسفارتين المصرية والتركية، والسفارتين الإيرانية والعراقية على الترتيب، تحت حراسة من الشرطة.وبدأت هذه الموجة الجديدة من الاعتداء على المصحف الشريف في 28 حزيران (يونيو) الماضي، أول أيام عيد الأضحى المبارك، حين مزق عراقي مقيم في السويد، يدعى سلوان موميكا، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها أمام مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحا بـ"تنظيم تجمع" رضوخا لقرار قضائي بعد أن رفضت سابقا منح تصاريح لتجمعات ربما تشهد إساءات للإسلام.وقبل أيام، علقت منظمة التعاون الإسلامي صفة المبعوث الخاص للسويد لديها احتجاجا على تدنيس نسخة من المصحف الشريف على أراضيها، في وقت توالت فيه الإدانات العربية والإسلامية المنددة بتلك الفعلة الاستفزازية لمشاعر المسلمين.وأعلنت المنظمة أنها قررت تعليق صفة المبعوث الخاص للسويد لديها، في ضوء مراجعة الإطار الرسمي الذي يربط الأمانة العامة بأي دولة يتم فيها تدنيس حرمة نسخ من المصحف الشريف والقيم الإسلامية الأخرى.وذكرت الأمانة العامة للمنظمة، أن أمينها العام حسين إبراهيم طه أبلغ هذا القرار ضمن رسالة وجهها إلى وزير خارجية السويد توبياس يلستروم.وأشارت المنظمة إلى أن القرار اتخذ اتساقا مع توصيات البيان الختامي الصادر عن اللجنة التنفيذية للمنظمة في اجتماعها الاستثنائي الذي عقد في الثاني من تموز(يوليو) الحالي.